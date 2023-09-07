На право представляти Україну на "Оскарі" претендують п'ять стрічок

Український Оскарівський комітет оголосив про завершення прийому заявок на участь вітчизняних фільмів у відборі на 96-й премії Американської кіноакадемії "Оскар". На право представляти Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" претендують п'ять стрічок.
Про це повідомила пресслужба Української кіноакадемії.
Український Оскарівський комітет отримав заявки від авторів таких фільмів:
- "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов. Це документальний фільм-свідчення, створений на основі відзнятого воєнним кореспондентом в обложеному росіянами Маріуполі.
- "Залізні метелики", режисер Роман Любий. Документальний фільм про розслідування збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній MH17 борту на початку російсько-української війни.
- "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук. Кримінальна драма про колишнього контрабандиста, події якої розвиваються напередодні яскравого святкування Маланки.
- "Терикони", режисер Тарас Томенко. Це історія про дітей, які бачать війну не по телевізору, постраждали від обстрілів, втратили батьків та близьких, і про дитинство, що продовжується, незважаючи на війну.
- "ШТТЛ", режисер Адрієн Уолтер. Драма про кохання юних мешканців штетлу (містечко на ідіш) на Львівщині у червні 1941-го, за добу до наступу нацистів.
|Кадр із фільму "Терикони"
Далі комітет розгляне усі заявки та відбере фільм, який зрештою представлятиме Україну на 96-й премії "Оскар".
Хто представляв Україну на премії "Оскар" в минулому році?
У 2022 році на премію Американської кіноакадемії від України претендували два повнометражні фільми – стрічка "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач та "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана.
Зрештою комітет обрав фільм "Клондайк".
Ця драма оповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines, який 17 липня 2014 року біля села Грабове Донецької області збивають з російської установки "Бук" проросійські сепаратисти. Ірка і Толік очікують на першу дитину і навіть після падіння уламків збитого "Боїнга" не хочуть евакуюватися.
Фільм Марини Ер Горбач потрапив до лонгліста номінантів на "Оскар 2023", але далі не пройшов.
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