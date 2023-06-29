Відновлять чи створять нове? Майбутнє знищеної радянської мозаїки на ВДНГ

На території столичного Експоцентру ВДНГ відновлять мозаїчне панно, яке днями зруйнували в приміщенні пожежної частини №26 на території Виставкового центру. Про це повідомив директор ВДНГ Євген Мушкін.

Після розголосу щодо знищення радянської мозаїки з вогнеборцями – ВДНГ та Головне управління ДСНС у Києві провели спеціальну нараду, на якій вирішили відновити мозаїчне панно в його первісному вигляді.

"За попередню добу ми поспілкувались з архітекторами, істориками, пам'яткознавцями, мистецтвознавцями й митцями для того, щоб зрозуміти, які є можливі варіанти подальших дій. Провели нараду з керівництвом Головного управління ДСНС України у місті Києві", – написав Мушкін.

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На ВДНГ знищили унікальну мозаїку з вогнеборцями. Авторка фото: Олена Борисова

Очільник Експоцентру заявив, що під час наради з фахівцями – обговорили варіанти розв'язання проблеми, переваги й недоліки різних підходів.

"За результатами цієї зустрічі керівництвом Головного управління ДСНС ухвалено рішення відновити мозаїчне панно в його первісному вигляді. Для цього частково буде використано елементи оригінального панно, що збереглися. Зі свого боку ми готові допомогти ДСНС знайти фахівців, що спеціалізуються на відновленні подібних робіт", – заявив Мушкін.

На ВДНГ планують відновити панно з пожежниками. Авторка фото: Олена Борисова

Також, за словами Мушкіна, на нараді прийняли рішення створити публічний реєстр поки що необлікованих цінностей, які знаходяться на території Експоцентру.

"Ми хочемо на власному прикладі показати, яким чином ініціювати внесення пам’яток до державного реєстру. І тоді цю проблематику можна буде в подібний спосіб вирішувати скрізь по Україні", – заявив очільник ВДНГ.

"Це дозволить мистецтвознавцям, архітекторам та іншим небайдужим людям з активною громадською позицією та відповідною експертністю у зручний для всіх спосіб нарешті зафіксувати цінні необліковані обʼєкти культурної спадщини ВДНГ, а нам – отримати структуровану інформацію, з якою ми звернемось до відповідного органу державної влади із заявою про реєстрацію таких памʼяток у державному реєстрі", – додав очільник ВДНГ.

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Мозаїку з пожежниками зруйнували на ВДНГ. Фото: Facebook Дмитра Соловйова

УП. Життя звернулись по коментарі до дослідника архітектури, автора проєкту Ukrainian Modernism Дмитра Соловйова, який і привернув увагу до знищення мозаїчного панно на ВДНГ.

Він повідомив, що його не запросили до обговорення, про яке йдеться в заяві очільника ВДНГ.

"До кого саме з фахівців звертались – мені не відомо. Маю багато знайомих з цих категорій, але ніхто нічого не писав про цю мозаїку", – розповів Соловйов.

За словами дослідника, мозаїку можна буде відновити, адже завдяки активістам збереглись окремі елементи панно.

"Десь мають бути рештки. Можна знайти, куди їх вивезли. Плюс ми з друзями зібрали деякі втрачені елементи. Це мозаїка з плитки. Тобто матеріал доступний і доволі недорогий. Є якісні фотографії – можна буде її відтворити без особливих труднощів", – сказав Соловйов.

Він розповів, що має подібний приклад у відновленні втраченого панно в Макарові.

"Там мозаїку теж збили у 22-му році. І от ми зараз відновлюємо – я і мої колеги-реставратори з НАОМА. Займаємося якраз відновленням мозаїки з плитки. Працюємо і скоро вже, думаю, буде готово", – розповів Соловйов. Він додав, що кошти на відновлення панно в Макарові здійснюють за спільнокошт. Щодо панно на ВДНГ – його мають відновлювати Експоцентр та ДСНС.

"Для мозаїки з Макарова я робив збір – тобто це гроші моїх підписників, благодійні пожертви. А стосовно мозаїки на ВДНХ – це має фінансувати той, хто її знищив, тобто ДСНС або ВДНГ, або спільно – яке приймуть рішення", – сказав Соловйов.

Авторка фото: Олена Борисова

Дмитро Соловйов наголосив, що знищення панно, яке, вочевидь сталось через недбалість виконавців ремонтних робіт, ще раз доводить, що українські мозаїки мають отримати відповідний охоронний статус.

"Я з Мінкультом вже не перший рік цю справу підіймаю, і на круглі столи ми ходили до Ткаченка, і зі співробітниками Департаменту охорони культурної спадщини Мінкульту я спілкувався. Пропонував їм облікувати всі твори монументального мистецтва України, надати особливий статус, не обов'язково пам'ятки, бо неможливо всім мозаїкам надати статус національні пам'ятки, а просто статус, щоби вони юридично були закріплені, і вже не так просто було б їх знищувати", – сказав дослідник мистецтва.

Також Соловйов наголосив, що мозаїки мають бути оприявнені в документах, бути на балансі в міста або конкретних установ.

"Зараз вони ніде не існують, нікому не належать – існують тільки у фізичному вимірі, а не юридично. Часто при знищенні таких мозаїк навіть ніякі закони не порушуються", – прокоментував Дмитро. Щоправда, він наголосив, що панно на ВДНГ знищили все ж таки незаконно, оскільки весь архітектурний ансамбль Виставкового центру має охоронний статус.

"Було порушення закону дуже радикальне. І МКІП має нарешті вже зайнятися не тільки концертами, а й спадщиною. Бо якось до Бениксі більше уваги і пієтету, ніж до монументальних творів, створених українськими художниками", – сказав Соловйов

На території ВДНГ була мозаїка, що зображувала пожежників. Авторка фото: Олена Борисова

Дослідник пригадав, що у схожий спосіб не так давно знищили мозаїку у Львові "Риби та море" Володимира Патика на магазині "Океан". Тоді міськрада Львова змусила забудовника відновити панно. Також пригадав знищення унікальної композиції "Дніпровські хвилі" Ернеста Коткова в Дніпрі, коли там розширювали торгівельний центр.

"Взагалі в останні роки було знищено тисячі об'єктів, а якщо враховувати не тільки мозаїки, а й барельєфи, вітражі, то, я думаю, і більше", – сказав Дмитро Соловйов.