АРМА передасть майже 150 арештованих картин Медведчука Національному художньому музею

До Національного художнього музею передадуть 149 арештованих творів мистецтва родини Віктора Медведчука, для збереження культурної спадщини України.

Про це повідомило Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Серед творів картини, ікони та інші шедеври, які визнали культурною цінністю у 2024 році фахівці Музею. Серед авторів – класики закарпатської школи: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Ерделі.

Загалом було арештовано 285 витвори мистецтва, з яких 149 з них визнано частиною національної спадщини. Ці твори планували передати до українських музеїв ще торік, однак депутати не підтримали відповідний законопроєкт № 11280-1.

Передати картини вдалося завдяки змінам у законі про Агентство, які набули чинності 30 липня 2025 року, зазначили в АРМА. Відтепер Агенстсво може передавати активи, що мають культурну цінність, до державних музеїв, бібліотек, заповідників та архівів без конкурсної процедури — за рішенням Кабінету Міністрів.

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Про колекцію Медведчука

Восени 2022 року правоохоронці вилучили з будинку Медведчука в Пущі-Водиці колекцію із 316 предметів мистецтва.

Тоді видання "Слідство.Інфо" публікувало документ з переліком вилученого. У колекції кума Путіна роботи Івана Айвазовського, живописця Володимира Орловського, російського імпресіоніста Костянтина Коровіна, українського художника-реаліста ХІХ століття Костянтина Крижицького.

Вартість ідентифікованих експертами картин з колекції Медведчука може сягати 700 тисяч доларів.

У квітні 2024 року Національне агентство з розшуку та менеджменті активів повідомило про підготовку до продажу картин з колекції Медведчука. Тоді очільниця агентства Олена Дума розповіла, що співробітники агентства провели повторний огляд колекції картин і реалізацією займеться конкурсна комісія.

Однак українські мистецтвознавці, арткуратори та фахівці почали публічно висловлювати сумніви в доцільності такого розпродажу. Вони зазначали, що серед картин є твори музейного значення. Тож в умовах війни доцільніше було б не продавати їх, а зберегти у державній власності.

У травні 2024 року експерти-мистецтвознавці оглянули 285 картин з колекції Медведчука й виявили, що 112 з них мають культурну та історичну цінність. Тоді АРМА заявляло, що їх планують передати на зберігання до Національного художнього музею України.

Наприкінці жовтня АРМА отримало незалежну оцінку 136 картин. Експерти оцінили їх в майже 4 млн грн.

Перші 16 картин з колекції екснардепа-зрадника Віктора Медведчука продали на аукціоні за майже 317 тисяч гривень.

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