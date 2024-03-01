Апеляційний суд відхилив скаргу Олени Гончарук до Держкіно

У четвер, 29 лютого, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги двічі переможниці конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру Олени Гончарук до Державної агенції з питань кіно.

"29.02.2024 Київський апеляційний суд у справі №754/13969/23, виніс рішення про відмову у задоволенні апеляційної скарги Гончарук О.Ю. до Держкіно щодо укладення контракту у редакції запропонованій позивачем, Гончарук О.Ю", – повідомило Держкіно у своєму Facebook.

Також в агенції додали, що на початку січня Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні ще однієї апеляційної скарги Гончарук. У ній вона оскаржує наказ Держкіно про звільнення її від виконання обов'язків голови Довженко-Центру.

Як підтвердила в розмові з УП.Культура адвокатка Надія Денисюк, за позовом Гончарук в суді знаходяться дві справи і поки що обидві не на користь позивачки.

"Основні мотиви суду обох інстанцій – таке рішення це дискреція (право держоргану вирішувати на свій розсуд – УП.Культура) Держкіно. Рішення, м'яко кажучи, не мотивовані та не обґрунтовані, адже суди не вказали, яка норма взагалі передбачає в Держкіно таке право, і чому стаття 19 Конституції України, що державний орган повинен діяти у межах, у спосіб та на підставах визначених законом, є виключенням лише для Держкіно", – пояснила Денисюк.

Адвокатка додала, що Гончарук була змушена звернутися до суду, адже після її другої перемоги на конкурсі місяці перемовин із Держкіно не призвели до підписання контракту з очільницею Довженко-Центру.

"Ми звернулись в суд вимушено, бо Держкіно включило у свою версію контракту дві критичні умови: покласти на Олену Гончарук обов'язок зареєструвати новий статут в редакції, яка не погоджена трудовим колективом Центру і фактично передбачає його реорганізацію і, що найважливіше, – ставить під загрозу усю колекцію. Також Держкіно приписало собі багато додаткових повноважень та прав, які не передбачені законом, зокрема, право надавати вказівки та розпорядження. І право звільнити керівника Довженко-Центру за невиконання будь-якої вказівки, неважливо правомірна вона чи ні", – розповіла Денисюк.

За її словами, по справі щодо незаконного звільнення Гончарук касаційну скаргу вже подали, а по справі з вимогою укласти контракт така скарга готується.

Що відбувається довкола Довженко-Центру?

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який в інституції назвали спробою рейдерства. У листопаді переможницю конкурсу Олену Гончарук відсторонили від виконання обов’язків в.о. гендиректора, а замість неї призначили засновницю кінологічного центру Юлію Каждан.

Після її відставки через протести кіноспільноти, Держкіно спробувало призначити кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

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21 грудня оголосили новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Другий етап засідання конкурсної комісії мав відбутися 3 лютого. Перед ним з'ясувалося, що напередодні ввечері проти однієї з кандидаток, Олени Гончарук, відкрили справу. Втім, незважаючи на це, Гончарук вдруге виграла конкурс.

Паралельно з цим триває судовий розгляд оскарження реорганізації Довженко-Центру, яку ініціювало Держкіно. Останнє засідання у цій справі пройшло 28 лютого.