Інтерв’ю із Зеленським потрапило до списку номінантів премії "Еммі-2023"

Щорічна американська телевізійна нагорода "Еммі" оголосила цьогорічних номінантів у 463 номінаціях.

У категорію "Кращий неігровий серіал чи спеціальний випуск" (Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special) потрапило інтерв’ю Девіда Леттермана із Володимиром Зеленським, повідомляє Variety.

Восени 2022 року в київському метро на станції "Майдан Незалежності" відбувався запис програми американського телеведучого Девіда Леттермана.

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Шоу має назву "Мій наступний гість не потребує представлення", головним гостем якого став Володимир Зеленський.

До списку номінантів у цій категорії також потрапили:

інтерв’ю "Світло, яке ми несемо: Мішель Обама й Опра Вінфрі";

серіал "Стенлі Туччі: У пошуках Італії";

серіал "Скуштуйте націю з Падмою Лакшмі";

телесеріал "Об’єднанні відтінки Америки".

Церемонія нагородження переможців премії відбудеться 19 вересня 2023 року.

Нагадаємо, у 2022 році лідером за кількістю номінацій на церемонії вручення премії "Еммі-2022" став серіал "Спадщина".

Також ми повідомляли, що премія "Еммі" відмовилась розглядати проєкти з Росії на конкурсі 2022 року.