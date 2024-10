Український фільм "Порцелянова війна" номінований на премію американських кінокритиків

Документальний фільм "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва про війну в Україні отримав дві номінації на Critics' Choice Documentary Awards, йдеться на сайті премії.

Фільм представлений у двох категоріях: "Найкращий новий режисер документального кіно" та "Найкращий політичний фільм". Оголошення переможців відбудеться 10 листопада.

"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва (виступив і в ролі режисера), його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова.

ВІДЕО ДНЯ

Вони залишаються у Харкові, який зазнає російських ударів з першого дня вторгнення, і продовжують творити під час війни: створюють порцелянові фігурки та прикрашають ними зруйновані обстрілами будинки.

Стрічку створювали у копродукції США, України та Австралії.

Команда фільму на Санденсі. Dmytro Leontyev / Facebook

На початку 2024 року американський і український режисери вже здобули гран-прі на кінофестивалі Санденс. Стрічка отримала відзнаку в категорії "Приз журі: Американський документальний фільм".

Про Critics' Choice Documentary Awards

Премія Critics' Choice Documentary Awards – це нагорода, яку присуджує асоціація Critics Choice, для відзначення найкращих досягнень у сфері документального кіно та телебачення. Премію було засновано у 2016 році.

Цьогоріч серед номінантів ще одна стрічка про Україну – короткий метр Once Upon a Time in Ukraine. Над його виробництвом працювали компанії Earle Mack Productions, Storyville Films та Goldcrest Films.

Минулого року дві нагороди Critics' Choice Documentary Awards також отримала українська стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки і Василіси Степаненко. Тоді фільм отримав нагороди за "Найкращий режисерський дебют" та як "Найкраща політична документалістика".