Кіноспільнота вимагає звільнити керівницю Держкіно Кудерчук і прозорих виборів до Ради з держпідримки кінематографії

Українська кіноспільнота вимагає прозорих умов конкурсу на обрання членів Ради з державної підтримки кінематографії. Також вимагають звільнення голови Держкіно Марини Кудерчук та перенаправлення запланованих на підтримку кінематографії бюджетних коштів на армію.

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Про це йдеться у відкритому листі кіноспільноти у відповідь на оголошення конкурсу на переобрання нової Ради.

Наразі звернення підписали понад 700 представників індустрії. Серед перших підписантів: Національна спілка кінематографістів України, Українська кіноакадемія, "Творче об'єднання "Вавилон'13", Українська гільдія режисерів, "Коаліція дієвців культури" та інші.

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"Українська кіноспільнота підтримує оголошення конкурсу на обрання членів Ради з державної підтримки кінематографії. Адже, нарешті, після перемоги у судових процесах Національної спілки кінематографістів України, з'явився шанс зупинити беззаконня, що з ініціативи Держкіно тривало понад рік. Переобрання Ради було ключовою вимогою кіноспільноти, яка вже тривалий час вимушена вести безперервну боротьбу за існування українського кінематографу", – йдеться в листі.

Його автори зазначають, що стурбовані непрозорістю процедури відбору до конкурсної комісії, "адже Держкіно має визначальний вплив на цей процес".

"Ми усвідомлюємо, що конкурс зараз оголошено задля фіналізації результатів 19 пітчінгу, оголошеного нелегітимною Радою з державної підтримки кінематографії, і занепокоєні ризиками непрозорості майбутнього конкурсу через незрозумілість процедури відбору до конкурсної комісії, де Держкіно може вирішити все на свій розсуд", – йдеться в листі.

Через це кіноспільнота висуває низку вимог: забезпечити прозору процедуру відбору кандидатів у комісію, що обиратиме нову Раду, участь громадян в контролі за конкурсом та відставка голови Держкіно Марини Кудерчук. Крім того, представники кіноіндустрії продовжують вимагати перенаправлення коштів, які цьогоріч закладені в бюджет на фінансування кіно, на потреби Сил оборони.

"Українська кіноспільнота висловлює готовність підтримати державні органи у забезпеченні прозорості й справедливості процесу відбору та діяльності Ради з державної підтримки кінематографії", – підсумовується в листі.

Про скандал довкола Ради з підтримки кінематографії

Рада з державної підтримки кінематографії – орган при Держкіно, утворений у 2018 році. Її завдання – затверджувати перелік фільмів, яким надається державне фінансування за результами пітчингів Мінкульту, Держкіно та УКФ. Склад Ради має змінюватися кожні два роки.

5 березня 2021 року було обрано другий склад Ради на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим. Також до Ради увійшли телепродюсер, телеведучий Юрій Горбунов, телережисер Анатолій Матешко, актор Олексій Тритенко, колишня директорка з маркетингу Film.ua Поліна Толмачова, продюсерка кінокомпанії Solar Media Entertainment Маріанна Новікова, телепродюсер кінокомпанії Prime Story Pictures Олександр Недбаєв та юрист Микола Чиханцов.

Повноваження другого складу Ради завершилися 31 березня 2023 року. Втім, 7 березня 2023 року Кабінет міністрів постановою продовжив повноваження членів Ради. Причиною назвали звернення Держкіно про нібито неспроможність провести конкурс для оновлення Ради в умовах воєнного стану.

У відповідь 12 травня Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабміну. У ньому вона оскаржувала рішення Держкіно подовжити повноваження Ради та вимагала скасувати постанову Кабміну.

2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України проти Держкіно та визнав незаконною Раду з державної підтримки кінематографії.

На початку березня 2024 року, не чекаючи остаточного рішення апеляційного суду щодо Ради з підтримки кінематографії, Держкіно оголосило про старт 19-го конкурсного відбору кінопроєктів. Розподіл коштів та обмеження на фінансування для конкурсу встановлював нелегітимний склад Ради.

Найвідоміші українські режисери та продюсери на цей конкурс подаватися відмовилися, протестуючи проти незаконної Ради і сумнівних рішень Держкіно. Однак охочих зняти свої фільми на державні гроші набралося достатньо.

У середині травня Держкіно замість того, щоб призупинити процес, оприлюднило результати технічного відбору кінопроєктів 19-го конкурсу.

Більше того, наприкінці травня Кабінет міністрів подав клопотання до Верховного суду про зупинення дії рішення щодо незаконності Ради. Наступного дня аналогічне клопотання подало Держкіно.

Зрештою Верховний суд з 24 травня зупинив дію рішення – і Держкіно почало проводити другий етап конкурсу: 27 травня опублікувало висновки експертної оцінки кінопроєктів за результатами першого етапу конкурсу, ще за кілька днів – список кінопроєктів, які пройшли до другого етапу, і згодом розклад презентацій учасників другого етапу. Презентації проєктів тривали чотири дні з 6 до 11 червня.

Пізніше Верховний суд України залишив у силі рішення суду першої інстанції та апеляції щодо визнання нелегітимним нинішнього складу Ради з державної підтримки кінематографії.

17 червня Держкіно оголосило про початок прийому документів майбутніх членів конкурсної комісії, які оберуть нову Раду.