Хто в черзі крайній. У Харківській ОВА відповіли на звинувачення у недофінансуванні театрів

Харківська обласна військова адміністрація наголосила, що з обласного бюджету виділяють "фінансову підтримку" державним театрам. Але звернули увагу, що установи можуть отримувати кошти з грантів та від міжнародних організацій.

УП.Культура направляла запит до Харківської ОВА, втім в адміністрації вирішили опублікувати публічну заяву як відповідь на звернення актора та заслуженого артиста України Олега Стефана.

Пресслужба ОВА повідомила, що з обласного бюджету було виділено 55,8 мільйона гривень на підтримку театральних установ області. Натякнули й на те, що театри мають використати зароблені "доходи від господарської діяльності у сумі 5,7 мільйона гривень".

Усю відповідальність за розподіл коштів адміністрація зсилає на директорів обласних театрів, додавши, що всі фінансові питання відносяться до їхньої компетенції:

"Саме вони, відповідно до Статутів театрально-видовищних закладів, несуть персональну відповідальність за діяльність закладів, вирішують питання творчої, господарської, виробничої та фінансової діяльності".

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Щодо надання статусу критичної інфраструктури, то звернення розглядають "відповідно до черги їх надходження". Але підтвердили, що від харківських театрів таки їх отримали.

Як наголошують, лише один театр відповідає вимогам та обґрунтував доцільність бронювання військовозобов'язаних працівників, надаючи власну Стратегію розвитку театральної установи, затверджені графіки репетицій, гастролей театру та інші документи.

"Слід зазначити, що Згідно із Законом України "Про критичну інфраструктуру", до об’єктів критичної інфраструктури відносяться об’єкти, системи та їх частини, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони", – додали в Харківській ОВА.

Що відбувається з Харківськими державними театрами

Від початку повномасштабного вторгнення харківські державні театри, що фінансуються обласним бюджетом, не отримують достатньо коштів для роботи. З осені 2024 року керівники не можуть виплатити зарплати працівникам та оплачувати комунальні послуги.

Заслужений артист України та лавреат Шевченківської премії, актор Олег Стефан звернувся до Голови Харківської ОДА Олега Синєгубова та Харківської обласної ради із закликом зробити місцеві театри критичною інфраструктурою.

"Харківська обласна рада, ви єдина рада в Україні, що принижує моїх колег жалюгідними, убогими зарплатами. Прийміть нарешті рішення, виявіть повагу тим, хто в умовах війни, примножує честь і славу вашого міста", – наголосив Стефан.

Харківські театри в січні 2025 року подали документи на отримання статусу критичної інфраструктури. Втім за цей час представники Департаменту культури, міської та обласної держадміністрації не надали відповіді на запит театралів.

З початку повномасштабного вторгнення Харківська область є єдиною, де фінансування на культуру, зокрема на оплату роботи театрів скоротили майже повністю. Керівники театрів не мають змоги виплачувати зарплати та вчасно платити за комунальні послуги.

Ситуацію намагався покращити міський голова Ігор Терехов: "Хоч ці заклади перебувають в обласній власності, ми маємо підтримати їх у ці складні часи. Вони дають концерти для наших військових у шпиталях і на фронті, виступають у метрополітені, активно підтримуючи харків'ян".

У лютому 2025 року шість закладів культури Харкова звільнили від сплати комунальних послуг. Театри державного підпорядкування не сплачуватимуть послуги, нараховані з 1 січня 2024 року й до 15 квітня 2025 року. Наразі невідомо, як нараховуються комунальні від завершення терміну.

На початку 2025 року стало відомо, що харківські театри через відсутність фінансування два з половиною місяці не можуть виплатити заробітну плату своїм співробітникам.

За рахунок коштів з бюджету у Харкові функціонують такі академічні театри: Театр ляльок, Театр музкомедії, Драматичний театр ім. Квітки-Основ'яненка, Драматичний театр ім. Шевченка та Театр юного глядача.

У Харківському театрі ляльок тоді повідомляли, що не отримують зарплати з вересня 2024 року. Торік ця стаття видатків була профінансована з бюджету лише на 24%. Щоб "заробити" на оренду підвальних приміщень, в яких дозволяється показувати вистави, артисти гастролюють в інших містах і за кордоном. Кошти на опалення Театру ляльок перед осіннім сезоном збирали благодійними виставами понад 15 театральних колективів з інших міст.

Навесні 2023 року Харківська ОВА заборонила проводити масові заходи в приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв, бібліотек та на відкритому просторі, якщо кількість глядачів перевищує 50 осіб. Причиною стали постійні обстріли і відсутність укриттів. Ця заборона діятиме до кінця воєнного стану.

Тоді лише 16 об'єктів області ввійшли до переліку місць, облаштованих укриттями. Серед культурних закладів це, приміром, "ЄрміловЦентр" та мала зала ХНАТОБу.

Тоді харківські театри почали масово призупиняти та переносити свої вистави. Дехто все ж намагався проводити виступи на дозволених майданчиках.

У відповідь на це в листопаді 2023-го облрада запропонувала змінити формат роботи обласних театрів, впровадивши покази вистав онлайн. Тоді ця заява обурила театральну спільноту.

А в грудні 2023 року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про можливе відновлення роботи комунальних закладів культури, але зі скороченням бюджету вдвічі.