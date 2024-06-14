Спілка кінематографістів здобула остаточну перемогу в суді проти Держкіно
Верховний суд України залишив у силі рішення суду першої інстанції та апеляції щодо визнання нелегітимним нинішнього складу Ради з державної підтримки кінематографії при Державному агентстві з питань кіно.
Про це повідомила адвокатка Надія Денисюк, яка представляла інтереси Національної спілки кінематографістів у цій справі.
"Ми виграли! Остаточно. Держкіно змушене буде провести чесний і прозорий конкурс до нового складу Рада з державної підтримки кінематографії як того вимагає закон", – написала Денисюк.
Адвокатка пояснила, що скасування постанови про продовження повноважень Ради, яку в березні 2023 року випустив Кабінет міністрів, означитиме, що її склад має бути переобраний, Держкіно має провести новий конкурс замість того, який оголосило і намагалось провести із незаконною Радою. А значить майже 600 млн коштів, передбачених бюджетом на 2024 рік на підтримку кіно, не будуть розподілені неповноважним органом.
"Держкіно я все ж вірю, що ви вмієте в процесуальне право та розумієте, що ті рішення, які прийняла Рада поспіхом в переддень винесення постанови Верховного Суду не є прийняті повноважним органом. Як мінімум, з 23 квітня цього року", – додала Денисюк.
Про скандал довкола Ради з підтримки кінематографії
Рада з державної підтримки кінематографії – орган при Держкіно, утворений у 2018 році. Її завдання – затверджувати перелік фільмів, яким надається державне фінансування за результами пітчингів Мінкульту, Держкіно та УКФ.
Склад Ради має змінюватися кожні два роки.
5 березня 2021 року було обрано другий склад Ради на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим. Також до Ради увійшли телепродюсер, телеведучий Юрій Горбунов, телережисер Анатолій Матешко, актор Олексій Тритенко, колишня директорка з маркетингу Film.ua Поліна Толмачова, продюсерка кінокомпанії Solar Media Entertainment Маріанна Новікова, телепродюсер кінокомпанії Prime Story Pictures Олександр Недбаєв та юрист Микола Чиханцов.
Повноваження другого складу Ради завершилися 31 березня 2023 року. Втім, 7 березня 2023 року Кабінет міністрів постановою продовжив повноваження членів Ради. Причиною назвали звернення Держкіно про нібито неспроможність провести конкурс для оновлення Ради в умовах воєнного стану.
У відповідь 12 травня Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабміну. У ньому вона оскаржувала рішення Держкіно подовжити повноваження Ради та вимагала скасувати постанову Кабміну.
2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України проти Держкіно та визнав незаконною Раду з державної підтримки кінематографії.
На початку березня 2024 року, не чекаючи остаточного рішення апеляційного суду щодо Ради з підтримки кінематографії, Держкіно оголосило про старт 19-го конкурсного відбору кінопроєктів. Розподіл коштів та обмеження на фінансування для конкурсу встановлював нелегітимний склад Ради.
Найвідоміші українські режисери та продюсери на цей конкурс подаватися відмовилися, протестуючи проти незаконної Ради і сумнівних рішень Держкіно. Однак охочих зняти свої фільми на державні гроші набралося достатньо.
У середині травня Держкіно замість того, щоб призупинити процес, оприлюднило результати технічного відбору кінопроєктів 19-го конкурсу.
Більше того, наприкінці травня Кабінет міністрів подав клопотання до Верховного суду про зупинення дії рішення щодо незаконності Ради. Наступного дня аналогічне клопотання подало Держкіно.
Зрештою Верховний суд з 24 травня зупинив дію рішення – і Держкіно почало проводити другий етап конкурсу: 27 травня опублікувало висновки експертної оцінки кінопроєктів за результатами першого етапу конкурсу, ще за кілька днів – список кінопроєктів, які пройшли до другого етапу, і згодом розклад презентацій учасників другого етапу. Презентації проєктів тривали чотири дні з 6 до 11 червня.