Акторка Анджеліна Джолі під час промови в Каннах згадала українську письменницю Вікторію Амеліну

Анджеліна Джолі виступила з промовою на церемонії нагородження премії для молодих акторів

Оскароносна акторка та режисерка Анджеліна Джолі вперше за 17 років з’явилася на Каннському кінофестивалі.

Під час своєї промови американська кінозірка згадала українську письменницю та громадську діячку Вікторію Амеліну, яка загинула через російський удар по Краматорську.

Про це повідомляє Variety.

Джолі взяла участь у церемонії нагородження премії Trophée Chopard для молодих дієвців кіно. Там звернулася до аудиторії зі словами про здатність міжнародного кіно впливати на світ у часи глобальних потрясінь.

Неодноразова володарка "Оскара" наголосила, що такі картини можуть переносити глядача в інші країни, зокрема на поле бою.

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"Ніхто з нас не наївний. Ми знаємо, що багатьом митцям по всьому світу бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії. Багато з них загинули, як-от Фатіма Гассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, що помер у Судані, та Вікторія Амеліна, вбита в Україні, а інші видатні митці, які мали б бути з нами.

Ми віддаємо борг вдячності всім тим, хто ризикує своїм життям та ділиться своїми історіями і досвідом, бо вони допомогли нам навчитися та розвинутися", – проголосила Джолі.

Премію Trophée Chopard заснували у 2001 році для відзначення міжнародних талантів у сфері кіно. Організатори, серед яких цьогоріч був президент Каннського кінофестивалю Іріс Кноблох, щороку вшановують одну молоду акторку та актора.

Нагадаємо, українська письменниця та активістка Вікторія Амеліна була лавреаткою літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського та номінанткою на нагороду Центральної Європи Angelus.

Книги письменниці перекладали на польську, чеську, німецьку, нідерландську, англійську та іспанську мови.

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Після початку повномасштабної війни Вікторія призупинила творчу діяльність та стала членкинею організації Truth Hounds, що фіксує порушення прав людини в Україні та інших країнах Східної Європи та Центральної Азії.

У червні 2023 року письменниця зазнала поранення через російський ракетний удар по кафе в Краматорську, коли супроводжувала в поїзді делегацію митців і журналістів із Колумбії.

Життя Вікторії Амеліної не вдалося врятувати – вона померла 1 липня 2023 року.

У грудні 2024 року письменниця отримала спеціальну визнаку Міжнародної асоціації видавців, яку присуджують людям, що померли за використання своєї свободи слова.