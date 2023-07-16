Джеймс Кемерон заперечив чутки про зйомки фільму про катастрофу "Титана"

Канадський режисер Джеймс Кемерон заперечив чутки про те, що він нібито веде переговори про зйомки фільму про катастрофу підводного човна "Титан" OceanGate, пише Variety.

Вважається, що човен затонув під час дослідження уламків "Титаніка". Трагедія забрала життя п’ятьох пасажирів.

Джеймс Кемерон неодноразово сам досліджував ці уламки. Під час цих експедицій він зняв оскароносний роман про приречене судно "Титанік". Але свою причетність до створення фільму про підводний човен OceanGate заперечив.

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"Зазвичай я не реагую на образливі чутки в ЗМІ, але зараз мені це потрібно. Я НЕ веду переговорів про фільм OceanGate і ніколи не буду", – написав режисер у Twitter.

Деякі ЗМІ вважали, що Кемерон стане частиною нової стрічки. Переважно через те, що він став публічним експертом у всьому, що стосується "Титаніка" – ще з 1997 року.

Коли влада виявила ймовірні людські останки апарату підводного апарату Титан, режисер розкритикував OceanGate.

Він зазначив, що кілька провідних гравців у спільноті інженерів глибоко занурення писали до компанії листи із застереженнями – те, що вона робить є занадто експериментальним для перевезення пасажирів.

"Мене вразила подібність самої катастрофи "Титаніка", коли капітана неодноразово попереджали про лід попереду його корабля, і все ж він на повній швидкості влетів у льодове поле в безмісячну ніч, і в результаті загинуло багато людей. Для нас це дуже схожа трагедія, коли попередження залишилися без уваги", – підкреслює режисер.

Ще у червні берегова охорона виявила нові уламки навколо затонулого корабля Титанік.

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Наразі Кемерон займається третім Аватаром, який має вийти в кінотеатрах 19 грудня 2025 року.

Нагадаємо, підводний човен у червні містично зник у Атлантичному океані. Після цього тривала пошукова операція. Після її закінчення з'ясували, що човен вибухнув і забрав життя 5-х осіб.

Деякі люди чудом уникнули трагедії – наприклад, американський інвестор Джей Блум відмовився із 19-річним сином від участі експедиції до затонулого лайнера.

Також з’ясувалося, що капітан підводного човна "Титан" був одружений на правнучці найбагатшого пасажира "Титаніка".