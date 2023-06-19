Немає підстав: Шмигаль відповів на петицію про звільнення Ткаченка

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить підстав для ініціювання звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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Про це йдеться у його відповіді на відповідну петицію.

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"Зі змісту петиції, що розглядається, неможливо встановити факти та обставини, які давали б чіткі підстави для здійснення прем'єр-міністром України своїх повноважень з порушення перед Верховною Радою України питання щодо звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка О.В.", – йдеться у відповіді прем'єра.

Також Шмигаль додав, що від міністра культури до секретаріату Кабміну надійшов лист, в якому Ткаченко відкидає звинувачення, викладені автором петиції.

"Зазначена петиція не містить жодних конкретних фактів щодо діяльності О. Ткаченка на посаді Міністра культури та інформаційної політики", – пише Ткаченко у цьому листі.

Олександр Ткаченко. Фото: Дмитро Ларін

Петицію з вимогою звільнити міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка у зв’язку "з неналежним виконанням посадових обов'язків" створив Юрій Шиян 7 березня. 4 червня звернення набрало потрібну для розгляду кількість голосів - 25741 з 25000 необхідних.

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Втім, її автор отримав лист від Кабінету міністрів про те, що петиція не набрала потрібну кількість голосів.

Згодом у Кабміні пояснили таку відповідь технічною помилкою у системі.

Олександра Ткаченка, який у 2009-2018 рр. очолював 1+1 media, призначили міністром культури та інформаційної політики 4 червня 2020 року. 11 листопада 2021 року Ткаченко заявлял, що написав заяву на звільнення через рішення Кабміну про виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру на 2022 рік. Втім, зрештою Ткаченко залишився на посаді.