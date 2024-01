Жодної української книжки і твір про любов до Росії: Time відзначив 100 найкращих книг 2023 року

Впливовий американський журнал Time склав список 100 найкращих книг 2023 року. У ньому немає жодного українського твору, зате є книга про Росію.

"Пропонуємо вам офіційний список 100 книжок, обов'язкових до прочитання у 2023 році за версією журналу Time, в якому знайдеться щось для кожного читача: від "Запасного" принца Гаррі до The Heaven & Earth Grocery Store Джеймс Макбрайд та Let Us Descend Джесмін Ворд", – так анонсували добірку в соцмережах видання.

Упорядники списку зазначили, що до нього увійшли "художня, нон-фікшн та поетична література, яка розважала та просвітлювала нас".

Реклама:

Книги вказані у списку не за рейтинговим принципом, а за алфавітом.

Журнал Time назвав 100 найкращих книжок року. Фото: Time

Серед рекомендованих Time видань є роман "Місто перемоги" британського письменника Салмана Рушді, написаний ним до нападу на нього у 2022 році, книга "Молодий чоловік" лауреатки Нобелівської премії з літератури 2022 року Анні Ерно, мемуари актора-трансгендера Еліота Пейджа "Пейджбой" про прийняття своєї ідентичності та контроль Голлівуду, трагікомедійний роман "Укус бджоли" ірландського письменника Пола Мюррея, відібраний до короткого списку Букера 2023, та книга Desertion лауреата Нобелівської премії з літератури 2021 року Абдулразака Ґурни.

Реклама:

У списку - роман лауреата Нобелівської премії з літератури 2021 року

У списку немає жодної української книги. Зате є книга російської журналістки Олени Костюченко під назвою "Я люблю Росію" (I Love Russia).

А також книга з назвою "Я люблю Росію"

З повним списком рекомендованих журналом Time книг можна ознайомитись тут.