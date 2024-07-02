Журналіста та письменника Станіслава Асєєва поранено на фронті
Український письменник та журналіст, лауреат Шевченківської премії, колишній бранець терористів "ДНР", Станіслав Асєєв знову отримав поранення на фронті. Два місяці тому його було поранено біля Очеретиного.
Про своє поранення Асєєв повідомив у соцмережах та поділився світлинами з лікарні.
"Зі мною знову сталося диво. Цей уламок увійшов мені в шию, не влучив у артерію і застряг у м'яких тканинах. І осколок, який влучив у грудну клітку, не пробив легені. Ще один витягли з вуха", – написав він.
Також Асєєв показав знімок уламка та своєї закривавленої військової форми.
Станіслав Асєєв – український письменник, журналіст, член Українського ПЕН. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку, писав для "Радіо Свобода", "Українського тижня".
Був викрадений терористами "ДНР" 11 травня 2017 року, які звинуватили його у "шпигунстві" і незаконно утримували до 29 грудня 2019 року. Тоді його звільнили в рамках обміну.
Автор автобіографічного роману "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала", прозової книги "Андерхилльские ведьмы: драма", поезій. У 2021 році став лауреатом Шевченківської премії за книгу "В ізоляції", а наступного, 2022-го, – за книгу "Світлий шлях": історія одного концтабору".
У 2022 році створив фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), який збирає інформацію про російських воєнних злочинців. У березні 2024 року мобілізувався до лав Збройних сил України.