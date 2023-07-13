Інтерв’ю із Зеленським потрапило до списку номінантів премії "Еммі-2023"

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 липня 2023

Щорічна американська телевізійна нагорода "Еммі" оголосила цьогорічних номінантів у 463 номінаціях. 

У категорію "Кращий неігровий серіал чи спеціальний випуск" (Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special) потрапило інтерв’ю Девіда Леттермана із Володимиром Зеленським, повідомляє Variety. 

Восени 2022 року в київському метро на станції "Майдан Незалежності" відбувався запис програми американського телеведучого Девіда Леттермана. 

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Шоу має назву "Мій наступний гість не потребує представлення", головним гостем якого став Володимир Зеленський

До списку номінантів у цій категорії також потрапили: 

  • інтерв’ю "Світло, яке ми несемо: Мішель Обама й Опра Вінфрі"; 
  • серіал "Стенлі Туччі: У пошуках Італії";
  • серіал "Скуштуйте націю з Падмою Лакшмі"; 
  • телесеріал "Об’єднанні відтінки Америки". 

Церемонія нагородження переможців премії відбудеться 19 вересня 2023 року. 

Нагадаємо, у 2022 році лідером за кількістю номінацій на церемонії вручення премії "Еммі-2022" став серіал "Спадщина". 

Також ми повідомляли, що премія "Еммі" відмовилась розглядати проєкти з Росії на конкурсі 2022 року. 

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