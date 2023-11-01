Книга року BBC-2023 оголосила довгі списки

Журі літературної премії Книга року BBC оголосили довгі списки номінантів.

Про це повідомили у BBC News Україна.

Традиційно представлені три категорії: "Книга року BBC", "Дитяча книга року BBC" та "Книга року ВВС-Есеїстика". До них увійшли 40 видань: 15 художніх книжок, 12 дитячих, а також 13 видань публіцистики. Серед них є книжки з оглядів УП.Культура, а також роман журналіста Української правди Рустема Халілова та збірка есеїв авторки УП.Культура Ірини Славінської.

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Цьогоріч Книга року ВВС дещо оновила склад: до літературознавиці, професорки Києво-Могилянської академії Віри Агеєвої, письменниці і засновниці премії Світлани Пиркало, політтехнолога Віталія Чепиноги та головної редакторки BBC Україна Марти Шокало доєднався професор-славіст Канзаського університету, перекладач на англійську творів сучасних українських авторів Віталій Чернецький.

Візуальний стиль премії Книга року BBC-2023

Переможця премії визначать у фіналі конкурсу, який відбудеться 14 грудня 2023 року в Києві. Поки не повідомляють, коли оголошуватимуть короткі списки Книги року BBC-2023.

Довгий список премії Книга року BBC-2023

Пилип Білянський. Луни. – Київ: Темпора, 2023

Ірина Говоруха. Плахта. – Київ: Саміт-книга, 2023

Володимир Діброва. Творчі люди. – Чернівці: Книги - XXI, 2023

Олена Захарченко. Тільки не гавкай. – Харків: Віват, 2023

Владислав Івченко. Після 24-го. – Київ: Віхола, 2022

Макс Кідрук. Нові Темні Віки. Колонія. – Рівне: Бородатий Тамарин, 2023

Олег Костюк. Скорбота і безумство (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2023

Євгенія Кузнєцова. Драбина. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023

Ніна Кур’ята. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР. – Київ: Лабораторія, 2023

Анастасія Левкова. За Перекопом є земля. – Київ: Лабораторія, 2023

Марія Матіос. Мами. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023

Сергій Сингаївський. Дорога на Асмару. – Київ: ВД "КОМОРА", 2023

Євген Стеблівський. Лють. – Харків: ВД "Фабула", 2023

Рустем Халіл. Часу немає (переклад з рос.). – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023

Лілія Чех. Підростеш – побачиш: коротка проза. – Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2023

Довгий список премії Дитяча Книга року BBC-2023

Сашко Дерманський. Тю! - сказав їжачок. – Харків: Віват, 2023

Катерина Єгорушкіна. Наш підліжковий космос. – Харків: Віват, 2023

Юлія Ілюха. Зеро. – Харків: Ранок, 2023

Юлія Мак. Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем. – Київ: Лабораторія, 2023

Іван Малкович. Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023

Олександр Михед. Котик, Півник, Шафка. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Ірина Озимок. У місті є я. І не лише – Київ: #книголав, 2023

Марія Олекса. Перші. – Київ: Віхола, 2023

Галина Пагутяк. Око світу. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023

Марія Правда. Бабуся та рак. – Чернівці: Дитяче арт-видавництво "Чорні вівці", 2023

Юліта Ран. Дзеркало бажань. – Харків: АССА, 2023

Галина Ткачук. Блакитний записник. – Харків: Віват, 2023

Довгий список премії Книга року ВВС-Есеїстика-2023

Максим Беспалов. Найкраща книжка про Каміно. – Київ: Віхола, 2023

Любомир Гузар. Спогади. – Київ: Портал, 2023

Тамара Гундорова. Леся Українка. Книги Сивілли. – Харків: Віват, 2023

Володимир Єрмоленко. Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023

Катерина Зарембо. Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку ХХІ століття. – Львів: Човен, 2022

Богдан Логвиненко. Деокупація. Історії опору українців. 2022 – Київ: Українер, 2023

Василь Махно. З голосних і приголосних. – Київ: Yakaboo Publishing, 2023

Олександр Михед. Позивний для Йова. Хроніки вторгнення. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023

Сергій Плохій. Російсько-українська війна. Повернення історії (переклад з англ.). – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2023

Ростислав Семків. Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму). – Київ: Темпора, 2023

Ірина Славінська. Повітряна й тривожна книжка. – Харків: Віват, 2023

Андрій Содомора. Ще раз про любов до свого. – Львів: ЛА "Піраміда", 2023

Олеся Хромейчук. Смерть солдата. – Київ: Віхола, 2023

Вже другий рік поспіль премію поводять попри повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Головна редакторка BBC Україна прокоментувала, що: "Ми знову обиратимемо найкращий український літературний твір року серед війни, руйнувань, страждань і жертв, які домінують у житті і розмовах українців".

Фіналіст премії 2022 року Павло Казарін дізнався про свою перемогу з фронту. Фото: BBC Україна

Минулого року переможцем премії Книга року ВВС-2022 став твір Андрія Сем’янківа (MED Goblin) "Танці з кістками. Медичний трилер". Дитячою книжкою року оголосили "Примари чорної діброви" Андрія Бачинського, а в номінації "Есеїстика" перемогла книга "Дикий Захід Східної Європи" журналіста і військового Павла Казаріна.