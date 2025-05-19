Чотири театри Харкова отримали статус критично важливих

У Харкові чотири театри отримали статус критично важливих на період воєнного стану, також на них спрямували додаткове фінансування.

Як повідомили в ОВА, звернення було розглянуто по суті – з урахуванням конкретних Стратегій розвитку театральних установ, репетиційних і гастрольних графіків.

Статус критично важливих установ отримали:

Харківський академічний театр музичної комедії,

Харківський театр для дітей та юнацтва,

Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва,

Харківський академічний драматичний театр ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.

Також обласна військова адміністрація виділила додаткове фінансування для театрів та нагадала, окрім 55,8 мільйонів гривень, які виділяла раніше.

Таке рішення Харківська адміністрація ухвалила після низки закликів акторів та акторок з усієї країни. Зокрема, після звернення усього колективу київського Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра 15 травня.

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Серед тих, хто закликав ХОВА зробити театри критичною інфраструктурою та відновити фінансування театрів також були Олег Стефан, Олексій Гнатковський, Віталіна Біблів, журналіст та письменник Руслан Горовий, свої обурення також висловила театрознавиця Христина Король.

Що відбувається з харківськими державними театрами

З початку повномасштабного вторгнення Харківська область є єдиною, де фінансування на культуру, зокрема на оплату роботи театрів скоротили майже повністю. Керівники театрів не мають змоги виплачувати зарплати та вчасно платити за комунальні послуги.

Ситуацію намагався покращити міський голова Ігор Терехов: "Хоч ці заклади перебувають в обласній власності, ми маємо підтримати їх у ці складні часи. Вони дають концерти для наших військових у шпиталях і на фронті, виступають у метрополітені, активно підтримуючи харків'ян".

У лютому 2025 року шість закладів культури Харкова звільнили від сплати комунальних послуг. Театри державного підпорядкування не сплачуватимуть послуги, нараховані з 1 січня 2024 року й до 15 квітня 2025 року. Наразі невідомо, як нараховуються комунальні від завершення терміну.

На початку 2025 року стало відомо, що харківські театри через відсутність фінансування два з половиною місяці не можуть виплатити заробітну плату своїм співробітникам.

За рахунок коштів з бюджету у Харкові функціонують такі академічні театри: Театр ляльок, Театр музкомедії, Драматичний театр ім. Квітки-Основ'яненка, Драматичний театр ім. Шевченка та Театр юного глядача.

У Харківському театрі ляльок тоді повідомляли, що не отримують зарплати з вересня 2024 року. Торік ця стаття видатків була профінансована з бюджету лише на 24%. Щоб "заробити" на оренду підвальних приміщень, в яких дозволяється показувати вистави, артисти гастролюють в інших містах і за кордоном. Кошти на опалення Театру ляльок перед осіннім сезоном збирали благодійними виставами понад 15 театральних колективів з інших міст.

Навесні 2023 року Харківська ОВА заборонила проводити масові заходи в приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв, бібліотек та на відкритому просторі, якщо кількість глядачів перевищує 50 осіб. Причиною стали постійні обстріли і відсутність укриттів. Ця заборона діятиме до кінця воєнного стану.

Тоді лише 16 об'єктів області ввійшли до переліку місць, облаштованих укриттями. Серед культурних закладів це, приміром, "ЄрміловЦентр" та мала зала ХНАТОБу.

Тоді харківські театри почали масово призупиняти та переносити свої вистави. Дехто все ж намагався проводити виступи на дозволених майданчиках.

У відповідь на це в листопаді 2023-го облрада запропонувала змінити формат роботи обласних театрів, впровадивши покази вистав онлайн. Тоді ця заява обурила театральну спільноту.

А в грудні 2023 року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про можливе відновлення роботи комунальних закладів культури, але зі скороченням бюджету вдвічі.

Стосунки між владою в Харкові та театрами вже не вперше знаходяться у стані конфлікту. Варто згадати, що театр Шевченка, він же "Березіль", де працював Лесь Курбас, перебуває в аварійному стані вже багато років.

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