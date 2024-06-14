Спілка кінематографістів здобула остаточну перемогу в суді проти Держкіно

Верховний суд України залишив у силі рішення суду першої інстанції та апеляції щодо визнання нелегітимним нинішнього складу Ради з державної підтримки кінематографії при Державному агентстві з питань кіно.

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Про це повідомила адвокатка Надія Денисюк, яка представляла інтереси Національної спілки кінематографістів у цій справі.

"Ми виграли! Остаточно. Держкіно змушене буде провести чесний і прозорий конкурс до нового складу Рада з державної підтримки кінематографії як того вимагає закон", – написала Денисюк.

Адвокатка пояснила, що скасування постанови про продовження повноважень Ради, яку в березні 2023 року випустив Кабінет міністрів, означитиме, що її склад має бути переобраний, Держкіно має провести новий конкурс замість того, який оголосило і намагалось провести із незаконною Радою. А значить майже 600 млн коштів, передбачених бюджетом на 2024 рік на підтримку кіно, не будуть розподілені неповноважним органом.

"Держкіно я все ж вірю, що ви вмієте в процесуальне право та розумієте, що ті рішення, які прийняла Рада поспіхом в переддень винесення постанови Верховного Суду не є прийняті повноважним органом. Як мінімум, з 23 квітня цього року", – додала Денисюк.

Про скандал довкола Ради з підтримки кінематографії

Рада з державної підтримки кінематографії – орган при Держкіно, утворений у 2018 році. Її завдання – затверджувати перелік фільмів, яким надається державне фінансування за результами пітчингів Мінкульту, Держкіно та УКФ.

Склад Ради має змінюватися кожні два роки.

5 березня 2021 року було обрано другий склад Ради на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим. Також до Ради увійшли телепродюсер, телеведучий Юрій Горбунов, телережисер Анатолій Матешко, актор Олексій Тритенко, колишня директорка з маркетингу Film.ua Поліна Толмачова, продюсерка кінокомпанії Solar Media Entertainment Маріанна Новікова, телепродюсер кінокомпанії Prime Story Pictures Олександр Недбаєв та юрист Микола Чиханцов.

Хто входить до незаконної Ради з підтримки кінематографії

Повноваження другого складу Ради завершилися 31 березня 2023 року. Втім, 7 березня 2023 року Кабінет міністрів постановою продовжив повноваження членів Ради. Причиною назвали звернення Держкіно про нібито неспроможність провести конкурс для оновлення Ради в умовах воєнного стану.

У відповідь 12 травня Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабміну. У ньому вона оскаржувала рішення Держкіно подовжити повноваження Ради та вимагала скасувати постанову Кабміну.

2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України проти Держкіно та визнав незаконною Раду з державної підтримки кінематографії.

На початку березня 2024 року, не чекаючи остаточного рішення апеляційного суду щодо Ради з підтримки кінематографії, Держкіно оголосило про старт 19-го конкурсного відбору кінопроєктів. Розподіл коштів та обмеження на фінансування для конкурсу встановлював нелегітимний склад Ради.

Найвідоміші українські режисери та продюсери на цей конкурс подаватися відмовилися, протестуючи проти незаконної Ради і сумнівних рішень Держкіно. Однак охочих зняти свої фільми на державні гроші набралося достатньо.

У середині травня Держкіно замість того, щоб призупинити процес, оприлюднило результати технічного відбору кінопроєктів 19-го конкурсу.

Більше того, наприкінці травня Кабінет міністрів подав клопотання до Верховного суду про зупинення дії рішення щодо незаконності Ради. Наступного дня аналогічне клопотання подало Держкіно.

Зрештою Верховний суд з 24 травня зупинив дію рішення – і Держкіно почало проводити другий етап конкурсу: 27 травня опублікувало висновки експертної оцінки кінопроєктів за результатами першого етапу конкурсу, ще за кілька днів – список кінопроєктів, які пройшли до другого етапу, і згодом розклад презентацій учасників другого етапу. Презентації проєктів тривали чотири дні з 6 до 11 червня.