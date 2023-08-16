Фестивальні хіти та фільми "Культура vs війна": якою буде кінопрограма фестивалю Bouquet Kyiv Stage

Велике повернення до столиці – 17 серпня в стінах Софії Київської стартує фестиваль Bouquet Kyiv Stage. Найбільш відомий публіці за концертами сучасної класичної музики, фестиваль високого мистецтва представить широку міждисциплінарну програму.

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Він триватиме до неділі, 20 серпня, та запропонує мистецькі проєкти, більшість з яких була створена під час повномасштабної війни або незадовго до вторгнення Росії. Окрім музичної програми, фестиваль пропонує покази свіжих художніх фільмів Валентина Васяновича та Ірини Цілик, що вже встигли заявити про себе на міжнародних фестивалях, але поки що не потрапили у широкий прокат в Україні.

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Про Bouquet Kyiv Stage 2023

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage 2023 вже традиційно пройде на території заповідника Софія Київська. Музичні події відбуватимуться у саду, самій будівлі собору, виставкові проекти та кінопокази – у залі Хлібня, а виставу з театральної програми покажуть біля Брами Заборовського.

Темою цьогорічного фестивалю обрали вислів "Дорогу підкорює той, хто іде!"

Фестиваль традиційно пройде в Софії Київській. Фото: Bouquet Kyiv Stage

"Зараз є відчуття, що ми проходимо історичний, героїчний марафон. Ми не знаємо, який ще шлях попереду, однак наша ціль – це 603 628 км2 вільної України. Щоб подолати цю дистанцію, ми маємо бути сильними, зібраними, цілеспрямованими, і добігти всі разом, підтримуючи одне одного", – пояснюють цьогорічний меседж організатори фестивалю.

Вхід на фестиваль традиційно за вхідним квитком у Софію Київську.

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Минулоріч Bouquet Kyiv Stage відбувався в Софії Київській в скороченому форматі. Проте велику програму організацтори тоді перенесли до британського міста Оксфорд. Де в стінах Оксфордського університету звучали твори сучасних українських композиторів та відбувались зустрічі з українськими зірками класичної музики Валентином Сильвестровим, Євгеном Громовим та іншими.

Кінопрограма шостого Bouquet Kyiv Stage

Програму "КіноБукет", яку можна назвати фестивалем у фестивалі, четвертий рік поспіль формує асоціація "Дивись українське!" До неї відбирають стрічки, що мають великий резонанс серед глядачів та спрямовують до роздумів в контексті теми фестивалю.

На цьогорічному заході відбудеться прем'єра трьох документальних короткометражних фільмів проєкту "Культура vs війна". Це цикл розповідей про війну через історії українських музикантів, кінематографістів, письменників та інших культурних діячів. Тут представлять історії музиканта Тараса Компаніченка, письменника Сергія Жадана та фотографів Ліберових (19 серпня, 18:00, локація Софіївський сад).

В Софійському саду покажуть два найочікуваніші українські фільми цієї осені – "Я і Фелікс" режисерки Ірини Цілик (18 серпня, 17:30) та "Відблиск" режисера Валентина Васяновича (20 серпня, 18:00). Вихід цих фільмів у прокат затримався через вторгнення Росії, тому вони здебільшого показувалися на закордонних фестивалях, а на "Букеті" відбудуться допрем'єрні покази.

У "Хлібні" протягом чотирьох фестивальних днів показуватимуть 25 короткометражних українських фільмів, а також проведуть допремʼєрний показ документального фільму "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.

Крім того, на локації "Під ясенем" відбудеться бесіда на тему "Культура vs війна" із сучасною українською філософинею, публічною інтелектуалкою, докторкою філософських наук, професоркою кафедри української філософії та культури Київського Національного університету імені Шевченка Наталією Кривдою.

Інші програми фестивалю

Музичну програму Bouquet Kyiv Stage 2023 складатимуть багато прем'єр – це музика, написана впродовж останнього року. Тут і "День музики" Валентина Сильвестрова", музична вистава "Земля – Пісня", створена на основі давніх традиційних пісень, концерти "Невідомий український модернізм: Яновський, Якименко, Сениця" та концерт до 30-річчя ансамблю солістів Київська камерата.

Євген Громов. Фото: Bouquet Kyiv Stage

У виставковій програмі буде представлено чотири проєкти: "Протистояння" Олександра Дубовика, Музей фрагментів війни, фотовиставки "Культура vs війна" кінооператора Сергія Михальчука та одеських фотографів Костянтина та Влади Ліберових.

Театральною частиною програми стане вистава "У темряві" за мотивами однойменної п'єси шведського драматурга Йоргена Хердта про події завершення Другої світової війни. У виставі грають актори Катерина Кістень та Ігор Рубашкін.

Вистава "У темряві". Фото: Bouquet Kyiv Stage

Також на фестивалі пройдуть дитячі майстер-класи та екскурсійна програма, яка відкриє відвідувачам Bouquet Kyiv Stage тисячолітню історію Софійського собору.

Детальну програму Bouquet Kyiv Stage 2023 можна знайти на сайті фестивалю.