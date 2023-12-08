П'ять українських фільмів потрапили до кваліфікаційних списків "Оскара 2024"

Американська кіноакадемія оприлюднила офіційні кваліфікаційні списки фільмів, допущених до розгляду на нагороди 96-ї кінопремії "Оскар".
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Наразі опублікували списки в категоріях "Повнометражний анімаційний фільм", "Повнометражний документальний фільм" і "Міжнародний повнометражний фільм". Загалом до них увійшло 288 фільмів.
Серед стрічок, що пройшли стадію технічного відбору на "Оскар 2024", опинилося й п'ять українських.
Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, яку Україна висунула як свого претендента на "Оскар", потрапила одразу до двох списків: "Повнометражний документальний фільм" і "Міжнародний повнометражний фільм".
"20 днів у Маріуполі" – документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих українськими фото- та відеокореспондентами в перші дні російської атаки на Маріуполь. Фільм складається з кадрів, які Чернов з колегами відправляли у світові ЗМІ, висвітлюючи події в обложеному місті: загибель дітей та дорослих, появу масових могил, постійні бомбардування, знищення пологового будинку російською авіабомбою та інші російські воєнні злочини.
Крім стрічки Чернова, до кваліфікаційних списків у номінації "Повнометражний документальний фільм" потрапили ще чотири українські та копродукційні фільми:
- "Фотофобія" Івана Остроховського та Павола Пекарчика. Фільм виробництва Словаччини, Чехії та України, що розповідає про 12-річного Нікі, який із родиною ховається від війни, живучи на станції харківського метро.
|Кадр з фільму "Фотофобія"
- "Звідки куди" Мачека Хамели. Це документальне роад-муві, через яке режисер розповідає про своїх пасажирів на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: цивільних, які тікають від війни.
|Кадр з фільму "Звідки куди"
- "Гартовані гнівом" Лесі Калинської та Руслана Батицького. Це історія стосунків двох людей протягом дев’яти років: від Революції Гідності до повномасштабного вторгнення Росії.
|Кадр з фільму "Гартовані гнівом"
- "Батьківщина" Ханни Бадзяки та Александра Міхалковіча. Це ко-продукційна стрічка про формування тоталітарного режиму Олександра Лукашенка.
|Кадр з фільму "Батьківщина"
Про Оскар 2024
Церемонія нагородження 96-ї премії "Оскар" відбудеться в ніч на 11 березня. Вона традиційно пройде у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.
Ведучим церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже вчетверте: вперше це сталося у 2017 році, а далі Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018 та 2023 роках.
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