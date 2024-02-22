Українські прем’єри, повітряна тривога та ведмідь для Скорсезе: як проходить Берлінале 2024

74-й Берлінський міжнародний кінофестиваль, або ж Берлінале, сягнув свого екватора. Він розпочався минулого тижня світовою прем'єрою стрічки "Такі дрібниці" ірландського режисера Тіма Мілантса із лауреатом BAFTA 2024 Кілліаном Мерфі у головній ролі.

Перша половина фестивалю не обійшлася без політичних заяв, акцій протесту та … просвітницької роботи з боку українки в журі – Оксани Забужко.

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Повітряна тривога та "Слава Україні" на відкритті

У день відкриття Берлінале 2024 вечірній урочистій церемонії та показу першого фільму передувала традиційна пресконференція міжнародного журі. Тож цьогорічна команда з розподілу Золотого та Срібних ведмедів на чолі з оскароносною кенійською акторкою і кінорежисеркою Люпітою Ніонго озвучувала своє бачення роботи та відповідала на питання міжнародних журналістів.

Прямо під час питання до української письменниці Оксани Забужко та слів про те, що "вона живе в Україні та кожного дня переживає війну" з телефону авторки пролунав сигнал повітряної тривоги. "У конференцзалі раптово завив пронизливий сигнал повітряної тривоги. Журналісти та члени журі здригнулися, а Забужко схопила мобільний телефон, що лежав перед нею, і відключила в ньому звук", – розповідає про це журналістка Deutsche Welle, що була присутня на пресконференції.

"Вибачте, – сказала у мікрофон Забужко. – Вибачте ще раз. Це новини з нашого світу. Це хороше сповіщення, що закінчилася повітряна атака на Україну, яка тривала весь ранок".

Оксана Забужко та Альберт Серра на церемонії відкриття Sebastian Reuter/Getty Images

Також журналісти спитали у Забужко, як їй знаходитися в журі з "шанувальником Путіна", іспанським кінорежисером і сценаристом Альбертом Серра. А перед тим самому Серра пригадали його висловлені раніше слова захоплення російським тираном. "Журналісти та члени журі виглядали справді шокованими, дізнавшись про інтерв'ю Серра чотирирічної давнини та почувши його відповідь у традиційному для російської пропаганди стилі "не все так однозначно", – переповідає реакцію оточуючих DW.

Забужко ж не стала вступати в прямий конфлікт, зазначивши, що відповідь Серра "заінтригувала" її. "Є і хороша новина. Учора за вечерею Альберт сказав, що купив мою нову книгу про війну в Україні. Тож є надія, що він трохи просвітиться на цю тему", – висловила сподівання письменниця.

На самій церемонії відкриття Берлінале без згадки України також не обійшлося. Міністерка культури Німеччини Клаудія Рот, виступаючи зі сцени, крикнула "Слава Україні!" Зал відреагував оваціями.

"Український день" та українські прем'єри

В третій день роботи Берлінале 2024 у межах кіноринку там провели спеціальний захід "Український день". Він мав ознайомити зі станом справ в українській кіноіндустрії, що склався за два роки повномасштабної війни, а також представити дев'ять українських проєктів, що наразі перебувають на стадії виробництва.

Українські кінематографісти представляли свої проєкти Держкіно / Facebook

Серед інших у Берліні представили повнометражний фільм жахів "Конотопська відьма" режисера Андрія Колесника, зйомки якого стартували в кінці 2023 року; документальний фільм про вплив повномасштабного вторгнення та російської агресії на довкілля України "Дівія" режисера Дмитра Грешка, скандальний повнометражний фільм "Буча" режисера Станіслава Тіунова, документальний фільм-омаж "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" режисера Тараса Томенка.

Скандальний постер фільму "Буча" Держкіно / Facebook

Ще один проєкт майбутнього українського фільму – "Дівчина, що кричить" режисера Антоніо Лукіча, відомого своїми популярними комедіями "Мої думки тихі" та "Люксембург, Люксембург" – виборов нагороду Eurimages Co-production Development Award. Тепер Європейський кінофонд Eurimages матиме виділити на створення наступної роботи Лукіча 20 тис. євро. Стрічка розповість про дівчину, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну опиняється в Ірландії, де намагається втілити свою мрію – стати акторкою.

Продюсер Володимир Яценко та режисер Антоніо Лукіч Держкіно / Facebook

"Чудово, тепер ми зобов'язані зробити хороший фільм. Дякую, Берлінале!" – відреагував у соцмережах на перемогу свого проєкта Лукіч.

Ще дві індустріальні події – презентацію проєктів та панельну дискусію – зорганізували в Берліні Національна спілка кінематографістів України разом з Українським інститутом. У презентації, на якій представили понад 40 кінопроєктів.

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Україна представляла на кінофестивалі у Берліні не лише майбутні стрічки – у двох програмах відбулися світові прем'єри трьох нових українських фільмів. В програмі Forum показали знятий на Херсонщині ігровий фільм Романа Бондарчука "Редакція" та документальну стрічку з перехопленнями розмов російських окупантів "Мирні люди" Оксани Карпович. А в програмі Panorama Dokumente показали документальний фільм "Трішки чужа" Світлани Ліщинської.

