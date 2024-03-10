Оскар 2024: де та коли дивитись вручення кінопремії

У неділю, в ніч з 10 на 11 березня відбудеться 96-та церемонія премії Оскар. В одній з номінацій за перемогу цього разу боротиметься український фільм "20 днів у Маріуполі". УП.Культура в текстовому форматі оголошуватиме переможців премії та вболіватиме за українську стрічку.



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Традиційно вручення відбуватиметься в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. За місцевим часом подія розпочнеться о 16:00, в Україні – о 01:00.

Ведучим "Оскара" буде американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Він проводить подію вже вчетверте – раніше він робив це у 2023, 2018 та 2017 році. Переможців оголошуватимуть зіркові актори та дієвці кіно, зокрема: Зендея, Стівен Спілберг, Ніколас Кейдж, Раян Гослінг, Аль Пачіно та інші.

Ведучий премії Джиммі Кіммел Oscars

Де та коли дивитися “Оскар” в Україні

Вже вдруге відповідальність проводити трансляцію головної кінопремії року лишається за Суспільне Культура. Трансляція червоної доріжки розпочнеться о 00:30 за київським часом. Вже о 01:00 відбудеться початок церемонії нагородження.

Цьогоріч коментаторкою події стане кінокритикиня, артоглядачка "Еспресо" та "Детектора медіа" Лєна Чиченіна.

"Вважаю, що головним моїм завданням буде не заважати глядачам слухати ведучого премії, спікерів та переможців, яких перекладатимуть колеги. Я ж намагатимуся якомога лаконічніше та інформативніше розповідати, хто всі ці люди і яким був їхній шлях до цієї церемонії", — розповіла кінокритикиня.

Підготовка театру Долбі до головної кінопремії року picture alliance via Getty Images

В прямому етері над перекладом шоу з англійської працюватимуть Андрій Бєсєдін та Сергій Тюпа. До того ж "Оскар" перекладатимуть жестовою мовою фахівчині Лада Соколюк та Юлія Порплик.

Український фільм на кінопремії

За перемогу у 2024 році змагається документальна стрічка “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки і Василіси Степанової. Фільм представлений у категорії “Найкращий документальний фільм”.

Постер до фільму "20 днів в Маріуполі"

“20 днів у Маріуполі” має високі шанси на перемогу цього року. Раніше стрічка здобула нагороду британського аналога “Оскара” – кінопремії BAFTA і приз глядацьких симпатій фестивалю Санденс. Крім того, на початку 2024 року Мстислава Чернова відзначили премією Гільдії режисерів США за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

У своїй категорії фільм має таких конкурентів:

Бобі Вайн: Народний Президент (Bobi Wine: The People’sPresident);

(Bobi Wine: The People’sPresident); Вічна пам'ять (The Eternal Memory);

(The Eternal Memory); Чотири дочки (Four Daughters);

(Four Daughters); Вбити тигра (To Kill a Tiger).

Хто має найвищі шанси на перемогу премії “Оскар”

Найбільшу кількість номінацій отримав фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер", він претендує на перемогу в 13 категоріях. На другому місці знаходиться стрічка грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння" з 11 номінаціями. Драма Мартіна Скорсезе “Вбивці квіткової повні” має 10 номінацій, а “Барбі” Гретти Гервіг – 8.

Звання найкращого фільму в 2024 році мають шанси здобути: