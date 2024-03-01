Апеляційний суд відхилив скаргу Олени Гончарук до Держкіно
У четвер, 29 лютого, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги двічі переможниці конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру Олени Гончарук до Державної агенції з питань кіно.
"29.02.2024 Київський апеляційний суд у справі №754/13969/23, виніс рішення про відмову у задоволенні апеляційної скарги Гончарук О.Ю. до Держкіно щодо укладення контракту у редакції запропонованій позивачем, Гончарук О.Ю", – повідомило Держкіно у своєму Facebook.
Також в агенції додали, що на початку січня Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні ще однієї апеляційної скарги Гончарук. У ній вона оскаржує наказ Держкіно про звільнення її від виконання обов'язків голови Довженко-Центру.
Як підтвердила в розмові з УП.Культура адвокатка Надія Денисюк, за позовом Гончарук в суді знаходяться дві справи і поки що обидві не на користь позивачки.
"Основні мотиви суду обох інстанцій – таке рішення це дискреція (право держоргану вирішувати на свій розсуд – УП.Культура) Держкіно. Рішення, м'яко кажучи, не мотивовані та не обґрунтовані, адже суди не вказали, яка норма взагалі передбачає в Держкіно таке право, і чому стаття 19 Конституції України, що державний орган повинен діяти у межах, у спосіб та на підставах визначених законом, є виключенням лише для Держкіно", – пояснила Денисюк.
Адвокатка додала, що Гончарук була змушена звернутися до суду, адже після її другої перемоги на конкурсі місяці перемовин із Держкіно не призвели до підписання контракту з очільницею Довженко-Центру.
"Ми звернулись в суд вимушено, бо Держкіно включило у свою версію контракту дві критичні умови: покласти на Олену Гончарук обов'язок зареєструвати новий статут в редакції, яка не погоджена трудовим колективом Центру і фактично передбачає його реорганізацію і, що найважливіше, – ставить під загрозу усю колекцію. Також Держкіно приписало собі багато додаткових повноважень та прав, які не передбачені законом, зокрема, право надавати вказівки та розпорядження. І право звільнити керівника Довженко-Центру за невиконання будь-якої вказівки, неважливо правомірна вона чи ні", – розповіла Денисюк.
За її словами, по справі щодо незаконного звільнення Гончарук касаційну скаргу вже подали, а по справі з вимогою укласти контракт така скарга готується.
Що відбувається довкола Довженко-Центру?
У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який в інституції назвали спробою рейдерства. У листопаді переможницю конкурсу Олену Гончарук відсторонили від виконання обов’язків в.о. гендиректора, а замість неї призначили засновницю кінологічного центру Юлію Каждан.
Після її відставки через протести кіноспільноти, Держкіно спробувало призначити кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.
21 грудня оголосили новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Другий етап засідання конкурсної комісії мав відбутися 3 лютого. Перед ним з'ясувалося, що напередодні ввечері проти однієї з кандидаток, Олени Гончарук, відкрили справу. Втім, незважаючи на це, Гончарук вдруге виграла конкурс.
Паралельно з цим триває судовий розгляд оскарження реорганізації Довженко-Центру, яку ініціювало Держкіно. Останнє засідання у цій справі пройшло 28 лютого.