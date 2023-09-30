Корейський істерн, трилер про "стокгольмський синдром" та спіноф "Джона Віка": найкращі серіали жовтня

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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30 вересня 2023

У підібраних нами серіалах, зорієнтованих, як зазвичай, на всеохопність світового контенту, видно національну характерність.

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Корейці, на прикладі серіалу "Пісні бандитів", вкотре, як у випадках з "Королівством" чи з "Грою в кальмара", показують жанровий і постановочний клас, легко і зухвало виборюючи лідерство у творенні екшнів.

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Американці, законодавці жанру, екшн роблять з усього – не тільки з кримінального світу найманих вбивць ("Континенталь"), і не тільки на основі постапокаліпсису "Ходячих мерців", а й на основі телеканалу, де вирують расові, бізнесові та статеві скандали ("Ранкове шоу").

Німці лякають тим, що людей викрадають ("Любе дитя"). Бельгійці розплутують дилему, хто насправді винний, а хто ні, якщо у всіх "рило в пуху" ("Дванадцять"). І тільки норвежці дозволяють собі чорний гумор і легкість, коли мова йде про кримінал ("Джек").

Пісні бандитів (Song of the Bandits)

Показ: Netflix, Південна Корея

 

Серіал, де на початку лунає фраза "герой, який знищив гарнізон російської артилерії", вже вартий уваги, погодьтеся. Навіть якщо він про початок ХХ сторіччя. Мова про корейця,  раба японця, і про те, як цей кореєць виходить з-під влади "хазяїна", як і Корея повстає проти Японії. Дев'ять серій корейського істерна "Пісня бандитів" – це відповідь Netflix "Воїну" від HBO Max. Тільки замість кулаків і ніг в дусі Брюса Лі, очевидного натхненника "Воїна", в "Піснях..." головними є рушниці й маузери – зброя, як у Джона Ву.

Втім, відмінності є й важливіші. Крім того, що тут екшн переплітається з love story і пригодами, він замішаний на драмі боротьби корейців Чосона за свою незалежність. І вони мають переваги над агресором ще й тому, що головний герой приходить до висновку: сильнішим і потрібнішим за жагу помсти є каяття за власний злочин. А фраза повстанця перед смертю – "якщо ти йдеш в ногу з часом, не забувай уроків історії; ти захоплений вихором змін, але історія все розставить на свої місця" – це відповідь сьогоденню всього світу.

Must see! 

Ранкове шоу – 3 (Morning Show)

Показ: ShowTime, США

 

Продовження вибухоподібного шоу таке ж вибухове, як і минулі два сезони. Хакерський злам пошти працівників популярного телеканалу запускає ланцюгову реакцію, розпалюючи рейтинговий скандал під назвою расизм. "Немає нічого більш рейтингового, аніж расистський скандал", – каже одна з героїнь. І ця зброя, як правильно її називає інший герой, стріляє гучно й потужно.

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Втягнутими опиняються практично всі, хоча сам скандал провокується майстерними лялькарями, що керують всім із-за лаштунків. Загалом серіал – бомба, адже він епатажно обговорює теми складні, болючі й глибоко особистісні, як це було з харасментом в першому сезоні, чи лесбійством у другому.

Та потужність цієї бомби не в темах, а в їх подачі: говорячи про маніпуляції, расизм та різноманітні дискримінації в суспільстві, "Ранкове шоу" саме є таким же, навмисно провокуючи глядача, втягуючи і його в обговорення. При цьому навіть дві зірки шоу, Дженніфер Еністон і Різ Візерспун, не засліплюють своїм сяйвом, а є лише частиною системи під назвою "шоу скандалів".     

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Любе дитя (Liebes Kind)

Показ: Netflix, Німеччина

 

Не завжди прикметна в океані серіального кіно Німеччина з’явилася на гребні хвилі з майстерним піруетом дебютантки Ромі Гаусманн, права на чию книжку, випущену лише 2019 року, одразу купив Netflix. І було чого. Це трилер про "стокгольмський синдром", тільки тут не жертва викрадення прикипає до свого викрадача, а донька.

Дивовижна картина зла з дитиною в центрі й суттю того, як легко дитину перетягнути на свою сторону, якою б вона не була. Але якщо пам'ятати правило, що будь-яка суть без форми є нічим, шість серій "Любого дитя" ідеально справляються. Гаусман не даремно стала популярною – вона, немов архітектор, проробляє світ героїв: жінка, яка втекла від викрадача, не є врятованою до кінця, бо ще не знайшли самого викрадача, а поки вона живе з голосами минулого в голові; поліцейський, що 12 років шукає викрадену дівчинку, сидить на антидепресантах, як на наркотиках, божеволіючи від своєї обіцянки батьку викраденої; і нарешті дівчинка, як, мов дві краплини, схожа на викрадену свою матір, має інший погляд на ситуацію.

Сміливо й оригінально!

