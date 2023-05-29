Завершився Каннський кінофестиваль 2023: хто здобув Золоту пальмову гілку

У Франції завершився 76-го Каннський кінофестиваль, який проходив з 16 по 27 травня. Головну нагороду – Золоту пальмову гілку – отримала стрічка "Анатомія падіння" французької режисерки Жустін Тріє.

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Тріє стала третьою жінкою, яка була відзначена найвищою нагородою у Каннах (після Джейн Кемпіон і Жюлі Дюкурно), пише Variety.

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"Анатомія падіння" – це трилер, що розповідає про письменницю Сандру, яку звинувачують у вбивстві її чоловіка Самуеля. Чоловіка знаходять мертвим біля його будинку в Альпах, і єдиним свідком у справі виступає незрячий син пари Даніель.

Жустін Тріє

Цьогоріч переможців обирало журі на чолі з шведським режисером Рубеном Естлундом ("Квадрат", "Трикутник смітку"). До нього також входили марокканська режисерка Мар’ям Тузані, французький актор Дені Меноше, британсько-замбійський сценарист і режисер Рунгано Ніоні, американська акторка і режисерка Брі Ларсон, американський актор Пол Дано, афганський письменник Атік Рахімі, аргентинський режисер і сценарист Даміан Сіфрон і французька режисерка Жюлі Дюкурно.

Журі Каннського кінофестивалю 2023

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Список переможців Каннського кінофестивалю 2023:

Золота пальмова гілка Palme d`Or

"Анатомія падіння" (Anatomie d’une chute) Жустін Тріє

Гран-прі

"Зона інтересу" (The Zone of Interest) Джонатана Глейзера

Найкращий режисер

Чан Ань Хунг, "Пристрасть Додана Буффана" (The Pot-au-Feu )

Приз журі

"Опале листя" (Kuolleet lehdet) Акі Каурісмякі

Найкраща чоловіча роль

Кодзі Якусьо – "Ідеальні дні" (Perfect Days)

Найкраща жіноча роль

Мерве Діздар – "Про сухі трави" (About Dry Grasses)

Найкращий сценарій

Юдзі Сакамото, "Монстр" (Kaibutsu)

Юдзі Сакамото

"Золота камера" за найкращий дебют

Антонета Аламат Кусіянович, "Муріна" (Murina)

76-й Каннський кінофестиваль проходив з 16 по 27 травня. Відкривала 76-й кінофестиваль історична драма "Фаворитка" (Jeanne Du Barry), головну роль у якій зіграв Джонні Депп.

У програмі цьогорічного фестивалю були такі довгоочікувані фільми як "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе, "Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Мангольда і "Місто астероїдів" Веса Андерсона.

Також на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра документального фільму "Звідки куди" (In the Rearview) польського режисера Мачека Хамела про евакуацію українських біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. У конкурсі короткометражних фільмів показували фільм української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура "Як це було" (As it was).