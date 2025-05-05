Врятувати харківські театри: актори зі всієї України звертаються до Харківської ОДА

Попри те, що Харківська обласна військова адміністрація уникає вирішення проблеми фінансування театрів, українські актори продовжують записувати відеозвернення на підтримку театрів Харківщини.

Серед тих, хто закликав ХОВА зробити театри критичною інфраструктурою та відновити фінансування театрів, актори та акторки Олег Стефан, Олексій Гнатковський, Віталіна Біблів, журналіст та письменник Руслан Горовий, свої обурення також висловила театрознавиця Христина Король.

"Театр важливий не тільки в мирний час. Театр надважливий у воєнний час, особливо важливий у воєнний час. Актори хочуть грати, режисери хочуть ставить вистави. Творчі люди хочуть показувати виливати свої емоції через театр, сцену. Ви такої можливості їм не даєте, так само як і глядачам зануритися на годину-дві й забути про весь той жах, який твориться у вас. На жаль", – записала на відео акторка театру та кіно Віталіна Біблів. У своєму дописі вона ще раз закликала Олега Синєгубова та Харківську ОВА надати театрам статусу критичної інфраструктури та забезпечити акторам гідну зарплату.

Режисер та актор Олексій Гнатковський, також оприлюднив відео, в якому закликав міську та обласну владу Харкова і "усіх, від кого це залежить" зберегти культуру міста.

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"Нині наша боротьба ведеться за право бути собою, бути українцями; за нашу мову, за нашу історію та культуру. Втім, зараз, коли ми говоримо про так званий "театральний бум" в Україні, коли люди масово йдуть до театрів, аби зберегти свою душу та віднайти там розраду, ми бачимо, що не всі театри опинилися в рівних умовах. Особливо в Харкові", – сказав Гнатковський.

"Я дуже прошу всіх, кого це стосується представників місцевої та обласної влади, зокрема, — посприяйте, будь ласка, тому, щоби зберегти ті залишки, що є зараз від театрів у Харкові. Я також прошу дати достойну зарплатню тим людям, які працюють на благо нашої країни, — тим, до яких харків’яни йдуть за розрадою, аби почерпнути дух тієї України, за котру ми всі нині боремося. Я прошу, аби театри в Харкові мали гідні умови, рівні з усіма іншими театрами в Україні, це дуже важливо", – додав актор.

Окрім акторів та акторок до місцевої та обласної влади Харкова звернувся письменник та журналіст Руслан Горовий.

"Харків, як, наприклад, і Запоріжжя, і Суми, перебуває приблизно в 30-ти кілометровій віддаленості від лінії фронту, від ворога. Але якщо в Сумах і Запоріжжі театри працюють, то в Харкові, як завжди своя власна гордість", – каже Руслан.

Харківські театри в січні 2025 року подали документи на отримання статусу критичної інфраструктури. Втім за цей час представники Департаменту культури, міської та обласної держадміністрації не надали відповіді на запит театралів.

Обурення щодо такого ставлення до театрів також висловила театрознавиця Христина Король:

"Держава не робить нічого, щоб допомогти їм, зберегти їх. Обурення — бо театри, що працюють у значно безпечніших регіонах, ставлять відвертий шлак, жаліються на відсутність коштів, скаржаться, що треба шукати гранти. Я не намагаюся применшити проблеми інших, проте бачу живий приклад тих, хто просто бере і робить. І я не знаю — як!!!".

Тим часом працівники Харківських театрів продовжують роботу, шукаючи можливості розповідати про повномасштабне вторгнення як в Харкові, так і гастролюючи в інших регіонах та за кордоном.

Зокрема, режисерка Харківського театру ляльок Оксана Дмітрієва разом з художником Костянтином Зоркіним та композиторкою Катериною Палачовою разом працювали над виставою "Медея" для Франківського драмтеатру.

Реакція Харківської ОВА

Після відеозвернення Олега Стефана, обласна військова адміністрація опублікувала допис у соцмережах та наголосила, що з обласного бюджету виділяють "фінансову підтримку" державним театрам. Пресслужба ОВА повідомила, що з обласного бюджету було виділено 55,8 мільйона гривень на підтримку театральних установ області. Натякнули й на те, що театри мають використати зароблені "доходи від господарської діяльності у сумі 5,7 мільйона гривень".