Дванадцять – 2 (De Twaalf)

Показ: Netflix, Бельгія

 

В основі серіалу відома за класичним фільмом Сідні Люмета "12 розгніваних чоловіків" і його однойменного римейка Вільяма Фрідкіна ідея про суд присяжних, що має вирішити винний підсудний чи ні. Але тут маємо вельми прикметну видозміну: поки присяжні вирішують, чи справді чоловік вбив свою дружину за посередництва доньки, паралельно, в цивільному житті кожного з героїв, розгортається схожа проблематика – присяжні самі опиняються в ролі або жертв, або винуватих. Одна з присяжних винуватить іншого, що він якось ввечері її зґвалтував, але вона сама провела з ним вечір і пішла до нього в номер. На сина іншої присяжної наговорюють, що це він виклав в мережу ню-фотографії своєї колишньої дівчини, та він це заперечує...

Ці та інші історії проходять без надриву, без натуралізму і навіть серйозної агресії, в толерантній манері тихого бельгійського суспільства. Втім, проблеми бельгійців до болю знайомі, показують знайому людську хибність. І разом з тим вкотре нагадують: поки вина не доведена, ніхто не може бути засуджений.

Захоплює!          

Джек (Knekt)

Показ: НВО Max/Discovery+, Норвегія

 

Троє абсолютно різних за характером і норовом друзів, об’єднаних лише любов’ю до карт і різних азартних ігор, вирішують правдами і неправдами відкрити підпільне казино. І справа у них йде! Клієнти, гроші, удача... Щоправда, треба викручуватися з чисельних пригод: втікати від кредиторів; брехати батькам одного з них, що він досі вчиться на медика; матір іншого брати на роботу в казино, інакше вона сама зіп’ється; переконувати щасливого гравця, який тільки виграв всі гроші казино, повернутися...і програти їх назад.

Весело, легко і з колоритом, не схожим не тільки на аналогічні британські чи американські серіали, а й на, власне, норвезькі – похмурості, серійних вбивць та рибного бізнесу тут нема. Специфічний, грубуватий гумор, нетипові ситуації і все швидко, бо кожна з восьми серій триває 24 хвилини. І, що цікаво: те, як друзі облаштовують казино, перетворюючи задрипану кімнату з подарованими столами на фешенебельний салон для багатіїв, можна сприйняти за план.

Тільки не для України, де казино і гральний бізнес заборонені.   

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Ходячі мерці: Деріл Діксон (The Walking Dead: Daryl Dixon)

Показ: AMC+, США

 

Дещо свіже відчувається в цьому черговому спінофі "Ходячих мерців". Частково через те, що постапокаліптичний угар, що розквітнув в оригінальному серіалі посеред Сполучених Штатів, перенесли до Франції, проходить тепер поруч з Ейфелевою вежею, чомусь обезголовленою. А частково через відчутні натяки на месіанство хлопчика, що народився у тільки-но вкушеної мерцем жінки. Це за сюжетом і фактурою.

Світ, яким рухається Деріл Діксон (Норман Рідус), несподіваним чином потрапивши до Європи, загалом такий самий, як і в Америці – зруйнований, дикий і безрадісний. Але шоуранер серіалу, Девід Цабель ("Стамптаун"), розбавив це цікавими флешбеками з минулого героїв, хоч і заклав трилерову бомбу в сюжет, пускаючи слідом за Діксоном розлюченого француза, який хоче помститися за брата, повіривши наклепу підступної злодюжки. Недомовки, внутрішні демони, біль і бажання повернутися додому – де б і яким би він не був – головні мотиви героїв. Та все ж намічена і добра перспектива, ілюзорна й, поза цим, невідворотна, бо світло в кінці тунелю є завжди.    

Континенталь (Continental: From the World of John Wick)

Показ: Peacock, США

 

Давно очікуваний серіальний спіноф "Джона Віка", де мова йде про готель як сховок і гарантію для всіх кримінальників, що саме тут, в "Континенталі", їх ніхто не зачепить. Отже, ми маємо передісторію Вінстона (Колін Вудделл, "Майстри сексу"), майбутнього всесильного адміністратора готелю, і його старшого брата, вправного зі зброєю настільки ж, як і майбутній Джон Вік.

Брат краде форму для виготовлення золотих монет, символ злочинного світу, звісно, наражаючи себе та Вінстона на переслідування всього злочинного світу разом з тогочасним адміністратором Кормаком О’Коннором (Мел Гібсон).

Світ Нью-Йорка 70-х років має атмосферу готичну, похмуру, подібну до екранізацій коміксів, і готель в ньому, немов Чорна вежа. Але цей світ, на контрасті, пересипаний багатіями з вежами вже зі слонової кістки. І молодому Вінстону, красунчику та майстерному маніпулятору, відкривається широкий і славний шлях для подальшого кримінального звеличення, де за золоті монети можна купити людей зі зброєю.

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