Через підрив Каховської ГЕС знищуються унікальні історичні пам'ятки – археологиня

Ганна Щокань Журналістка УП.Культура
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6 червня 2023

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Через затоплення вже завдано непоправних руйнувань зокрема і унікальним культурним пам’яткам та Національному природному парку "Нижньодніпровський", багато цінних історичних об’єктів  скіфські та козацькі кургани  перебувають у небезпеці.

УП.Життя звернулось до Міністерства культури та інформаційної політики по коментар щодо оцінки збитків, завданих культурним та історичним об’єктам через підрив Каховської ГЕС. У МКІП повідомили, що вивчають інформацію і повідомлять про результат свого аналізу незабаром. 

УП. Життя поговорило з Світланою Біляєвою, докторкою історичних наук, яка очолювала дослідження Тягинської фортеці – унікальної пам’ятки архітектури XIV-XV століть в селі Тягинка, Бериславського району Херсонщини.

Станом на зараз фортеця затоплена, повідомила археологиня.

"Це унікальна пам'ятка української і литовської культури, також кримськотатарської. Я днями про неї доповідала в Литві на конференції. Але сьогодні її цілковито залила вода, а до цього окупанти її ще бомбардували, мінували", розповіла Світлана Біляєва.

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За оцінками археологині, масштаби руйнувань можуть збільшуватись, адже затоплення району продовжується.

"Зараз повинно бути максимальне затоплення місцевості. Вже вранці сказали, що Тягинку цілковито затоплено. Тягинка – це якраз місце фортеці, яка стоїть майже на березі. Якщо вода піде далі – можуть постраждати дуже багато різних пам'яток. Унікальна і сама зона – Нова Каховка, і там є чудові пам'ятки різних періодів: Скіфського, доби Бронзи, Середньовіччя", каже археологиня.

Збережена частина Тягинської фортеці, декоративна вставка із сельджуцьким орнаментом. Фото: vgosau.kiev.ua

Окрім Тягинської фортеці, яку досліджувала археологиня, у регіоні під загрозою пам’ятки, які лише почали вивчати науковці.

"Зараз вони всі страждають від води. Там Бургунка (селище у Бериславському районі, Херсонської області. Офіційна дата заснування  – 1779, але історики вважають, що ще у княжі часи, а потім і в литовські, тут стояло укріплене місто Бургун  – ред.) залишки залишилася ще, об’єкти у селі Веселе (там, зокрема, знаходиться Витовтова башта, періоду Великого князівства Литовського – ред.). Я не знаю, в якому вони зараз стані, Тому що туди не можна було їхати, а зараз цим пам'яткам загрожує знищення", прокоментувала археологиня.

На фото  учасники експедиції, яку очолювала Світлана Біляєва в Тягинці. Науковці в липнісерпні 2020 продовжили розкопки пам’ятки Національного значення – фортеці Тягинь. Фото: vgosau.kiev.ua

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Нагадаємо, що цінні археологічні об’єкти Херсонщини були викрадені окупантами з Херсонського краєзнавчого музею. Зараз частина врятованих експонатів показують на виставці Археологічного музею в Києві. На виставці представлені унікальні об'єкти пов'язані з історією України, Литви і Кримського Ханства. 

Експонати вивезли з Херсона за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії. 

"Цінності, які були в музеї в Херсоні – віддала росіянам колаборанка-директорша. Тому там добре, що ми частину до цього врятували, бо привезли в Київ на виставку в Науково-природничий музей", каже археологиня Біляєва. 


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