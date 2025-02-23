Тільда Свінтон, Ендрю Скотт та інші: оголосили переможців кінопремії Берлінале-2025

Під час церемонії закриття 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю оголосили переможців.

Головну нагороду Берніале-2025 – "Золотого ведмедя" – отримала норвезька стрічка "Мрії (Сексуальне кохання)" (Dreams (Sex Love) режисера Дана Йогана Гаугеруда та продюсерів Інґве Сеттера і Геге Гауффа Гваттума, повідомили організатори премії.

Фільм переповідає історію про 17-річну Йоганн, яка по вуха закохується у свою вчительку. Свої любовні переживання школярка викладає на папері, який знаходять її мати та бабуся-поетка. Їхній початковий шок від інтимних описів змінюється на захоплення літературними перевагами описаного.

Зрештою дорослі жінки починають розмірковувати про власний любовний досвід, захоплення і втрачені можливості.

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"Срібного ведмедя" в номінації "Гран-прі журі" отримав фільм "Синя стежка" (The Blue Trail) бразильського режисера Габріеля Маскаро.

За сюжетом стрічки, 77-річна Тереза отримує урядовий наказ переїздити до ізольованої колонії для людей літнього віку. Жінка відмовляється, а натомість вирушає в мандрівку річками та притоками Амазонки, щоб втілити своє останнє бажання перед остаточним позбавленням свободи.

Спеціальний приз журі цьогоріч віддали стрічці "Повідомлення" (The Message) режисера Івана Фунда, який розповів історію молодої дівчини та її родинний дар спілкування з тваринами.

Берлінале-2025 року відзначило нагородою за кращу режисуру творця китайської драми "Живучи на землі" (Living the Land) Хуо Менга.

"Срібного ведмедя" за кращу головну роль отримала австралійська акторка Роуз Бірг, яка зіграла матір Лінду, що зіткнулася з багатьма проблемами одночасно, в стрічці "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила" (If I Had Legs I’d Kick You).

Перемогу в номінації "Найкраща роль другого плану" віддали ірландському актору Ендрю Скотту за роботу за роботу у фільмі "Блакитний Місяць" (Blue Moon).

Румунський сценарист Раду Жуде за повний метр "Континенталь 25" (Kontinental ’25) отримав "Срібного ведмедя".

Відзнаку цьогорічного Берлінале за видатний мистецький внесок віддали творчому колективу фільму "Крижана вежа" (The Ice Tower). Нагороду від імені колег під час церемонії отримала керівниця проєкту Люсіль Хаджизалілович.

Почесного "Золотого ведмедя" Берлінале-2025 отримала шотландська акторка, лавреатка премії BAFTA і "Оскар" Тільда Свінтон.

Фото: Stephane CardinaleCorbis/Corbis/Getty Images Фото: Stephane CardinaleCorbis/Corbis/Getty Images Фото: Stephane CardinaleCorbis/Corbis/Getty Images Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu/Getty Images

Крім того, журі кінопремії "Срібним ведмедем" відзначили:

фільм "Диявол палить (І тримає спалені сірники в одній коробці" ( The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box) режисера Ернесто Мартінеса Бусіо;

документальний фільм "Тримаючи глину" ( Holding Liat ) режисера Брендона Крамера та продюсера Ленса Крамер;

стрічку "Кокі, чао" ( Koki, Ciao ) кінорежисера Квентона Міллера;

короткий метр "Ллойд Вонг, незавершений" ( Lloyd Wong, Unfinished ) режисерки та сценаристки Локі Чан;

французько-японську мультиплікаційну стрічку "Звичайне життя" (Ordinary Life) Йоріко Мізушірі.

Нагадаємо, у 2025 році вперше з 2000 року українська стрічка потрапила до основної конкурсної програми Берлінале. Цьогоріч на кінофестивалі за перемогу змагався документальний фільм "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай про навчання в школах під час війни.

Також на 75-му Берлінському кінофестивалі показали документальну стрічку режисера Віталія Манського "Час підльоту", яку створила команда фахівців з України, Латвії та Чехії.

Раніше ми розповідали про переможців кінопремії Золотий глобус-2025.