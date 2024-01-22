Французький Золотий глобус. В Парижі оголосили переможців премії Люм'єр

Ввечері понеділка, 22 січня, у Парижі пройшла 29-а церемонія вручення національної премії Люм'єр. Вона є однією з найпрестижніших кіновідзнак країни та вважається французьким аналогом американського Золотого глобуса.

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Вручення нагород французьким фільмам 2023 року відбувалося у Forum des images – заснованій у 1988 році культурній установі, яку місцеві ЗМІ називають "кінематографічним центром столиці Франції", передає з Парижа журналістка УП.Культура.

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Найбільшу кількість номінацій на премії Люм'єр 2024 зібрала драма "Анатомія падіння" режисерки Жюстін Тріє, прем'єра якої відбулася на Каннському кінофестивалі минулого року. Там стрічка отримала головну нагороду – Золоту пальмову гілку. "Анатомія падіння", яка пару тижнів тому встигла вибороти Золотий глобус за Найкращий фільм іноземною мовою, претендувала на перемогу в шести категоріях, серед них за Найкращий фільм і Найкращу режисуру. Зрештою цього вечора їй вдалося отримати статуетки в трьох номінаціях.

Одну з цих нагород – за Найкращий фільм – режисерці Жюстін Тріє вручав російський режисер Андрій Звягінцев. Вийшовши на сцену для оголошення переможця в цій категорії, свою промову він проголосив російською.

Кулінарна драма режисера Чан Ань Хунга "Смак пристрасті", яку в Каннах відзначили за Найкращу режисуру та яку Франція обрала своїм претендентом на премію Оскар 2024, на премії Люм'єр не була представлена у режисерській номінації. Натомість вона претендувала на перемогу лише в одній з категорій – за Найкращу операторську роботу. І зрештою й перемогла в ній.

Статуетку ж за Найкращу режисуру на цьогорічній премії Люм'єр здобув Томас Кейлі за стрічку "Королівство тварин".

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Найкращою французькою акторкою 2023 року голосувальники з Асоціації іноземних журналістів назвали Сандру Гюллер (за її нагородою на сцену піднімалася режисерка), а найкращим французьким актором – Ар'є Вортальтера.

Повний список переможців премії Люм'єр 2023:

Найкращий фільм:

"Анатомія падіння" – режисерка Жюстін Тріє

Найкращий режисер:

Томас Кейлі – "Королівство тварин"

Найкращий сценарій:

"Анатомія падіння" – Жюстін Тріє та Артур Харарі

Найкраща акторка:

Сандра Гюллер – "Анатомія падіння"

Найкращий актор:

Ар'є Вортальтер – "Справа Ґольдмана"

Найкраща починаюча акторка:

Елла Румпф – "Теорема Маргарити"

Найкращий актор-початківець:

Рафаель Кенар – "Пес зі звалища"

Найкращий дебютний фільм:

"Вознесіння" – Айріс Кальтенбек

Найкраща операторська робота:

"Смак пристрасті" – Джонатан Рікбур

Найкраща музика:

"Диско-бой" – Vitalic

Найкращий анімаційний фільм:

"Курча для Лінди!" – К'яра Мальта та Себастьєн Лоденбах

Найкращий документальний фільм:

"Чотири дочки" – Каутер Бен Ганія

Найкраща міжнародна ко-продукція:

"Про сухі трави" (Туреччина, Франція, Німеччина) – Нурі Більге Джейлан

Про премію Люм'єр

Премія Люм'єр – національна кінонагорода Франції, якою відзначають видатні досягнення французького кінематографа. Була заснована 1995 року продюсером Даніелем Тосканом дю Плантьє. Вручати її почали вже з наступного, 1996 року – тоді премія мала всього шість номінацій. Першим лауреатом Люм'єра за Найкращий фільм стала стрічка Матьє Кассовітца "Ненависть". Він же здобув нагороду як Найкращий режисер.

Церемонія нагородження традиційно проводиться за місяць до вручення іншої французької національної кінопремії – Сезар. За роки існування премії поступово додавалися нові номінації, сьогодні їх 13.

Лауреатів обирають голосуванням міжнародні кореспонденти з 36 різних країн, що входять до Асоціації іноземних журналістів. Саме тому премію Люм'єр називають "французьким Золотим глобусом".

На премії Люм'єр 2023 Найкращим фільмом назвали "Таємниче вбивство". Серед акторів відзначили Бенуа Мажимеля та Віржіні Ефіра.