Три українські фільми – у списку претендентів на премію Європейської кіноакадемії

Три фільми, зняті українськими кінематографістами в копродукції з іншими країнами, потрапили до списку претендентів на премію Європейської кіноакадемії в категорії "Найкращий документальний фільм".

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Це фільми "Ми не згаснемо" режисерки Аліси Коваленко, "Звідки куди" режисера Мачека Хамели та "Батьківщина" режисерів Ханни Бадзяки та Александера Міхалковіча. Загалом до селекційного списку відібрали 14 стрічок.

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Найближчими тижнями 4600 членів Європейської кіноакадемії почнуть дивитися відібрані фільми та складуть список номінантів у категорії "Європейський документальний фільм". Його буде оприлюднено 7 листопада 2023 року.

Фільм "Ми не згаснемо" розповідає історію п'ятьох підлітків із Донбасу, мешканців прифронтових містечок Золоте та Станиця Луганська. Події відбуваються до повномасштабного вторгнення, у 2019-му, і живучи поруч із лінією зіткнення та мріючи змінити свої життя, герої отримують несподівану пропозицію вирушити до Гімалаїв.

Режисерка каже, що її фільм – про нове покоління Донбасу, готове впроваджувати зміни на своїй рідній землі, якому завадило вторгнення 24 лютого.

Прем'єра стрічки Аліси Коваленко відбулася в одній з конкурсних програм 73-го Берлінського кінофестивалю. А днями вона отримала нагороду як Найкращий режисер цьогорічного Одеського кінофестивалю, а "Ми не згаснемо" – як Найкращий документальний фільм у сфері захисту прав людини.

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Стрічку-свідчення "Звідки-куди", що стала Найкращим українським повнометражним документальним фільмом на ОМКФ 2023, зняв польський режисер Мачек Хамела. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став волонтером, сів за кермо та спочатку забирав українців з кордону, а згодом на власному автомобілі почав вивозити людей із українських територій, що знаходилися в зоні бойових дій. Своїм документальним фільмом він оповідає історії людей, з якими зустрівся, коли вони змушені були тікати від війни.

Фільм дебютував на Каннському кінофестивалі та, крім ОМКФ, здобув нагороди на Sheffield DocFest, Millennium Docs Against Gravity.

Фільм "Батьківщина", знятий разом Швецією, Україною та Норвегією, розповідає про протести 2020 року в Білорусі та досліджує культуру насильства та знущань у білоруській армії, яка створює травмоване покоління. Головна героїня – Світлана, її сина Нікіту два роки тому знайшли повішеним у військовій частині.

"Батьківщину" показували на Одеському кінофестивалі, який минулого тижня завершився у Чернівцях.

Один з режисерів – Александер Міхалковіч – дебютував у повнометражному документальному кіно у 2019-му з фільмом про анексований Крим "Моя бабуся з Марса".

Кадр з фільму "Батьківщина"

Премія Європейської кіноакадемії (The European Film Awards) – щорічна нагорода, яку вручають найкращим європейським стрічкам. Цьогоріч вручення відбудеться 9 грудня у Берліні.