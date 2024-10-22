Кінофестиваль "Молодість" оголосив фільм-відкриття та закриття

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив стрічки, якими відкриють та закриють цьогорічний кіноогляд. 53-й фестиваль почнеться в Києві вже за кілька днів, 26 жовтня, та триватиме до 3 листопада.

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Фільмом-відкриттям "Молодості 2024" стане україно-польське роуд-муві "Дві сестри" режисера Лукаша Карвовскі. Ця стрічка розповідає про двох зведених сестер, Яшміну та Малґожату, які вирушають з Польщі до окупованого містечка Харківської області на пошуки пораненого батька. Долаючи випробування війни, сестри уперше зближуються та переоцінюють свої погляди.

Головних героїнь зіграли польські акторки Кароліна Жепа та Діана Замойська. Українців, яких сестри зустрічають під час подорожі, на екрані втілили Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Михайло Жонін, Марина Кошкіна, Олександр Рудинський, Роб Фельдман, Олена Курта та Слава Бабенков.

Зйомки тривали у 2022 році в Києві та області – Бородянці, Бучі, Погребах, Дмитрівці та Білогородці, у Чернігові та Харкові. Крім професійних акторів, до зйомок залучали місцевих мешканців – продавчиню овочів, працівників автосервісу, звичайних перехожих.

В український прокат "Дві сестри" вийдуть 2025 року.

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Фільмом-закриттям стане стрічка "Під вулканом" польського режисера Даміана Коцура – він представлятиме Польщу на цьогорічному "Оскарі". Це історія про українську сім'ю Коваленків, яка вирушає у відпустку на Канарські острови. Коли Росія починає повномасштабний наступ на Україну, за одну ніч родина перетворюється з туристів на біженців.

Головні ролі у стрічці зіграли Софія Березовська, Роман Луцький, Анастасія Карпенко та Федір Пугачов.

Світова прем'єра драми відбулася на кінофестивалі в Торонто. Також стрічка "Під вулканом" відкривала 49-й Фестиваль польського кіно у Гдині. Там Софію Березовську відзначили нагородою за найкращу дебютну роль.

Що ще дивитися на "Молодості"?

У програмі "Фестиваль фестивалів" покажуть новий фільм іранського режисера Мохаммада Расулофа "Насіння священного інжиру". Три претенденти на "Оскар": від Мексики – "Сухо" Астрід Рондеро та Фернанди Валадес, від Італії – "Вермільйо" Маури Дельперо та Латвії – "Потік" Ґінтса Зілбалодіса. Також у цій секції відбудеться показ фільму "Порцелянова війна" режисерів Слави Леонтьєва та Брендана Белломо про трьох українських митців порцелянової анімалістики.

Кадр з фільму "Насіння священного інжиру"

У секції Спеціальних подій покажуть скандальний фільм Патрика Веґа "Смерть Путіна" – іронічний аналіз життя та психіки кремлівського диктатора за останні 60 років, поєднаний з "ультрареалістичними деталями". Також в програмі документальний фільм "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" режисера Тараса Томенка – ця стрічка нещодавно отримала відзнаку глядачів Варшавського кінофестивалю.

Крім того, відбудеться показ двох документальних фільмів "Доппельґанґер" та "Позивний "Артист" Максима Тузова. Перша стрічка розповідає історію перевтілення українського актора Олексія Богдановича в студента театрального інституту, коли війна руйнує ілюзію всемогутності мистецтва та змушує переосмислити свої цінності. Друга – оповідає історію колеги Богдановича по Театру Франка, актора Олександра Печериці, який долучився до українського війська після початку повномасштабного вторгнення.

Кадр з фільму "Смерть Путіна"

Цього року повертається традиційна для "Молодості" програма "Скандинавська панорама". У ній – фільм "Калак" режисерки Ізабелли Екльоф, що отримав спеціальний приз журі та приз за найкращу операторську роботу на Міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні. Також історія прагматичної лікарки Маріанни та чуйного медбрата на ім'я Тор "Кохання" режисера Даґа Йохана Хьойґерюда, який мав світову прем'єру в основному конкурсі Венеційського кінофестивалю.

Ще в цій секції документальний фільм "Ізраїль-Палестина на шведському телебаченні 1958-1989" – він досліджує історію конфлікту за допомогою архівних матеріалів шведського телебачення, демонструючи, як змінювалася риторика ЗМІ.

Кадр з фільму "Калак"

У програмі "Століття", якою традиційно вшановують пам'ять видатних кіномитців, покажуть "Останнє танго в Парижі" Бернардо Бертолуччі, "Сніданок у "Тіффані" Блейка Едвардса, "У них усе добре" Джузеппе Торнаторе, "Каяття" Тенгіза Абдуладзе, "Збій системи безпеки" Сідні Люмета та "Ясновельможні трупи" Франческо Розі.

Кадр з фільму "Сніданок у "Тіффані"

Безкоштовні абонементи

Цього року організатори надають безкоштовні абонементи для військових та внутрішніх переселенців.

Захисникам необхідно підійти на стійку акредитації "Молодості" в кінотеатрі "Жовтень" в період з 26 жовтня по 3 листопада, показати посвідчення учасника бойових дій та отримати свій абонемент.

Щоб отримати безкоштовний абонемент для внутрішньопереміщеної молоді, треба подати заявку на його отримання тут.