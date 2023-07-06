Знайшли портрет Миколи II. У Києво-Печерській лаврі поліція зняла замки на входах двох корпусів. ФОТО

Зранку четверга, 6 липня, у Києво-Печерській лаврі продовжили процес опечатування корпусів Нижньої лаври. Поліція зняла замки на входах двох корпусів.

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Зокрема, правоохоронці зняли замки на 69 та 70 корпусах – тих, до яких не пустили комісію заповідника 4 липня. В той же час віряни УПЦ (МП) перешкоджають роботі правоохоронців.

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В УПЦ МП повідомили, що представники комісії разом з правоохоронцями опечатали 70-й корпус, де розташовувалась резиденція предстоятеля УПЦ МП Онуфрія. Також опечатані 69 та 71 корпуси.

Фото: Українська Православна Церква / Telegram

Фото: Українська Православна Церква / Telegram

Повідомляється, що комісія планує опечатати всі приміщення Лаври, крім тих, які необхідні монахам для проживання.

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Фото: Українська Православна Церква / Telegram

Фото: Українська Православна Церква / Telegram

Багато фото та відео з подій під Лаврою з'являється у Мережі. Також міністр культури Олександр Ткаченко опублікував фото знайдених сьогодні у 69 корпусі портретів російського імператора Миколи II та імператриці Олександри.

Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Що відбувається довкола Лаври?

1 січня 2023 року сплив термін дії договору від 17 червня 2016 року, укладеного між Національним заповідником Києво-Печерська лавра та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви про надання Успенського собору та Трапезної церкви в почасове безоплатне користування УПЦ.

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені були покинути монастир і всі будівлі.

Але представники УПЦ МП відмовилися це робити. 29 березня до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У ньому вимагали визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

А намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду. 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

12 квітня на території Лаври нарешті розпочала свою роботу Комісія з приймання-передачі державного майна. 5 червня вона завершила свою роботу і заповідник направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю. Напередодні стало відомо, що церква у встановлений термін не підписала акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

13 червня Господарський суд Києва ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра щодо проведення богослужінь у Києво-Печерській лаврі.