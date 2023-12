Чотири тривоги й акція пам'яті: яким фестиваль "Букет" повернувся до Софії Київської і що там відвідати

У Києві стартувала одна з найочікуваніших культурних подій літа – мультидисциплінарний фестиваль Bouquet Kyiv Stage. Після минулорічної скороченої програми, без іноземних гостей та традиційних заходів під відкритим небом, нинішній "Букет" поступово набуває впізнаваного масштабу.

"Насправді те, що цей фестиваль відбувається, це на рівні чуда. Мені здається, що це буде свято для киян і взагалі українців. Я дуже люблю "Букет", дуже люблю Софію, мені здається, що це культове місце, місце зустрічі. І я знаю, що спеціально приїжджають люди і з-за кордону, керівництво Харків мюзік фесту, гості зі Львова", – розповідає мені у Софійському саду солістка ансамблю "Київська камерата" Богдана Півненко.

Зустрічаю знану скрипальку біля місця проведення акції пам'яті "Червона калина" – першого заходу, що відкриває цьогорічний фестиваль. Це вшанування пам'яті українських митців, які загинули на війні. Під спів хору юнаків Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка у саду Софії висаджують деревце калини – у пам'ять про тих, кого ми втратили через напад Росії.

Далі ведуча, акторка Катерина Кістень читає прізвища загиблих митців: "…Вячеслав Родіонов, музикант-флейтист, Костянтин Старовицький, позивний Маестро, музикант, диригент Київської опери, фаготист…Ігор Ригель, художник, коваль, історик-реконструктор…Володимир Чорний, декоратор фільму "Памфір", художник…Олександр Шаповал, соліст балету Національної опери…" В якийсь момент її голос починає дрижати і зриватися.

Хор хлопчиків та юнаків Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка, Катерина Кістень та Євген Уткін. Фото: Bouquet Kyiv Stage

"Минулого року ми якось більш оптимістично були налаштовані, а цього року є відчуття пережитого важкого року. І оці втрати, які називали, ще рік назад їх не було, і від цього стає дуже важко", – ділиться Півненко.

Розповідає, що дві дівчинки-скрипальки, під чий акомпанемент читають список загиблих, – це її учениці, двічі переселенки. У 2014-му вони виїхали з захопленого росіянами Донецька, а після повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му – змушені були поїхати за кордон, але згодом повернулися до України.

Юним скрипалькам довелося двічі стати переселеками. Фото: Bouquet Kyiv Stage

Договорюємо з Півненко під звук повітряної тривоги – це вже друга за цей день. Разом зі звуком сирени звучить український гімн у виконанні хору ліцею імені Лисенка.

Акція пам'яті завершується, гості чекають відбою повітряної тривоги та початку першого концерту з програми, а засновник Bouquet Kyiv Stage та культурного центру Дім Майстер Клас Євген Уткін з лійки поливає щойно висаджене деревце.

Фото: Bouquet Kyiv Stage

Він налаштований оптимістично та дещо філософськи: "У порівнянні з тим, що на нулі, – все це суєта суєт. З нашим фестивалем все буде добре, тому що в кожній ноті, в кожному звуці, в кожній фотографії живуть ті люди…Катя зараз перечислила наших колег, які віддали найцінніше, що у них було, щоб ми могли робити такі фестивалі".

Розпитую його, чи планують організатори і надалі робити Bouquet Kyiv Stage за кордоном, як у 2022-му в британському Оксфорді та у 2023-му в грузинському Тбілісі. Відповідає, що це залежатиме від того, чи будуть для цього залишатися ресурси: "Тому що перш за все потрібна перемога – це найголовніше".

Фото: Bouquet Kyiv Stage

Повітряні тривоги одна за одною зміщують таймлайн подій з програми, змушуючи організаторів робити вимушені паузи, втім шанувальники фестивалю не йдуть, а чекають. Після відбою біля входу в Софійський собор з'являється велика черга з тих, хто прийшов на концерт Agnus Dei – гратиме камерний ансамбль "Артехатта" на чолі з Мирославою Которович, диригуватиме Оксана Мадараш.

Поруч з чергою до собору солістка Національної опери України Сусанна Чахоян, яка в цьому концерті виконуватиме вокальні партії, робить селфі з Євгеном Уткіним.

Сусанна Чахоян та Євген Уткін. Фото: Bouquet Kyiv Stage

Зрештою перший концерт музичної програми Bouquet Kyiv Stage 2023 починається. Його відкривають давньою українською молитвою, текст якої зберігається у Британії. Сама програма концерту, кажуть організатори, теж є власне молитвою: "Agnus Dei прямо сьогодні звучить із точки жертовності світу і це момент, коли постають питання: "Хто ми? Що ми? Які наші сенси і цінності?"

Концерт-молитва Agnus Dei. Фото: Bouquet Kyiv Stage

На концерті-молитві зайняті всі місця, люди розсаджуються в проході біля входу в собор, на сходинках. Ті, хто не зміг потрапити до самого собору, дивляться концерт на великому екрані на вулиці. Прямо переді мною на підлозі, на своєму рюкзаку всівся чоловік у білосніжній сорочці, він киває головою в такт музиці, а коли в одній з композицій публіка починає аплодувати завчасно, сприйнявши паузу за завершення, киває: "Ні, це ще не кінець".

