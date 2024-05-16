Музей Ханенків ризикнув привезти в Україну роботи голландських майстрів

У київському Музеї Ханенків відкриється виставка "Гаага-Київ. Живопис кінця ХІХ – початку ХХ століття із колекцій родини Гoґстедерів та Понамарчуків". Перша після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну експозиція старовинного мистецтва запрацює у п'ятницю, 17 травня, та представить відвідувачам робіт голландських та українських художників.

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Виставку сформували 31 картина Гаазької школи та 11 робіт восьми українських художників кінця 19-го – початку 20-го століття. Доповнять експозицію фотороботи Піта Ґіспена з видами сучасної Гааги.

Виставка "Гаага-Київ. Живопис кінця ХІХ – початку ХХ століття із колекцій родини Гoґстедерів та Понамарчуків" Yurii Stefanyak

Як повідомила УП.Культура генеральна директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова, ініціатором виставки був голландський колекціонер Віллем Ян Гoґстедер.

"Ідея і пропозиція провести виставку "Гаага-Київ. Живопис кінця ХІХ – початку ХХ століття із колекцій родини Гoґстедерів та Понамарчуків" належить саме Віллему Гoґстедеру. Він зі свого боку вирішив зробити такий символічний жест підтримки та солідарності", – розповіла Ваганова.

Директорка музею додала, що колекціонер є справжнім амбасадором України в Європі: "Відкривав виставку "Обличчя війни" з роботами [українських фотографів] Олександра Чекменьова та Оксани Парафенюк в Нідерландах, збирав кошти для України з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії".

Виставка "Гаага - Київ" експонуватиметься три місяці Yurii Stefanyak

Для виставки куратори відібрали картини, що відображають зв'язок між нашими країнами. Серед них можна буде побачити голландські краєвиди Антона Мауве та Віллема Рулофса, місцевих робітників на роботах Теофіла де Бока та Йозефа Негюйса.

Директорка Музею Ханенків відмовилась повідомити деталі страхового договору, за яким цінні полотна прибули до країни у стані війни. "На жаль, це закрита інформація", – сказала Ваганова.

Картини відображають зв'язок між нашими країнами Yurii Stefanyak

Роботи українських художників вступають у діалог з творами голландського мистецтва. Це живопис та графіка Михайла Беркоса, Сергія Васильківського, Кіріака Костанді, Петра Левченка, Миколи Пимоненка, Івана Труша.

"Це діалог не лише між митцями різних країн, це ще й місток між колекціонерами різних епох, який ілюструє певну історичну тяглість, і нагадує нам, що для творів мистецтва ми – усього лише тимчасові власники, чиїм найважливішим завданням є продовжити життя цих творів", – зазначила Дар'я Добріян, генеральна директорка музею "Духовні скарби України", заснованого родиною Понамарчуків. Вони ж надали картини українських художників для виставки "Гаага-Київ".

Більше фото з монтажу виставки дивіться в галереї:

Yurii Stefanyak Yurii Stefanyak Yurii Stefanyak Yurii Stefanyak Yurii Stefanyak Yurii Stefanyak Yurii Stefanyak Yurii Stefanyak Yurii Stefanyak

Музей Ханенків під час повномасштабної війни

Після 24 лютого 2022 року Музей Богдана та Варвари Ханенків сховав артефакти з власної колекції, що уберегти від пошкодження та знищення. Хоча інституція не проводила виставок експонатів музейної колекції, та продовжувала екскурсійну діяльність та приймала виставки сучасних художників.

В порожніх залах музею проходила виставка художника з Харкова, представника української Нової хвилі, лауреата Шевченківської премії Павла Макова "Фонтан виснаження". Однойменна робота була основою українського павільйону на Венеційській бієнале у 2022 році.

У Ханенків проводили музичні вечори. У листопаді 2022 року, під час блекаутів, серед напівпорожніх залів пройшла презентація альбому "Поклик" Джамали.

Одним з наймасштабніших проєктів музею цього часу стала п'ятигодинна опера "Genesis. Opera of Memory in 13 mise-en-scene" лабораторії сучасної опери Opera Aperta.

Під час російського масованого ракетного обстрілу Києва 10 жовтня 2022 року музей отримав ушкодження. Через те, що на дитячий майданчик поруч з будівлею впала ракета, вибуховою хвилею вибило музейні вікна та світлові ліхтарі.

1 грудня 2023 року Музей Ханенків відкрив першу виставку робіт з власної колекції з початку великої війни. Вона мала назву "Золотом, кольором, світлом" та була присвячена 175-річчю художника Вільгельма Котарбінського.

А в середині грудня того ж року – виставку "Перед майбутнім", що показувала відвідувачам проєкт українського павільйону на Венеційському фестивалі архітектури 2023 року.