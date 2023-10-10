Фільм про евакуацію українців після вторгнення РФ здобув нагороди чотирьох європейських кінофестивалів

Документальний фільм "Звідки куди" польського режисера Мачека Хамели про евакуацію українців на початку повномасштабного вторгнення Росії за останній тиждень отримав нагороди на кінофестивалях у Швейцарії, Франції та Німеччині.
Фільм Хамели здобув перемогу у номінації "Найкращий документальний фільм" на Кінофестивалі у Цюриху (Zurich Film Festival). Це другий найбільший у німецькомовному світі фестиваль.
|Асоціативна продюсерка фільму та режисер у Цюриху. Фото: Ferda Demir
Також "Звідки куди" отримав Політичну кінопремію від фонду Фрідріха Еберта (Friedrich Ebert Foundation’s Political Film Award) на кінофестивалі у Гамбурзі (FilmFest Hamburg). Фонд Еберта нагороджує стрічки із соціально важливим контекстом.
"У жанрі антивоєнних фільмів переважають стрічки, де чоловіки ведуть війну. А цей фільм є справді антивоєнним, адже він розказаний потерпілими. Він є засобом проти звикання до війни, він робить видимими тих, чиї життя перевернулись із початком війни в Україні. Цей великий фільм заслуговує на велику аудиторію", – зазначило журі, відзначаючи роботу Хамели.
|Асоціативна продюсерка Ксенія Марченко з нагородою у Цюриху. Фото: In the Rearview / Facebook
Крім того, стрічка здобула відзнаку на французькому кінофестивалі "Війна на екрані" (War on Screen International Film Festival) – тут йому вручили "Головну нагороду міжнародного журі".
На ще одному кінофестивалі у Франції – Festival 2 Cinema de Valenciennese – фільм отримав одразу три нагороди: Гран-прі, Нагороду від критиків та Нагороду від студентів. Їх вручили одній з героїнь стрічки біженці з Маріуполя Ларисі Сосновцевій, що наразі живе у Франції.
Про фільм "Звідки куди"
Стрічка режисера Мачека Хамели показує перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Українці змушені відмовитися від того, що мають, і тікати від війни. Вони сідають в автівку до Хамели з найціннішим, що вирішили взяти з дому, а його транспорт стає для них і порятунком, і кімнатою очікування, зоною довіри тощо. Почавши знімати своїх пасажирів, режисер зібрав колективний портрет українців, що мали єдину мету: знайти безпечне місце у вирі війни.
Світова прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі у травні 2023 року.
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З того часу стрічка вже отримала низку нагород: приміром, "Найкращий польський фільм" та "Нагороду асоціації артхаусного кіно" на польському кінофестивалі Millennium Docs Against Gravity; "Головну нагороду журі" на британському кінофестивалі Sheffield DocFest; "Спеціальну відзнаку" на ісландському кінофестивалі IceDocs; "Кращий документальний фільм" на Одеському міжнародному кінофестивалі; Північноамериканська прем'єра фільму відбулась на канадському кінофестивалі TIFF (Toronto International Film Festival).
Також фільм потрапив до селекційного списку премії European Film Awards, які щорічно вручає Європейська кіноакадемія.
"Звідки куди" є номінантом на Шосту Національну премію кінокритиків "Кіноколо" у категорії "Найкращий документальний фільм".
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