"Бітлз" у стилі бароко. Сеанс професійної арттерапії від аматорського хору “Б.А.Х.”

Чим корисний звичайним людям хоровий спів і що він дає співакам та слухачам? А що дає робота з аматорським хором професійним музикантам, володарям престижних професійних міжнародних нагород?

Ці питання поставила собі музична оглядачка УП.Культура Наталка Писанка під час фінального у сезоні концерту аматорського хору "Б.А.Х.". Сміливе поєднання в програмі англійської барокової музики і хітів знаменитої британської четвірки "Бітлз" диригувала Наталія Хмілевська, яка нещодавно отримала престижну міжнародну нагороду барокової музики.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

16 червня о 17 годині у Малій залі Жовтневого палацу подавали – ні, не чай, а вишукану англійську музику. Перед входом до зали чимало охочих фотографувалися з жовтою субмариною, щоправда, картонною, і отримували скретч-картку з передбаченням-цитатою з пісні.

ВІДЕО ДНЯ

Мені випало "Let it be!" На цій же картці був QR-код, за яким можна було ознайомитися з програмою концерту, текстами пісень в оригіналі та їх українськими перекладами. В своїх соцмережах хор обіцяв слухачам "пікантний сюрприз" – спільне виконання середньовічної пісні про секс і алкоголь.

Концерт "Англія, Англія: пісні від Henry VIII до The Beatles" аматорського хору "Б.А.Х."

На концерт завітав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Англійський дощ (можливо, замовлений відомою українською синоптикинею Наталкою Діденко, учасницею хору "Б.А.Х") пунктуально вщух перед початком концерту. Тож можна було не переживати за музичні інструменти, чутливі до вологості. Учасники інструментального ансамблю – професійні музиканти, особливий акцент організатори зробили на унікальному італійському клавесині, який своїм кришталевим звучанням ідеально вписався в англійські ритми.

Посол Великої Британії в Україні завітав на концерт.

Синоптикиня Наталка Діденко приємно схвильована новою програмою хору:

"Я народилася, коли Бітлз були на піку, всі мої студентські роки звучав Бітлз. І тут раптом – аматорський хор, який співає переважно барокову музику, – ми співаємо Бітлз! Для мене це було таке відкриття, що при професійному підході, з любов'ю, майстерністю, і в такому колективі, в якому тобі дуже комфортно, можна співати не лише Бітлз, а взагалі будь-що!"

В особливій, майже домашній атмосфері хору "Б.А.Х." я переконалася, зазирнувши на репетицію колективу за два дні до концерту. Хормейстерка Наталія Хмілевська нещодавно повернулася зі Стокгольма з нагородою від європейської організації REMA у сфері ранньої музики. Цікаво, що альбом українського бароко опинився у короткому списку фіналістів у категорії "Проєкт року у сфері спадщини" разом з двома британськими проєктами і переміг! Ми починали розмову саме з цієї теми.

Наталія Хмілевська диригує і хор, і публіку.

"Українські партеси зачепили європейців тим, що вони дуже перегукуються з тою музикою, яка звучала у країнах Західної Європи у 16-17 сторіччях. Зараз в Україні спостерігається зсув у дослідженні української барокової музики. А завдяки цій нагороді нас побачили і почули за кордоном, ми стали явними. Багато хто раніше навіть не знав, що в Україні був партесний спів", – каже Наталія.

Наталія Хмілевська – артистична директорка незалежної формації Open Opera Ukraine, з ініціативи якої було засновано хор "Б.А.Х.", один з найперших проєктів цієї організації. Хормейстерка, яка працювала з багатьма професійними хорами, ділиться особливостями роботи з хором аматорським:

Відвідувачі концерту мають змогу долучитись до виконання зі своїми "шпаргалками".

