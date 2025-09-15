Актор Костянтин Темляк відмовився від "Золотої дзиґи" на тлі скандалу про домашнє насильство

Костянтин Темляк, якого звинувачують в домашньому насильстві, відмовився від нагороди "Золота дзиґа" від Української кіноакадемії.

Його нагородили напередодні за найкращу чоловічу роль у фільмі "БожеВільні".

"Я, Костянтин Темляк, прийняв рішення добровільно відмовитися від кінопремії "Золота Дзиґа". Зараз навколо мого імені існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку. Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя.

Мій вибір – зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки", – йдеться в повідомленні.

Виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух пояснила, чому напередодні Костянтину Темляку вручили нагороду премії "Золота дзиґа" попри звинувачення в домашньому насильстві. Також вона розповіла про можливу зміну правил кінопремії, щоб уникнути таких ситуацій.

РЕКЛАМА:

За словами Мачух, нагороди кінопремії "Золота Дзиґа" визначали голосуванням 594 осіб, які ж членами і членкинями інституції. Водночас, регламент не передбачає можливості відкликати номінанта.

"На Дев’ятій церемонії нагородження Національної Кінопремії "Золота Дзиґа" ми оголосили рішення кіноакадеміків від 19 червня 2025 року. Установчими документами Української Кіноакадемії не передбачено відкликання нагороди, яку вже визначено загальним голосуванням Кіноакадемії", – наголосила виконавча директорка.

Тепер дирекція пропонує Правлінню та Наглядовій Раді УКА внести в регламент доповнення про можливість відкликання нагород. Також провести голосування серед кіноакадеміків і за ствердного рішення скасувати нагороду Темляку.

У суботу, 13 вересня, Українська кіноакадемія назвала переможців української національної кінопремії "Золота дзиґа".

Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Костянтин Темляк, якого нещодавно звинуватили у домашньому насильстві та харасменті. Кіноакадемія наголосила, що присудила Золоту дзиґу саме за роль у фільмі "БожеВільні". Водночас дії актора інституція вдруге публічно засудила.

"Проте відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження. Українська Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію – будь-які прояви насильства є недопустими.

Нагорода сьогодні – це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська Кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії", – пояснили тоді в Українській кіноакадемії.

Читайте також : Українська кіноакадемія пояснила, чому нагородили фігуранта справи про домашнє насильство

У чому звинувачують Костянтина Темляка?

Костянтин Темляк – актор театру і кіно, який працював у "Театрі на Подолі", знімався у багатьох українських фільмах та серіалах, зокрема "Кіборги", "БожеВільні", "Смак свободи", "І будуть люди", "Кріпосна", "Будинок "Слово": Нескінченний роман" тощо.

Цьогоріч він став номінантом на премію "Золота Дзиґа" від Української кіноакадемії. Актор увійшов у шортліст категорії "Найкраща чоловіча роль" у фільмі "БожеВільні".

Також Темляк взяв участь у зйомках фільму "Малевич". Режисерка Дарія Онищенко заявила, що не вирізатиме кадрів за участі актора.

8 серпня Анастасія Соловйова опублікувалау соцмережах допис, в якому розповіла про багаторічне домашнє насильство з боку колишнього хлопця, актора і військового Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію 4 роки через сором і страх.

За словами Анастасії, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка, він влаштовував їй емоційні "гойдалки", контролював, принижував, звинувачував у невірності та зраджував, а коли вона хотіла розірвати стосунки – "шантажував самогубством". На тлі пережитого у жінки розвинулися депресія та тривожний розлад.

Анастасія також розповіла, що мусила дотримуватись певних "правил", щоб уникнути агресії з боку чоловіка.

Костянтин Темляк публічно відреагував на звинувачення, визнавши, що "неодноразово дозволяв собі фізично зашкодити" Анастасії, штовхнути або стиснути руку до синця.

Чоловік додав, що в минулому мав ще кілька "дуже ментально нездорових стосунків", але перепрошував перед колишніми. Він додав, що готовий понести покарання за свої вчинки.

Утім після співачка Manita заявила, що Костянтин надсилав їй повідомленнясексуального характеру у 2023 році, коли їй було 15 років.

"Після двох років мовчання стосовно Костянтина Темляка я би дуже хотіла обговорити цю ситуацію. Наразі Настя дуже багато вам розповіла стосовно нього. В мене дуже велика з ним історія була. Мені було 15 років і я приїжджала час від часу до Києва, ходила в театр на Подолі, дуже мріяла стати акторкою і дружити з акторами. Тому що я неймовірно надихалася цими людьми.

Звичайно, як підліток, я дуже була зацікавлена в спілкуванні. Але, на жаль, відбулася така ситуація, що Костянтин виявив дуже багато уваги до мене. Костянтин розповідав, як би він хотів би мене в**бати, вибачте, у театрі. Наразі він вибачився, але чесно – це складно", – розповіла вона.

Після цього Костянтин написав співачці з вибаченнями.