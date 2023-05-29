У Києві відкрили фестиваль пам’яті полеглого "холодноярівця", активіста Романа Ратушного

У Києві розпочався фестиваль пам’яті полеглого 2022 під Ізюмом громадського активіста і розвідника 93-ї бригади "Холодний яр" Романа Ратушного. Відкриття відбулось на галявині Протасового Яру, яку Роман захищав від забудови і збирався зробити там заказник.

Концертна програма за участю Мар'яни Садовської, сестер Тельнюк та гурту "Крихітка" пройшла у "Буряки-хол", що знаходяться неподалік галявини, у приміщенні Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Фестиваль "Протасів Яр" відбуватиметься з травня до вересня 2023 року і включатиме в себе кілька напрямків:

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Мистецький (кінопокази, концерти, поетичні читання, лекції, створення муралу)

Демократії і прав людини (дискусії, розмови, лекції, покази і обговорення документальних фільмів)

Історичний (лекції, екскурсії).

На Протасовому Яру відбувся фестиваль пам’яті Романа Ратушного. Фото: Alex Zakletsky

Перші кінопокази та лекції для молоді Роман Ратушний проводив на галявині з 2019.

"У своєму заповіті Рома написав: "Я не думаю, що є щось після смерті, тому я робив усе, щоб мої вчинки і дії продовжили моє життя". І, власне, це так зараз і відбувається. Цей фестиваль про життя – він про майбутнє. Рома переймався зміцненням нашої національної ідентичності. Він розумів, що йде цивілізаційна війна, що це війна за ідентичність. Тут у Протасовому Яру він збирав молодь, зовсім підлітків, читав їм Горліса Горського, показував їм фільми. Тобто, в будь-який спосіб, він намагався розкрити дітям, які тут живуть і які далі будуть розбудовувати і утримувати не тільки цю локальну громаду, а й всю Україну, те, що, власне, є нашою ідентичністю", – розповіла про ідею фестивалю матір загиблого воїна, поетеса Світлана Поваляєва.

На відкриття фестивалю прийшли військові, активісти та культурна спільнота. Фото: Alex Zakletsky

Вона наголосила, що ключовим напрямком фестивалю є програма для молоді і дітей. Акцентр зроблять на культурі та правовій освіті.

"Я хочу, щоби діти до нас завжди приходили, щоби вони долучалися і бачили, якою прекрасною є їхня рідна країна, що це їхній дім, вони тут хазяї, і не варто нести сюди те, що проводить сюди війну і ворога.

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Я дуже добре пам'ятаю 90 роки, коли я абсолютно винятково російськомовна, з російської школи, з російськомовної родини – вперше потрапляла на наші українські фестивалі типу "Червоної Рути", на виступи наших команд – Братів Гадюкіних, ВВ – це повністю перевернуло мою свідомість. І, можливо, тоді почала прокидатися моя справжня ідентичність. Це ще одна мета фестивалю – не просто, щоб ми, як громада, трималися разом і захищали наш зелений простір, а щоби ми захищали нашу культуру і ростили дітей в цьому. Цей фестиваль про життя, про майбутнє", – каже Світлана Поваляєва.

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На галявині діяла дитяча локація Музею Гончара. Фото: Alex Zakletsky

У перший день серед основних локацій була дитяча галявина, яку організував Музей Івана Гончара. Представили для дітей традиційну культуру. Діти могли взяти участь у майстеркласах з плетіння ляльок та коників, зібрати з пазлів картини з колекції музею Івана Гончара та сфотографуватись з кобзою на тлі картини, де "зник" козак Мамай. Заступниця музею Мирослава Вертюк розповіла, що декорація знакова, адже перегукується з новими героями, які захищають Україну.

"Я не була знайома з Романом особисто, але та спільнота і громада, яку він об'єднав, частиною якої він був – далі несе його візії, його ідеї, продовжує його справу. Тобто насправді це ж головне. Можна бути живим і не розпалити, не підняти цей дух, не пробудити. І драма в тому, що коли вони йдуть, на жаль, вони собою, своєю жертвою розпалюють і піднімають те, за що боролись ціле своє життя. Тому це велика відповідальність для суспільства, для кожного з нас далі служити тим цінностям, тим ідеям, які несли ці Мамаї і заради яких вони загинули", – каже заступниця музею Гончара Мирослава Вертюк.

Для дітей створили локацію з пазлами з картин музею. Фото: Alex Zakletsky

Заступниця директорки Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук, яка відвідала перший день фестивалю у Протасовому Яру, розповіла, що вважає захід ефективною формою збереження пам’яті про Романа Ратушного.

"Це фактично продовження того, що робив Роман із громадою. І в цьому є небайдужість і є щирість. Можна назвати вулицю, створити пам’ятний об’єкт – але як ця пам'ять про Романа буде триматись в цій назві, і скільки вона буде триматись, і для кого, як вона буде сприйматись – не знаємо. А от із подібними фестивалями все буде дуже зрозуміло", – каже Тетяна Пилипчук.

Олена Гончарук відвідала відкриття фестивалю. Фото: Alex Zakletsky

Директорка музею відзначила, що у війну необхідні такі заходи, які допомагають відрефлексувати пограничні досвіди, які зараз переживаємо.

"Для мене – це фестиваль про спілкування. А нам сьогодні необхідно спілкуватись – збирати людей, обмінюватись думками, запалювати ідеями одне одного – щоби разом щось переживати, разом щось створити. Думаю, що отакі фестивалі, де збираються дуже багато прекрасних, красивих, інтелектуальних молодих людей – якраз про взаємообмін, який нам допоможе", – каже Тетяна Пилипчук.

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Фестиваль "Протасів Яр" засновано громадською організацією "Захистимо Протасів Яр" і громадою Протасового яру за сприяння Міжнародного фонду "Відродження". До координаційної ради фестивалю ввійшли Світлана Поваляєва, Юлія Бартле, Артур Харитонов, Мирослава Барчук, Яна Безсмертна, Тетяна Терен, Вікторія Амеліна, Тетяна Власова, Оксана Ігнатова.

За розкладом наступних заходів можна стежити на сторінках фестивалю в соцмережах.