П'ять українських фільмів потрапили до кваліфікаційних списків "Оскара 2024"

Американська кіноакадемія оприлюднила офіційні кваліфікаційні списки фільмів, допущених до розгляду на нагороди 96-ї кінопремії "Оскар".

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Наразі опублікували списки в категоріях "Повнометражний анімаційний фільм", "Повнометражний документальний фільм" і "Міжнародний повнометражний фільм". Загалом до них увійшло 288 фільмів.

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Серед стрічок, що пройшли стадію технічного відбору на "Оскар 2024", опинилося й п'ять українських.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, яку Україна висунула як свого претендента на "Оскар", потрапила одразу до двох списків: "Повнометражний документальний фільм" і "Міжнародний повнометражний фільм".

"20 днів у Маріуполі" – документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих українськими фото- та відеокореспондентами в перші дні російської атаки на Маріуполь. Фільм складається з кадрів, які Чернов з колегами відправляли у світові ЗМІ, висвітлюючи події в обложеному місті: загибель дітей та дорослих, появу масових могил, постійні бомбардування, знищення пологового будинку російською авіабомбою та інші російські воєнні злочини.

Крім стрічки Чернова, до кваліфікаційних списків у номінації "Повнометражний документальний фільм" потрапили ще чотири українські та копродукційні фільми:

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"Фотофобія" Івана Остроховського та Павола Пекарчика. Фільм виробництва Словаччини, Чехії та України, що розповідає про 12-річного Нікі, який із родиною ховається від війни, живучи на станції харківського метро.

Кадр з фільму "Фотофобія"

"Звідки куди" Мачека Хамели. Це документальне роад-муві, через яке режисер розповідає про своїх пасажирів на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: цивільних, які тікають від війни.

Кадр з фільму "Звідки куди"

"Гартовані гнівом" Лесі Калинської та Руслана Батицького. Це історія стосунків двох людей протягом дев’яти років: від Революції Гідності до повномасштабного вторгнення Росії.

Кадр з фільму "Гартовані гнівом"

"Батьківщина" Ханни Бадзяки та Александра Міхалковіча. Це ко-продукційна стрічка про формування тоталітарного режиму Олександра Лукашенка.

Кадр з фільму "Батьківщина"

Про Оскар 2024

Церемонія нагородження 96-ї премії "Оскар" відбудеться в ніч на 11 березня. Вона традиційно пройде у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Ведучим церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже вчетверте: вперше це сталося у 2017 році, а далі Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018 та 2023 роках.