Будинку музики є куди переїхати, костел Св. Миколая повернуть громаді – рішення суду

У Києві Печерський районний суд ухвалив рішення зняти арешт з комплексу будівель, частину з них передадуть під новий "Будинок музики". Тобто останню перешкоду перед поверненням костелу Св. Миколая релігійній громаді усунено.

Про це повідомила пресслужба Римсько-католицької парафії Святого Миколая в Києві, пише Інтерфакс.

24 січня Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов’язав Міністерство культури та стратегічних комунікацій передати костел у користування громаді. Однак у відомстві заявили, що Римсько-католицька парафія продовжує користуватися костелом Св. Миколая в Києві на підставі договору від 2022 року. Зокрема, зазначалося, що відтоді статус будівлі залишався незмінним: вона є державною власністю, яка використовується для задоволення духовних потреб релігійної громади.

Пресслужба парафії зазначила, попри те, що релігійна громада є одноосібним користувачем костелу з 2022 року на підставі договору, повністю передати храм було неможливо без релокації Будинку музики, оскільки українське законодавство забороняє виселення закладів культури без надання їм іншого рівноцінного приміщення.

Тоді планували Будинок музики у державну власність Флігеля Міжнародного центру культури і мистецтв (колишній Жовтневий палац), що належить Федерації професійних спілок України (ФПУ). Ще 6 червня 2023 року президія ФПУ погодилася на таку передачу для потреб Національного будинку органної та камерної музики України.

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Але через накладені на комплекс арешти у межах кримінальних проваджень релокувати заклад культури не вдалося.

Як зазначало МКСК у своєму листі від 25 лютого 2025 року, численні клопотання до судових органів та Офісу генерального прокурора щодо зняття арешту з Флігеля залишалися безрезультатними.

15 травня 2025 року суд постановив скасувати арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду у Львові від 30 серпня 2022 року.

Тепер можна повернутися до реалізації цього плану.

"Тепер ми радіємо не лише за нашу парафію, яка повертає свій дім, а й за колектив Будинку органної музики, які нарешті матимуть нове, гідне місце для своєї творчості. Господь завжди чинить правильно – "Кесарю кесареве, а Богу Боже", – зазначив настоятель парафії св. Миколая отець Павло Вишковський ОМІ.

Повернення костелу тривало вже багато років. 29 січня Міністерство культури та стратегічних комунікацій наголосило, що з 2022 року Костел Святого Миколая у Києві перебуває у користуванні римо-католицької парафії.

У відомстві також заявили, що "вживають заходів для збереження "пам’ятки архітектури національного значення".

"Після російського ракетного удару в грудні 2024 року, в результаті якого було пошкоджено пам’ятку, складено дефектний акт та розроблена кошторисна документація на першочергові протиаварійні роботи", – розповіли у МКСК.

Цій заяві передував репортаж Української правди, в якому настоятель римсько-католицької парафії Святого Миколая отець Павло Вишковський наголосив, що за місяць після ракетного удару в костел завітав один представник Мінкульту:

"Це було всього раз, 20 грудня 2024 року після обстрілу, коли ми кликали скласти дефектний акт".

Віряни були переконані, що балансоутримувачем є саме "Національний будинок органної та камерної музики України". Протягом 2021-2024 року велись перемовини про передачу костелу релігійній громаді. Досі невирішеним лишилося питання з переміщення Національного будинку органної та камерної музики, втім у костелі він зараз не перебуває.

"Попри петицію, попри завірення прем'єра Шмигаля, що костел буде повернений парафії, по документах він значиться як органний зал", – наголосив у репортажі "УП" отець Павло.

Після виходу репортажу 24 січня, Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобовʼязав МКСК передати в користування релігійній громаді Костел Святого Миколая.

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