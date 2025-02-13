Дамблдора в серіалі за "Гаррі Поттером" може зіграти Джон Літгоу

Лауреат премій "Золотий глобус" та "Еммі", американський актор Джон Літгоу веде фінальні переговори про роль професора Альбуса Дамблдора в серіальній екранізації книг про Гаррі Поттера.

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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Deadline.

Наразі HBO відмовився коментувати цю інформацію. "Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток і спекуляцій. Оскільки ми знаходимося на етапі препродакшну, ми будемо підтверджувати деталі лише тоді, коли завершимо угоди", – йдеться в заяві каналу.

В екранізаціях книжок Джоан Роулінг могутнього чарівника Дамблдора, директора школи Гоґвортс, раніше грали нині покійні Річард Гарріс і Майкл Ґембон. Молодшу версію Дабмблдора у фільмах-приквелах "Фантастичні звірі" зіграв Джуд Лоу.

Джон Літгоу здобув акторську освіту в Лондонській академії музики і драматичного мистецтва. Він успішно грає як в театрі, так і в кіно, здобуваючи визнання за свої акторські роботи на численних преміях. Серед найвідоміших ролей Літгоу – Вінстон Черчилль у серіалі "Корона", доктор Оскар Чарльз з "Байок зі склепу", Джеррі Вітакер з "Як я познайомився з вашою мамою". З останніх великих екранних робіт актора – роль кардинала Тремблей у номінованому на "Оскар" фільмі "Конклав".

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Літгоу у фільмі "Конклав"

Що відомо про майбутній серіал про Гаррі Поттера

Навесні 2023 року Warner Bros. вперше оголосили про повернення на екрани хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Тоді виконавчою продюсеркою серіалу назвали авторку оригінальних книг – Джоан Роулінг.

У вересні на офіційній сторінці фільмів про Гаррі Поттера з'явилося оголошення про пошук акторів для нового серіалу. Наразі продовжуються кастинги на ролі головного героя Гаррі Поттера і його друзів – Рона Візлі та Герміону Грейнджер. Відомо, що близько 32 000 дітей надіслали касети з пробами на головні ролі.

За задумом команди, кожен сезон серіалу має бути присвячений окремій книзі серії. Проте виконавча директорка HBO & Max Content Кейсі Блойс назвала створення адаптації "10-річним проєктом", що не збігається з задумкою екранізації семи книг.

В британських медіа припускали, що до нового кіновсесвіту ввійде перезапуск приквелу історії про Гаррі Поттера – "Фантастичних звірів". Але керівництво Warner Bros. заперечило цю інформацію.

Сценаристами та режисерами серіалу стануть Франческа Гардінер та Марк Майлод, які до того створювали серіал "Спадкоємці" (Succession).

Раніше стало відомо, що на роль професора Северуса Снейпа у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера претендує британський актор Пааппа Ессьєду.

Також повідомлялося, що Шерон Хорган або Леслі Менвілл можуть зіграти заступницю директора школи Мінерву Макгонагалл, а лауреат премії "Оскар" Кілліан Мерфі – Лорда Волан-де-Морта.