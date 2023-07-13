Інтерв’ю із Зеленським потрапило до списку номінантів премії "Еммі-2023"

Щорічна американська телевізійна нагорода "Еммі" оголосила цьогорічних номінантів у 463 номінаціях.
У категорію "Кращий неігровий серіал чи спеціальний випуск" (Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special) потрапило інтерв’ю Девіда Леттермана із Володимиром Зеленським, повідомляє Variety.
Восени 2022 року в київському метро на станції "Майдан Незалежності" відбувався запис програми американського телеведучого Девіда Леттермана.
Шоу має назву "Мій наступний гість не потребує представлення", головним гостем якого став Володимир Зеленський.
До списку номінантів у цій категорії також потрапили:
- інтерв’ю "Світло, яке ми несемо: Мішель Обама й Опра Вінфрі";
- серіал "Стенлі Туччі: У пошуках Італії";
- серіал "Скуштуйте націю з Падмою Лакшмі";
- телесеріал "Об’єднанні відтінки Америки".
Церемонія нагородження переможців премії відбудеться 19 вересня 2023 року.
Нагадаємо, у 2022 році лідером за кількістю номінацій на церемонії вручення премії "Еммі-2022" став серіал "Спадщина".
Також ми повідомляли, що премія "Еммі" відмовилась розглядати проєкти з Росії на конкурсі 2022 року.
Читайте також: Захисник Маріуполя "Орест" переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з "Азовсталі"Реклама: