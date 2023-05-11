Зловмисник, який пошкодив картину про воєнні злочини в Бучі, виявився політиком проросійської партії

Чоловік, який минулої неділі у Парижі зіпсував картину швейцарської художниці Міріам Кан, створену у відповідь на звірства росіян в Бучі, виявився колишнім політиком, членом ультраправої партії "Національне об'єднання".

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Французькі ЗМІ з'ясували, що вандалом виявився П'єр Шассен, який раніше очолював відділення праворадикальної проросійської політичної сили "Національне об'єднання" в місті Ле-Мюро, розташованому у 36 км від Парижа, повідомляє ArtNews.

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Після того, як вісімдесятирічний експолітик облив картину під назвою fuck abstraction ! фіолетовою фарбою, правоохоронці затримали його та взяли під варту. Токійський палац, в якому проходила виставка робіт Міріам Кан, подав скаргу на вандала. Тож зловмиснику загрожує штраф у розмірі 100 тис. євро і сім років ув'язнення.

Фрагмент зіпсованої картини. Фото: @wagner.schwartz / Instagram

Міністр культури Франції Ріма Абдул Малак, яка раніше вже коментувала публічний скандал довкола цієї роботи та акт вандалізму, відреагувала і на викриття вандала. "Колишній член "Національного об'єднання" атакує роботу Міріам Кан після наклепницької кампанії вашої партії. І це після того, як суд визнав, що ця картина, яка викриває жахи війни, може бути експонована", – написала вона у своєму Twitter, затегавши лідерку цієї ультраправої партії, проросійську політичну діячку Марін Ле Пен.

Картина Міріам Кан fuck abstraction !, яка увійшла до однієї з її найбільших персональних виставок у Парижі, зображує чоловічу фігуру із зафарбованим обличчям, яка примушує до орального сексу меншу за розмірами фігуру, чиї руки зв'язані за спиною.

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Підготовка виставки Міріам Кан у Парижі. Фото: @seraphim_rt / Instagram

Після відкриття виставки Кан у Токійському палаці Францію охопив мистецький скандал. Саме цю роботу художниці звинуватили у пропаганді педофілії та намагалися зняти з виставки. Хоча з самого початку до експозиції була додана заява художниці про те, що ця робота є коментарем до злочинів проти прав людини, скоєних росіянами в Україні. Кан зазначила, що намалювала цю картину після того, як побачила фото масових поховань у Бучі, а також повідомлення про зґвалтування російськими військовими жінок і дітей в Україні.

Незважаючи на ці пояснення, картина викликала обурення в частини французького суспільства. Чи не найбільше свою незгоду з експонуванням цієї роботи публічно висловлювали соратники ультраправої політикині Марін Ле Пен. Втім, французький суд розглянув скаргу і дозволив залишити роботу на виставці.