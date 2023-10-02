Кінофестиваль "Молодість" повертається до повного формату і представив програму міжнародного конкурсу

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" представив програму міжнародного конкурсу та оголосив дати цьогорічного кіноогляду – він відбудеться з 21 по 29 жовтня.

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Після скороченого формату минулого року фестиваль повернеться до повного формату з конкурсними й позаконкурсними програмами. На "Молодості" буде проходити конкурс дитячого й підліткового кіно Teen Screen, конкурс дебютних повнометражних документальних фільмів, а також національний конкурс українських коротких метрів. Програма "Скандинавська панорама" буде присвячена стрічкам північноєвропейських країн, FORMA – експериментальним фільмам, "Фестиваль фестивалів" традиційно збере лауреатів провідних світових кіноподій. Сучасне українське кіно буде представлене як в конкурсах, так і в позаконкурсній програмі "Українські прем’єри".

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До повнометражного міжнародного конкурсу 52-ї "Молодості" відібрали 12 стрічок з усього світу. Це учасники та лауреати найвідоміших кінофестивалів: Канн, Берлінале, Локарно, Сан-Себастьян, кінофестивалю в Роттердамі, у Сараєво тощо.

Фільми повнометражного міжнародного конкурсу кінофестивалю "Молодість 2023":

"Парадіз" (The Lost Boys), режисер Зено Ґратон (Бельгія, Франція)

(The Lost Boys), режисер Зено Ґратон (Бельгія, Франція) "20 тисяч видів бджіл" (20,000 Species of Bees), режисерка Естібаліc Урресола Солахурен (Іспанія)

(20,000 Species of Bees), режисерка Естібаліc Урресола Солахурен (Іспанія) "Дальва" (Dalva), режисерка Еманюель Ніко (Бельгія, Франція)

(Dalva), режисерка Еманюель Ніко (Бельгія, Франція) "Я маю електричні мрії" (I Have Electric Dreams), режисерка Валентіна Маурель (Коста Ріка, Бельгія, Франція)

(I Have Electric Dreams), режисерка Валентіна Маурель (Коста Ріка, Бельгія, Франція) "Діско-Бой" (Disco Boy), режисер Джакомо Абруццезе (Франція, Італія, Бельгія, Польща)

(Disco Boy), режисер Джакомо Абруццезе (Франція, Італія, Бельгія, Польща) "Степне" (Stepne), режисерка Марина Врода (Україна, Німеччина, Польща, Словаччина)

(Stepne), режисерка Марина Врода (Україна, Німеччина, Польща, Словаччина) "Відчуття, коли час щось робити минув" (The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed), режисерка Джоанна Арнов (США)

(The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed), режисерка Джоанна Арнов (США) "Скарб" (Hoard), режисерка Луна Кармун (Велика Британія)

(Hoard), режисерка Луна Кармун (Велика Британія) "Залишайся онлайн" (Stay online), режисерка Єва Стрельнікова (Україна)

(Stay online), режисерка Єва Стрельнікова (Україна) "Місто вітру" (City of Wind), режисер Лхагвадулам Пурєв-Очір (Франція, Монголія, Португалія, Нідерланди, Німеччина, Катар)

Ще дві стрічки міжнародного конкурсу, а також програми Студентських і Дебютних короткометражних фільмів міжнародної конкурсної програми буде оголошено пізніше.

Кадр з фільму "Степне"

Загалом на цьогорічній "Молодості" буде показано понад 150 фільмів.

Головною локацією 52-ї "Молодості" стане кінотеатр "Жовтень". Церемонія відкриття та нагородження переможців проведуть у кінотеатрі "Краків".

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Новий візуальний стиль "Молодості"

Крім того, відсьогодні, 2 жовтня, стартують покази національного конкурсу українських повнометражних фільмів Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" на Гамбурзькому кінофестивалі.

Минулоріч національний конкурс "Молодості" також проходив у межах Гамбурзького кінофестивалю. Тоді найкращим повнометражним фільмом стала "Стоп-земля" Катерини Горностай, а найкращим короткометражним – Leopolis Night Нікона Романченка.

Андрій Халпахчі та Богдан Жук зі "Скіфським оленем"

У національному конкурсі 52-го МКФ "Молодість" буде представлено сім повнометражних ігрових фільмів:

"Назавжди-назавжди" , режисерка Анна Бурячкова (2 жовтня)

, режисерка Анна Бурячкова (2 жовтня) "Я і Фелікс" , режисерка Ірина Цілик (2 жовтня)

, режисерка Ірина Цілик (2 жовтня) "Ти мене любиш?" , режисерка Тоня Ноябрьова (3 жовтня)

, режисерка Тоня Ноябрьова (3 жовтня) "Люксембург Люксембург" , режисер Антоніо Лукіч (3 жовтня)

, режисер Антоніо Лукіч (3 жовтня) "Як там Катя?" , режисерка Христина Тинькевич (4 жовтня)

, режисерка Христина Тинькевич (4 жовтня) "Ля Палісіада" , режисер Філіп Сотниченко (4 жовтня)

, режисер Філіп Сотниченко (4 жовтня) "Я, Ніна", режисерка Марися Нікітюк (5 жовтня)

Команда фільму "Назавжди-назавжди" у Гамбурзі

Цього року до журі національної програми увійшли: українсько-німецька акторка Аліна Левшин, австрійський режисер Давід Ваґнер, та українська докторка психології Світлана Уварова.

Конкурсанти змагатимуться за нагороду "Скіфський олень" і приз у розмірі 100 тис. гривень.

Закриватиме українську програму в межах Гамбурзького кінофестивалю позаконкурсний показ документального фільму "День Незалежності" Володимира Тихого.

Про КМФ "Молодість"

Найстаріший з українських кінофестивалів – "Молодість" – був вперше проведений у 1970 році. Спочатку це був дводенний огляд короткометражних фільмів, знятих тодішніми студентами Київського державного інституту ім. Карпенка-Карого.

З 1975 року в конкурсі можуть брати не лише студентські роботи, але й повнометражні ігрові стрічки. У кінці 80-х "Молодість" почала розширювати свою географію: в конкурсі були фільми з Прибалтики, Казахстану, Азербайджану та Німеччини.

Після розпаду СРСР на Київський кінофестиваль починають привозити свої роботи призери престижних кінонагород світу. На "Молодості" дебютували такі відомі європейські режисери як Том Тиквер, Денні Бойл, Франсуа Озон, Ілдіко Енеді, Жак Одіар тощо.