На концерті у соборі - всі місця зайняті. Фото: Bouquet Kyiv Stage

Із концерту в Софійському соборі відвідувачі переходять на джазовий концерт Imagine у саду. Національний президентський оркестр завершує приготування до виступу, тож є півгодинна пауза. На перший день було заплановано відкриття кількох виставок, втім, зрештою його перенесли на п'ятницю, тому доводиться просто чекати на місцях або гуляти територією Софії. На вечірній концерт збирається ще більше людей, на Софійській площі утворюється чимала черга.

Концерт Imagine. Фото: Bouquet Kyiv Stage

"Відвідувачів менше, ніж раніше, але атмосфера знов така ж особлива. Випадкових людей тут немає", – каже мені багаторічна шанувальниця Bouquet Kyiv Stage Олена.

Коли до Національного президентського оркестру під керівництвом Максима Гусака на сцені приєднується вокалістка Назгуль Шукаєва, музика, спів, підсвічена Софія та гра світла на деревах саду знову створюють ту "букетну" фестивальну атмосферу, за якою приходили сюди до 24 лютого минулого року. Ця магія триває аж до повітряної тривоги – четвертої за день відкриття Bouquet Kyiv Stage.

Концерт Imagine створює ту саму "букетну" атмосферу. Фото: Bouquet Kyiv Stage

Що дивитися, слухати, відвідати в наступні дні фестивалю?

В другий день – у п'ятницю, 18 серпня, - відкриються одразу п'ять виставок: "Протистояння" Олександра Дубовика, Музей фрагментів війни, дві фотовиставки "Культура vs війна" – кінооператора Сергія Михальчука та подружжя одеських фотографів Костянтина та Влади Ліберових, а також "Bread of the War" Ігоря Гайдая.

У саду пройде допрем'єрний показ одного з найочікуваніших українських фільмів цього сезону – це "Я і Фелікс" режисерки Ірини Цілик, знятий за романом її чоловіка, нині захисника України Артема Чеха.

У музичній програмі: концерт класичної музики "Re-Vision", Імпресія та експресія: концерт класичної музики та джазовий концерт "Storyteller".

Майстер-класи по вибійці відбуваються кожного дня. Фото: Bouquet Kyiv Stage

В третій день – у суботу, 19 серпня, - на фестивалі пройде "День музики Сильвестрова", що об'єднає концерти "Музика сріблястих тонів" та "Миттєвості та Багателі" Євгена Громова, "Давидові псалми" камерного хору "Київ", концерт "Скажу: "Україна"…" та електроакустичний перформанс "Ландшафти Сильвестрова" за участі Алли Загайкевич.

Також цього дня покажуть театральну виставу "У темряві" за мотивами однойменної п'єси шведського драматурга Йоргена Хердта про події завершення Другої світової війни. Головних героїв зіграють актори Катерина Кістень та Ігор Рубашкін, чия реальна історія вплітається в сюжет оригінального твору.

В Софійському саду відбудеться прем'єра трьох новел циклу документальних фільмів "Культура vs війна" режисера Кадіма Тарасова. Це історії про повномасштабну війну очима музиканта Тараса Компаніченка, письменника Сергія Жадана та фотографів Ліберових.

Бесіди під ясенем. Фото: Bouquet Kyiv Stage

В останній день фестивалю – в неділю, 20 серпня, – пройдуть концерт-вистава "Земля – Пісня", створена на основі давніх традиційних пісень, концерт-лекція "Невідомий український модернізм: Яновський, Якименко, Сениця" та музично-поетичні читання "Від Шевченка до Жадана".

Також цього дня покажуть ще два українських фільми, що вже встигли стати хітами закордонних фестивалів та зібрати нагороди: це "Відблиск" Валентина Васяновича та "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.

Завершить фестиваль концерт до 30-річчя Національного ансамблю солістів "Київська камерата". Він буде присвячений його засновнику Валерію Матюхіну, який помер у травні цього року.

"На цьому концерті прозвучать знакові твори метрів, такі як "Камерна кантата" Киви, що була створена для Матюхіна і Матвієнка, для Київської камерати, "Камерна симфонія №3" Станковича, яка у 1986 році увійшла до 10 найкращих творів у світі за версією ЮНЕСКО. Або "Пори року" Золтана Алмаші, який буде сидіти на сцені і брати участь у цьому концерті. Треба віддати шану цьому поколінню, яке формувало нашу націю, нашу культуру. Це буде знаковий концерт і для нас, і для фестивалю", – анонсує Богдана Півненко.

Багаторічні відвідувачі фесту кажуть, що випадкових людей тут немає. Фото: Bouquet Kyiv Stage

Крім того, кожного дня в програмі заплановані покази українських короткометражок у Хлібні, майстер-класи по вибійці та виготовленні янголів для захисників у саду, бесіди під ясенем.

Детальну програму Bouquet Kyiv Stage 2023 можна знайти на сайті фестивалю.