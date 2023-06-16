Олена Гончарук подала до суду на Держкіно

Переможниця конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру Олена Гончарук подала до суду на Державну агенцію з питань кіно. У позові вона вимагає укласти з нею контракт про керівництво Центром.

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Про це повідомила юридична компанія Axon Partners, яка представляє інтереси Гончарук, у своєму Facebook.

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Юристи нагадали, що в лютому 2023 року Гончарук вдруге виграла конкурс на посаду директора Довженко-Центру. "Держкіно, доклавши значних інтелектуальних зусиль, в останній день конкурсу надало контракт (21 друкована сторінка), вже підписаний заступницею Юлією Шевчук. І одразу запропонувало Олені Гончарук його підписати, без ознайомлення", – додали в Axon Partners.

Олена Гончарук. Фото: Довженко-Центр

Далі юристи, що представляють Гончарук, ознайомилися з контрактом і в березні надіслали Держкіно свою редакцію з поясненням до кожного суперечливого пункту. "У квітні Держкіно відповіло, що ні з чим погоджуватись не буде", – повідомили в компанії.

Там перелічили, через які суперечливі моменти Гончарук відмовилася підписувати наданий Держкіно контракт. Зокрема, його умови: відрізняються від типового контракту з керівниками держпідприємств; багато в чому суперечать закону; передбачають разові доручення (наприклад, зареєструвати спірний статут в редакції Держкіно 2022 року, який в багатьох напрямках кардинально змінює діяльність Центру); виключають програму розвитку закладу культури на 1 та 5 років.

Судове засідання у справі Гончарук проти Держкіно призначене на 5 липня у Господарському суді Києва.

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Що відбувається довкола Довженко-Центру?

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який в інституції назвали фактично спробою рейдерства. У листопаді Олену Гончарук відсторонили від виконання обов’язків в.о. гендиректора, а замість неї призначили Юлію Каждан. Після її відставки через протести кіноспільноти, Держкіно спробувало призначити кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

21 грудня оголосили новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Другий етап засідання конкурсної комісії мав відбутися 3 лютого. Перед ним з'ясувалося, що напередодні ввечері проти однієї з кандидаток, Олени Гончарук, відкрили справу. Втім, незважаючи на це, 6 лютого Гончарук вдруге виграла конкурс.

Паралельно з цим триває судовий розгляд оскарження реорганізації Довженко-Центру, яку ініціювало Держкіно. А також розслідування наспіх відкритого провадження стосовно Гончарук.