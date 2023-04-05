На черзі Чернігів. МКІП готує номінаційне досьє для внесення ландшафту міста до спадщини ЮНЕСКО

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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5 квітня 2023

Міністерство культури та інформаційної політики України готує номінаційне досьє на внесення культурного ландшафту Чернігова до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

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Про це під час візиту до Чернігова розповів міністр Олександр Ткаченко, повідомило Суспільне.

У місті він зустрівся з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле. Разом вони відвідали будівлю колишнього кінотеатру, який російські окупанти ракетою зруйнували рік тому.

Фото: МКІП

Перед цим у Чернігові Азуле зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським. Він отримав від гендиректорки ЮНЕСКО сертифікат про внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини під загрозою та наголосив на важливості включення до списку ЮНЕСКО інших українських об’єктів культурної спадщини – зокрема, історичного центру Чернігова.

"Чернігів бачив різних окупантів, різне зло… Захиститися від цього російського зла – найважливіше у нашій історії", заявляв Зеленський за результатами зустрічі.

Чернігівський кінотеатр, який частково зруйнували росіяни. Фото: Wikipedia

Про плани включити історичний центр Чернігова до списку Світової спадщини ЮНЕСКО міністр культури Ткаченко розповідав вже наприкінці січня 2023 року. Тоді цю інформацію підтверджував начальник управління культури і туризму Чернігівської міськради Олександр Шевчук.

Він повідомляв, що відбувалася зміна номінації, на яку мав подаватись Чернігів. Також за його словами, процес підготовки всіх необхідних документів мав розпочатись після формування робочої групи.

Фото: МКІП

Напередодні в Одесі в присутності генеральної директорки ЮНЕСКО Одрі Азуле відкрили інформаційну табличку про включення центру міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Історичний центр Одеси внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО наприкінці січня цього року. Тоді місцеві захисники архітектури скаржилися, що їх не залучали до роботи комісії, що створювала досьє, необхідне для надання центру Одеси цього статусу.

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