"Тут я все перекладаю на мову, доступну людям без музичної освіти. Хоча за шість років існування хору вони вже багато чого навчилися і розуміють професійні музичні терміни. Люблю, коли люди співають, сприймаючи це не як роботу, а як хобі. І це відчувається: наскільки вони віддаються цьому, наскільки відкриті до всього нового".

Аматорські виконавці більш щирі, і публіка це відчуває на концерті, веде далі Наталія. А для самих виконавців хор є зціленням, порятунком від важкої стресової реальності, груповою терапією.

"Домашня" атмосфера концерту.

"Вони – як діти: безпосередні і наївні в деяких моментах, але дуже щирі", – розповідає диригентка. "Спів має терапевтичну дію. Багато хто з хористів каже, якби не хор, вони б взагалі не знали, що робити. Дехто навіть повернувся з-за кордону, бо тут є наш хор! Співати і зцілюватися через спів для людини абсолютно природно. Разом учасники відчувають підтримку одне одного, можуть проявити себе індивідуально і водночас разом з усіма вийти на концерт – і це для них уже подія".

Концерт починався зі вступного пояснювального слова музикознавиці Анни Гадецької, програмної директорки Open Opera Ukraine. Йшлося про феномен творчості The Beatles: як цей гурт вплинув на покоління і змусив визнаних музикознавців подивитися під іншим кутом на історію музики, де б не було поділу на "високе" і "низьке" мистецтво. А якщо копнути глибше, то можна простежити зв'язки між піснями Бітлз і бароковими англійськими піснями: подібні звороти, схожа музична лексика.

"Завдяки діяльності аматорських хорів можна залучити ширшу аудиторію до розуміння класичної музики, тож "Б.А.Х" – частина освітнього процесу в Україні", – говорить Наталія. "Щоб люди, відтворюючи музику, приходили до самої музики. Мало просто запрошувати людей на концерти, потрібно пояснювати, що саме на них виконується".

Перед концертом Анна Гадецька розказала, що раніше вже досліджувала певні паралелі між піснями Бітлз і піснями Персела. Анна переконана, що в англійській музиці між епохами простежується спадковість, тож ти завжди впізнаєш англійську пісню. А коли ми співаємо і досліджуємо пісні інших культур, то ліпше розуміємо, як ці культури влаштовані, і після того не менш цікаво працювати з українськими піснями.

На самому концерті можна було переконатися, що творчість Бітлз органічно поєднується з піснями короля Генрі VIII, Джона Доуленда, Генрі Персела, Томаса Морлі та народними англійськими піснями. Щоправда, відчувався й український слід, адже хіти The Beatles звучали в аранжуваннях української композиторки Вікторії Шинкаренко, написаних спеціально для хору "Б.А.Х". Композиторка була в залі.

Композиторка Вікторія Шинкаренко слухає виконання аранжованих нею композицій.

Дивовижно, що такий, здавалося б простий, майже "класичний" набір інструментів — скрипка, гітара, віолончель, клавесин і перкусія — звучав переконливо і у музиці Бітлів, і в англійському бароко, від наспівної "Greensleeves" до качової "Yellow Submarine". Публіка у залі підспівувала і плескала у такт музиці.

На "десерт" Наталія Хмілевська запропонувала всім присутнім долучитися до творчого процесу і заспівати разом пісню Генрі Персела, видатного англійського композитора, автора першої національної опери. Це був той самий сюрприз з виконанням "непристойної пісні", анонсований перед концертом. Чотири рядки тексту про жінок, через яких чоловіки засмучуються і йдуть напиватися, заспівані каноном, неабияк пожвавили публіку, і до того вже "запалену" попередніми інтеракціями.

Хор "Б.А.Х." отримав заслужені овації, а Open Opera готується до постановки опери "Короля Артура" Персела, запланованої на жовтень цього року. Тож у сезон під знаком англійської музики програма хору цілком природно вписалася. І поки "Б.А.Х." на канікулах до серпня, ми можемо досліджувати тексти англійських пісень, знаходячи в них цікаві символи.