Український ПЕН та Truth Hounds випустили заяву щодо обстрілу Краматорська, в якому постраждала Вікторія Амеліна

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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30 червня 2023

Український ПЕН та організація Truth Hounds, що документує порушення прав людини, випустили спільну заяву щодо російського ракетного обстрілу Краматорська 27 червня, в якому поранення отримала письменниця Вікторія Амеліна.

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"27 червня 2023 року Росія скоїла черговий воєнний злочин, обстрілявши ракетами ресторан Ria Lounge в Краматорську на сході України. Щонайменше 12 людей загинуло, 60 поранено. Серед них – троє дітей, у тому числі дві 14-літні сестри-близнючки. Серед тих, хто зазнав серйозних поранень унаслідок цього злочину, є й наша дорога колежанка Вікторія Амеліна – всесвітньо відома українська письменниця, лауреатка численних премій та правозахисниця", – йдеться в заяві.

Також організації підтвердили, що колумбійський письменник Ектор Абад Фасьйолінсе, колишній Верховний комісар з питань миру Серхіо Харамільйо та журналістка Каталіна Ґомес, які були під час обстрілу в ресторані разом з Вікторією Амеліною, зазнали легких поранень.

Вікторія Амеліна супроводжувала колумбійців у поїздці на Донбас. Фото: @ricarospina / Twitter

Після удару по Краматорську представники Truth Hounds, до якої на початку повномасштабного вторгнення приєдналася письменниця Амеліна, опитали свідків обстрілу. Вони зазначили, що жодних воєнних об'єктів поблизу місця влучання не було. На момент атаки в одному з найпопулярніших ресторанів міста обідало близько 40 відвідувачів. Документатори також встановили, що іноземці, яких російські пропагандисти назвали "найманцями", насправді були волонтерами й журналістами.

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"На наше переконання, ракетний удар по ресторану Ria Lounge може класифікуватися як воєнний злочин згідно зі Статтею 8(2)(b)(ii) Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду. Альтернативно злочин може бути класифікований за Статтями 8(2)(b)(i) чи 8(2)(b)(iv) Римського Статуту МКС", – зазначається в заяві.

Місце ракетного удару у Краматорську. Фото: Радіо Свобода

Український ПЕН та Truth Hounds закликали громадян усіх країн, правозахисників та культурні організації говорити на всіх можливих майданчиках про злочини Росії та закликати уряди своїх країн застосовувати механізми екстериторіального правосуддя стосовно країни-терористки.

Росія завдала удару двома ракетами "Іскандер" по Краматорську ввечері 27 червня. Окупанти влучили в кафе в центрі міста, біля якого перебувало багато людей. Наразі відомо про дванадцятьох загиблих, серед яких троє дітей, та 60 поранених.ґ

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