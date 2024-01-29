Фільм про війну в Україні здобув гран-прі кінофестивалю Санденс

Документальний фільм "Порцелянова війна" про війну в Україні здобув гран-прі на кінофестивалі Санденс. Один з найбільших фестивалів незалежного кіно завершився у Парк-Сіті у неділю, 28 січня.

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Стрічка режисерів Брендана Белломо (США) та колишнього військового Слави Леонтьєва (Україна) отримала відзнаку в категорії "Приз журі: Американський документальний фільм".

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"Протистояти тоталітарній агресії необхідно, але зберігати людяність під час нападу – це найвище прагнення. Створення цього фільму, сповненого пафосу і насильства, грибів і дракончиків, саме по собі є таким прагненням", – зазначило журі фестивалю.

Там додали, що нагородили "Порцелянову війну" "за непохитний голос, що лунає зсередини жорстокої війни в Україні та закликає піклуватися про тих, хто готовий пожертвувати своїм життям, щоб захистити свою і нашу людяність".

🏆 The U.S. Grand Jury Prize: Documentary goes to PORCELAIN WAR, directed by Brendan Bellomo & Slava Leontyev. #Sundance pic.twitter.com/UZi3n2Dqyl — Sundance Film Festival (@sundancefest) January 26, 2024

"Цією нагородою відзначено сміливість та красу народу України", – відреагував на перемогу режисер Брендан Белломо.

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Команда фільму на Санденсі. Фото: Dmytro Leontyev / Facebook

Фільм розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Вони залишаються у Харкові, який зазнає російських ударів з першого дня вторгнення, і продовжують творити під час війни: створюють порцелянові фігурки та прикрашають ними зруйновані обстрілами будинки.

Команда фільму на Санденсі. Фото: Dmytro Leontyev / Facebook

"Як продовжувати жити, коли все, що ти любиш, зазнає жорстокої атаки? Фільм "Порцелянова війна" доводить, що можна навчитися давати відсіч, використовуючи всі наявні інструменти, в тому числі й мистецтво, щоб уникнути стирання", – йдеться в описі стрічки.

Кадр з фільму "Порцелянова війна"

Про фестиваль

Кінофестиваль Санденс (Sundance Film Festival) – найбільший фестиваль незалежного, авторського кіно у США. Проходить щороку в січні, у Парк-Сіті (штат Юта). Цього року кінофестиваль Санденс був ювілейним – 40-м. Він тривав з 18 до 28 січня.

Його організатором є Інститут Санденс, заснований американським актором та режисером Робертом Редфордом у 1981 році для сприяння появі нового, незалежного бачення в американському кіно.

Цього року Санденс був ювілейним

Минулого року на Санденсі фільм "20 днів у Маріуполі" здобув приз глядацьких симпатій у програмі World Documentary Competition. Кілька днів тому стрічка Мстислава Чернова про перші дні нападу російської армії на український Маріуполь у лютому-березні 2022 року потрапила до списку номінантів на Оскар 2024 в категорії Найкращий документальний фільм.

Крім фільму Чернова, на Санденсі 2023 показували ще одну документальну стрічку про війну в Україні – "Залізні метелики" режисера Романа Любого.

У 2022 році вперше в історії у конкурсі Санденсу взяла участь українська ігрова стрічка – драма "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач. Вона розповідає про родину, що перебуває в епіцентрі авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

Також цього ж року на фестивалі пройшла світова прем'єра документальної стрічки про дітей у дитбудинку Лисичанська "Будинок зі скалок" режисера Симона Леренга Вільмонта.

У 2020 році українська режисерка Ірина Цілик здобула приз кінофестивалю Санденс за найкращу режисуру документального фільму "Земля блакитна, ніби апельсин".