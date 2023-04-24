Мер Ірпеня розказав про долю графіті Бенксі з будинку, який почали зносити

В Ірпені кілька днів тому почали зносити будинок, на якому знаходиться одне з графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі. Мер Ірпеня розказав, як вчинять з малюнком.

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Мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що роботу британського художника, на якій зображена гімнастка зі стрічкою, що стоїть на дірці від влучання російського снаряда, демонтують з будинку, але збережуть.

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"Ми потім будемо дивитися, чи на цьому місці, чи буде перенесено. Але ми хочемо зберегти це зображення, яке намалював Бенксі. Можливо, буде біля будинку зроблено артоб'єкт. Зробимо все можливе, щоб його залишити", – сказав Маркушин в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

Фото: @pomazna.oleksandra / Instagram

Про те, що в Ірпені почали зносити будинок, на якому створив одну зі своїх українських робіт Бенксі, днями повідомила у Facebook депутатка Ірпінської міської ради Оксана Нечитайло.

"У вівторок, 18 квітня, розпочнеться демонтаж будинку 160/1 вулиці Северинівська. Після цього, орієнтовно через два тижні, розпочнуться демонтажні роботи будинку 158", – писала тоді вона.

Нечитайло додала, що робота Бенксі, що вже стала культурним надбанням цього мікрорайону, буде збережена: "Не хвилюйтесь щодо малюнку всесвітньовідомого художника Бенксі, який розміщений на цьому будинку. Картину демонтують окремо та збережуть. Цей витвір мистецтва є уже культурним надбанням нашого мікрорайону".

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У листопаді 2022 року британський фотограф Ед Рем, який нещодавно сфотографував у звільненому Ізюмі графіті, схоже на роботи Бенксі, опублікував фото кількох робіт у стилі британського художника з Київської області.

Одним із перших фото стала світлина з Бородянки, не на фоні внутрішньої напівзруйнованої стіни будинку виднівся малюнок: хлопчик кидає на спину чоловіка в кімоно. "Цікаво, це може бути Бенксі, чи це імітація?" – написав тоді фотограф.

Загалом у Київській області віднайшли сім робіт художника – одна з них знаходилася прямо в центрі Києва, на Майдані Незалежності. 17 листопада Бенксі в своєму Instagram підтвердив авторство цих робіт, опублікувавши відео про їх створення та подорож до України.

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За цей час із кількома графіті британського художника в Україні вже сталися пригоди: одне з них намагалися зрізати зі стіни і викрасти серед білого дня, іншому – почали домальовувати та доклеювати різні нові деталі. У лютому цього року роботи Бенксі почали вкривати захисним склом.