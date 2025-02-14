"Приятелюють із військовими злочинцями". Тільда Свінтон на Берлінале засудила політику Трампа

Британська кіноакторка Тільда Свінтон отримала почесного "Золотого ведмедя" на церемонії відкриття 75-го Берлінського кінофестивалю та виголосила політичну промову.

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Відзначили Свінтон ввечері 13 лютого під час урочистого відкриття фестивалю. "Ведмедя" вручив акторці режисер фільму "Конклав" Едвард Бергер, повідомляє Variety.

Приймаючи почесну відзнаку, Свінтон заявила, що "нелюдяність коїться на наших очах". Та додала, що "здійснювані державами та за згодою міжнародного співтовариства масові вбивства нині тероризують не одну частину нашого світу".

"Це факти. Їх треба визнати, – виголосила Свінтон. – Тому заради ясності давайте назвемо речі своїми іменами. Нелюдяність коїться на наших очах. Я тут, щоб сказати про це без вагань і сумнівів і висловити свою непохитну солідарність з усіма, хто визнає неприйнятну самовдоволеність наших жадібних урядів, які заприятелювали з руйнівниками планети і військовими злочинцями, звідки б вони не походили".

Акторка конкретно не називала країни чи політиків, про які говорила, втім, видання Deadline підкреслює, що акторка мала на увазі президента США Дональда Трампа.

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Промова Свінтон викликала бурхливі оплески аудиторії Палацу Берлінале. А цьогорічний голова журі, режисер Тодд Хейнс назвав її "візіонерською", вийшовши трохи згодом на сцену. "Слова Тільди, ця промова, ми плакали в зеленій кімнаті. Ви герой", – сказав Хейнс.

Свінтон заявила, що "нелюдяність коїться на наших очах" Richard Hübner

Про Берлінале 2025

75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль стартував у столиці Німеччини 13 лютого та триватиме до 23 лютого.

Цього року кілька українське кіно буде представлено у кількох різних програмах. Зокрема, український фільм вперше за майже 30 років років потрапив до основної конкурсної програми — це "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай, що змагатиметься за головну нагороду Золотий ведмідь. Разом з українською стрічкою до основного конкурсу відібрали 19 стрічок.

У програмі Forum Expanded покажуть документальний фільм Олексія Радинського "Спеціальна операція" – стрічку, повністю змонтовану з записів камер відеоспостереження на території Чорнобильської атомної електростанції. Фільм фіксує російську окупацію ЧАЕС у лютому-березні 2022 року.

У програмі Forum представлено два фільми про війну в Україні. Це фільм "Час до цілі" Віталія Манського, що розповідає про Львів, який попри постійні ракетні і дронові атаки, намагається зберегти можливу нормальність. Ще одна стрічка – "Коли над морем спалахує блискавка" Єви Нейман. Це історія про Одесу в період повномасштабного вторгнення.

Цьогоріч міжнародне журі очолює американський режисер Тодд Гейнс ("Керол", "Темні води"). Разом з ним переможця обиратимуть: режисер Набіль Аюш, художник по костюмах Біна Дайґелер, акторка Фань Бінбін, режисер Родріго Морено, кінокритикиня і письменниця Емі Ніколсон та режисерка, акторка Марія Шрайдер.

Переможців оголосять на урочистій церемонії 22 лютого.