У Бородянці нагородили лауреатів Шевченківської премії за 2022 та 2023 роки. ФОТО

У Бородянці Київської області нагородили лауреатів Національної премії України ім. Тараса Шевченка за два останні роки – 2022-й та 2023-й.

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Церемонія нагородження пройшла 20 серпня біля розстріляного російськими окупантами пам'ятника Шевченку, повідомила пресслужба МКІП.

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Голова Комітету Шевченківської премії, військовослужбовець ЗСУ Євген Нищук пояснив, що через війну, яка триває, вручення проводили аскетично та не оголошуючи заздалегідь місця проведення. "З огляду на щоденні атаки ворога, цього року вшанування шевченківських лауреатів проходить аскетично, проте в чині незламності. Ми обрали цей формат, щоб не наражати людей на небезпеку. З цієї ж причини місце, дата та час не було оголошено публічно", – заявив Нищук.

У Бородянці вручили Шевченківську премію. Фото: МКІП

"Пам'ятник Шевченку у Бородянці, під яким сьогодні нагороджували лауреатів і лауреаток Шевченківської премії, справив на мене дуже сильне враження. Вперше побачила його зблизька, і від нього прошибає такою міццю, що важко підібрати точні слова. Зранений, але незламаний; дивиться тепер не перед собою, а вниз – кожному з нас у вічі. Від цього погляду сироти побігли шкірою, якщо чесно", – поділилася пізніше враженнями від церемонії одна з лауреаток, письменниця та режисерка Ірина Цілик.

На церемонії Шевченківську премію за 2022 рік отримали:

у номінації "Кіномистецтво" – режисерка Катерина Горностай за фільм "Стоп-Земля";

– режисерка за фільм "Стоп-Земля"; у номінації "Літературознавство і мистецтвознавство" – Григорій Грабович за цикл статей "Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм";

– за цикл статей "Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм"; у номінації "Література" – Тамара Горіха Зерня за роман "Доця";

– за роман "Доця"; у номінації "Візуальне мистецтво" – митець Микита Кадан за персональну виставку "Камінь б’є камінь" та Тіберію Сільваші за інсталяцію "Крила";

– митець за персональну виставку "Камінь б’є камінь" та за інсталяцію "Крила"; у номінації "Журналістика, публіцистика" – Микола Рябчук за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї";

– за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї"; у номінації "Театральне мистецтво" – Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драмі і комедії на лівому березі Дніпра.

У Бородянці вручили Шевченківську премію. Фото: МКІП

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Премію імені Шевченка за 2023 року отримали:

у номінації "Кіномистецтво" – режисерка Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин";

– режисерка за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"; у номінації "Література" – поетеса Катерині Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць";

– поетеса за книгу поезій "Орден мовчальниць"; у номінації "Музичне мистецтво" – Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук , виконавці гурту "Хорея Козацька" – за аудіоальбом "Пісні Української революції";

– , виконавці гурту – за аудіоальбом "Пісні Української революції"; у номінації "Літературознавство і мистецтвознавство" – Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах;

– за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах; у номінації "Журналістика, публіцистика" – Віталій Портников за публіцистичні статті та виступи останніх років.

Скандал довкола Шевченківської премії 2023

У 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів та не опублікований відповідний указ президента, яким оголошуються результати. Натомість пресслужба Зеленського поширила новину про його зустріч із діячами культури та мистецтва з нагоди 209 річниці дня народження Шевченка.

Нагороду вручали під пам'ятником Шевченку. Фото: Iryna Tsilyk / Facebook

10 березня голова Комітету Макаров опублікував у своєму Facebook пост про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

Наступного дня, 11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року. Тоді переможців назвали лише у частині категорій: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Музичне мистецтво" та "Кіномистецтво".

Нагороду вручали під пам'ятником Шевченку. Фото: Iryna Tsilyk / Facebook

Відтоді прізвища лауреатів Шевченківської премії 2023 були відомі, одна указ так і не з'являвся. За цей час у відставку пішов голова комітету Юрій Макаров, а за ним – і весь склад комітету. У травні Зеленський призначив головою комітету ексміністра культури Євгена Нищука. 28 липня президент видав указ з іменами лауреатів за 2023 рік і затвердив новий склад Шевченківського комітету.

Нову номінацію "За внесок у перемогу", через яку і розпалився скандал, вирішили вручити наступного року.