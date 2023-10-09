Від дій росіян в Україні постраждало понад 1,7 тисячі культурних об'єктів

Станом на 29 вересня 2023 року через російську агресію в Україні постраждали 1702 об'єкти культурної інфраструктури, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
"Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків", – йдеться у повідомленні МКІП.
Найбільше втрат і збитків зафіксовано у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.
Загалом від дій росіян в Україні постраждали:
- 841 будинок культури;
- 601 бібліотека;
- 131 заклад мистецької освіти;
- 99 музеїв та галерей;
- 30 театрів та філармоній.
У міністерстві зазначили, що не можуть точно обрахувати постраждалі від бойових дій об'єкти на територіях, що досі знаходяться в тимчасовій окупації – це майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей.
|Театр у Чернігові пошкодила російська ракетна атака 19 серпня. Фото: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка / Facebook
У січні цього року Міністерство культури повідомляло, що через повномасштабну агресію в Україні пошкоджено 1189 об’єктів культурної інфраструктури. На той час майже третина з них – 446 об’єктів – були повністю зруйновані.
Що стосується культурної спадщини, то за даними МКІП, з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2023 року пошкоджено або зруйновано 763 таких об’єкти.
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