Усю відповідальність за розподіл коштів адміністрація перекидає на директорів обласних театрів, додавши, що всі фінансові питання належать до їхньої компетенції.

Щодо надання статусу критичної інфраструктури, то звернення розглядають "відповідно до черги їх надходження". Але підтвердили, що від харківських театрів таки їх отримали.

Як наголошують в ОВА, лише один театр відповідає вимогам та обґрунтував доцільність бронювання військовозобов'язаних працівників, надаючи власну Стратегію розвитку театральної установи, затверджені графіки репетицій, гастролей театру та інші документи.

У коментарі харківському виданню "MediaPort" Олег Синєгубов сказав, що найближчим часом комісія розгляне заявки двох харківських театрів для визнання їх критичною інфраструктурою і бронювання працівників. За його словами, у всіх театрах бронюванню підлягають близько 27 людей.

Хоча Синєгубов не називає театри, які зараз розглядають для надання статусу критичних інфраструктур, проте зазначив, що інші театри "планово" також розглядатимуть.

"Це не є проблемою для нас. Ми хочемо зворотний зв’язок з цими самими театрами. Бронювання – це ж не є самоціль. Бронювання для чого? Для того, щоб і не працювати, і не йти воювати, захищати країну? Ну це така справа…", – сказав очільник ХОВА.

Що відбувається з харківськими державними театрами

З початку повномасштабного вторгнення Харківська область є єдиною, де фінансування на культуру, зокрема на оплату роботи театрів скоротили майже повністю. Керівники театрів не мають змоги виплачувати зарплати та вчасно платити за комунальні послуги.

Ситуацію намагався покращити міський голова Ігор Терехов: "Хоч ці заклади перебувають в обласній власності, ми маємо підтримати їх у ці складні часи. Вони дають концерти для наших військових у шпиталях і на фронті, виступають у метрополітені, активно підтримуючи харків'ян".

У лютому 2025 року шість закладів культури Харкова звільнили від сплати комунальних послуг. Театри державного підпорядкування не сплачуватимуть послуги, нараховані з 1 січня 2024 року й до 15 квітня 2025 року. Наразі невідомо, як нараховуються комунальні від завершення терміну.

На початку 2025 року стало відомо, що харківські театри через відсутність фінансування два з половиною місяці не можуть виплатити заробітну плату своїм співробітникам.

За рахунок коштів з бюджету у Харкові функціонують такі академічні театри: Театр ляльок, Театр музкомедії, Драматичний театр ім. Квітки-Основ'яненка, Драматичний театр ім. Шевченка та Театр юного глядача.

У Харківському театрі ляльок тоді повідомляли, що не отримують зарплати з вересня 2024 року. Торік ця стаття видатків була профінансована з бюджету лише на 24%. Щоб "заробити" на оренду підвальних приміщень, в яких дозволяється показувати вистави, артисти гастролюють в інших містах і за кордоном. Кошти на опалення Театру ляльок перед осіннім сезоном збирали благодійними виставами понад 15 театральних колективів з інших міст.

Навесні 2023 року Харківська ОВА заборонила проводити масові заходи в приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв, бібліотек та на відкритому просторі, якщо кількість глядачів перевищує 50 осіб. Причиною стали постійні обстріли і відсутність укриттів. Ця заборона діятиме до кінця воєнного стану.

Тоді лише 16 об'єктів області ввійшли до переліку місць, облаштованих укриттями. Серед культурних закладів це, приміром, "ЄрміловЦентр" та мала зала ХНАТОБу.

Тоді харківські театри почали масово призупиняти та переносити свої вистави. Дехто все ж намагався проводити виступи на дозволених майданчиках.

У відповідь на це в листопаді 2023-го облрада запропонувала змінити формат роботи обласних театрів, впровадивши покази вистав онлайн. Тоді ця заява обурила театральну спільноту.

А в грудні 2023 року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про можливе відновлення роботи комунальних закладів культури, але зі скороченням бюджету вдвічі.

Стосунки між владою в Харкові та театрами вже не вперше знаходяться у стані конфлікту. Варто згадати, що театр Шевченка, він же "Березіль", де працював Лесь Курбас, перебуває в аварійному стані вже багато років.

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