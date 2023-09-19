Музика з фільму "Довбуш" вийшла на музичних платформах

Музика до пригодницького екшну "Довбуш" режисера Олеся Саніна вийшла на всіх музичних платформах.

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Авторами саундтреків до стрічки "Довбуш" стали композитори Алла Загайкевич та Олександр Чорний. Відсьогодні створену ними музику до стрічки Саніна можна знайти на Apple Music, Deezer, Spotify, Amazon Music, Tidal, iTunes, YouTube та YouTube music.

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Алла Загайкевич раніше вже співпрацювала з Олесем Саніним. Вона створювала музику до його стрічок "Мамай", "Поводир", низки документальних та короткометражних фільмів. "Олесь реагує на музичну інформацію дуже професійно. Він був присутнім практично на всіх сесіях запису. Намагався відчути живий ритм музики. Брався сам щось наспівувати, чи награвати", - розказала композиторка про роботу над музичним оформленням "Довбуша".

Фото зі зйомок фільму "Довбуш"

Композитор Олександр Чорний вперше створював музику до фільму у співавторстві. Він є автором музичного супроводу до стрічок "Let It Snow", "Егрегор" режисера Станіслава Капралова та "Йди за мною" режисера Любомира Левицького. У "Довбуші" Чорний створив музику до найбільш експериментальної частини фільму – сцен війни, боїв головних героїв, спротиву опришків.

Музику до "Довбуша" почали створювати влітку 2018 року, під час початку зйомок. Перед цим композитори провели ретельне історичне дослідження, віднайшли джерела, музичні зразки, нотний матеріал, працювали з фольклористами та знавцями інструментальної традиції Гуцульщини.

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Основним джерелом натхнення для Загайкевич та Чорного стала гуцульська народна музика різних жанрів. А свій фінальний результат творці визначили як "опришки-джаз" та "етно-електроніка".

Про фільм "Довбуш"

Пригодницько-історичний екшн "Довбуш", що розповідає історію ватажка опришків Олекси Довбуша, став одним із наймасштабніших і найдорожчих українських фільмів. Його бюджет - 120 млн гривень, робота над фільмом тривала 10 років.

Події розгортаються у Карпатах у 18 столітті, коли через жорстокість польської шляхти гуцули змушені тікати в гори. Олекса та його брат Іван, шукаючи помсти за вбивство батьків, розходяться у поглядах та стають ворогами один одному. Олекса очолює повстання та стає героєм легенди про карпатського лицаря.

Авторами сценарію стрічки є Олесь Санін, Пол Волянський, Василь Портяк та Максим Черниш. Оператором фільму – Сергій Михальчук.

Головні ролі у фільмі зіграли Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевіч, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясіновський, Ростислав Держипільський, Олександр Мавріц.

"Довбуш" відкривав цьогорічний Одеський кінофестиваль, що проходив у серпні Чернівцях. З Дня незалежності, 24 серпня, стрічка Саніна вийшла у всеукраїнський прокат.

За перший прокатний вікенд екшн про Олексу Довбуша зібрав 8,7 млн гривень. Після четвертого вікенду касові збори "Довбуша" сягнули 43,1 млн гривень – тож він став найкасовішим українським ігровим фільмом року.