У світових виданнях продовжують виходити рецензії від кінокритиків, що вже мали нагоду побачити ці українські стрічки на Берлінале 2024.

"Прессекретар попередив нас, що українська режисерка Оксана Карпович іноді плаче під час інтерв'ю", – так починає свою статтю про фільм "Мирні люди" французька LeMonde. Її авторка зазначає: після того, як на Берлінале показали фільм Карпович з шокуючими розмовами російських військових з рідними, режисерка не встигає зустрічатися з усіма охочими ЗМІ.

Команда фільму "Мирні люди" Berlinale

"Фільм – це дивна подорож звільненими територіями України. Це незабутній досвід, набагато оригінальніший за документальний фільм Абеля Феррари "Зверніться до рани"…Що вражає у "Мирних людях", так це п'янкий саундтрек з розмов про війну. Ми чули телефонні дзвінки російських солдатів з українського фронту до своїх близьких – дружин, матерів, дітей. Ці дзвінки були перехоплені на початку конфлікту українськими спецслужбами і викладені в мережу. Карпович скористалася цим матеріалом", – пише авторка.

Про стрічку Ліщинської "Трішки чужа" поки лише поодинокі відгуки критиків – прем'єра пройшла нещодавно, 20 лютого. В одній з перших рецензій згадують "можливо, найкращий фільм про війну, який коли-небудь знімала жінка" "Сходження" уродженки Бахмута Лариси Шепітько. "Майже п'ятдесят років по тому ми маємо ще один важливий режисерський голос з України у вигляді Світлани Ліщинської, яка привносить подібну складну людяність у свою розповідь про нинішню війну, свідком якої вона стала, перебуваючи у своєму родинному домі в Маріуполі", – порівнює автор International Cinephile Society.

Команда фільму "Трішки чужа" Anna Kapustina / Facebook

Він зазначає, що "Трішки чужа" – це не лише зображення ситуації в Україні, а й інтимний портрет однієї родини, яка долає ці жахливі виклики".

Гучні прем'єри та особлива нагорода для Скорсезе

Шостого дня на Берлінале 2024 відзначили легендарного американського режисера Мартіна Скорсезе. На окремій церемонії в Berlinale Palast йому вручили почесного Золотого ведмедя за життєві досягнення.

Нагороду Скорсезе, який привіз до Берліна свою документальну стрічку "Зроблено в Англії: фільми Пауелла та Прессбургера", вручав німецький кінорежисер Вім Вендерс. Передаючи ведмедя, Вендерс назвав Скорсезе "королем кіно".

Мартін Скорсезе з почесним Золотим ведмедем Andreas Rentz/Getty Images

Крім легендарного Скорсезе, на цьогорічному Берлінському кінофестивалі свою нову роботу показав південнокорейський кінорежисер та сценарист Хон Сан Су. Режисер, який вже три роки поспіль забирає головні нагороди Берлінале (у 2020 році Срібного ведмедя за найкращу режисуру за фільм "Жінка, яка втекла", у 2021 році Срібного ведмедя за найкращий сценарій за фільм "Вступ", а у 2022-му Гран-прі журі за "Фільм письменниці"), привіз стрічку "Потреби мандрівниці" із володаркою почесного Золотого ведмедя Берлінале Ізабель Юппер.

Ізабель Юппер та режисер Хон Сан Су на Берлінале 2024 Sebastian Reuter/Getty Images

Стрічка розповідає про дивну жінку, яка любить ходити босоніж та лежати на камінні. Вона твердить, що народилася у Франції, тож для заробітку бере собі двох учениць-кореянок, яких вчить французькій.

Французький кінорежисер Брюно Дюмон влаштував у Берліні прем'єру свого фільму "Імперія", який продюсери називають "пародією на "Зоряні війни".

"Якби Лукас вирішив помістити наступні "Зоряні війни" в сонному місті на півночі Франції, використав місцевого механіка, щоб той зіграв одну з головних ролей і підкинув кілька кричущих сексуальних сцен, а також двох незграбних поліцейських", – описують реалізацію цього наміру журналісти, які були на прем'єрі.

Шостого дня Берлінале свою нову роботу представив шведський режисер Юган Ренк, відомий в Україні своїм серіалом "Чорнобиль". На фестивалі він показав космічну драму "Астронавт", в якій зняв голівудських зірок Адама Сендлера та Кері Малліган, а також легендарну італійську акторку Ізабеллу Росселліні.

Юган Ренк, Кері Малліган та Адам Сендлер Stephane Cardinale / Getty Images

У фільмі, знятому за романом "Космонавт з Богемії" Ярослава Кальфаржа, розповідається про Якуба Прохазка, що дрейфує у космосі в дослідницькій місії та дізнається, що його земне життя розвалюється. У своєму космічному кораблі він знаходить невідому істоту – і звертається до неї по допомогу.

Загалом на головні нагороди Берлінського кінофестивалю 2024 претендують 20 стрічок. Тож залишилося ще кілька прем'єр – і на церемонії 24 лютого оголосять цьогорічних переможців.