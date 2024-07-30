Поплавський хоче передати Університет культури МКІПу

Київський національний університет культури і мистецтва планують передати в підпорядкування Міністерства культури та інформаційної політики. Зараз навчальним закладом опікується Міністерство освіти і науки України.

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Про це написав президент КНУКіМ, співак Михайло Поплавський.

Поплавський мав зустріч з виконувачем обов'язків міністра культури Ростиславом Карандєєвим, під час якої вони обговорили "перспективи розвитку освіти в культурно-мистецьких вишах України".

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"Попередньо погодили питання про повернення Київського національного університету культури і мистецтв у підпорядкування Міністерства культури. Адже мистецька освіта і специфіка підготовки фахівця культурно-мистецької сфери в умовах воєнного стану та економічної кризи потребують особливих підходів, підтримки та розуміння, які завжди були і є в стінах Міністерства культури та інформаційної політики", – додав артист.

Під дописом Михайла Поплавського можна побачити досить одноманітні захоплені коментарі викладачів та декого зі студентів установи. Усі вони дякували Міністерству культури та писали про повернення "під егіду", "в рідну гавань" та "під крило" інституції.

"Важливо, щоб такий заклад підпорядковувався саме Міністерству культури та інформаційної політики та був частиною загальної стратегії розвитку культури в країні, яку визначає міністерство. Підпорядкування МКІП дозволить університету швидше адаптуватися до змін у культурному секторі та потреб ринку праці", – написала в коментарях до допису працівниця КНУКіМ Марина Отрішко.

"Повернення Київського національного університету культури і мистецтв під опіку Міністерства культури сприятиме більш цілеспрямованому розвитку культурно-мистецької освіти. Специфіка підготовки фахівців цієї сфери вимагає особливого підходу, який можуть забезпечити лише профільні структури. Міністерство культури краще розуміє потреби та виклики, з якими стикаються мистецькі вузи, особливо в умовах воєнного стану та економічної кризи", – додав Декан факультету PR і журналістики КНУКіМ Ігор Парфенюк.

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Ще більше коментарів зібрав пост Михайла Поплавського в Instagram. Зміст повідомлень там не відрізняється.

Паралельно Михайло Поплавський разом зі своїм сином володіє приватним навчальним завчальним закладом "Київським університетом культури".

Які заклади освіти підпорядковуються МКІП

Більшість вишів в Україні підпорядковані Міністерству освіти і науки України. Міністерству культури підпорядковуються національні академії та університети мистецтв, університет Карпенка-Карого і музичка академія Чайковського. З останньою декілька років поспіль відбуваються скандали.

Так, частина колишніх випускників публічно виступили проти ідеї залишити ім’я Петра Чайковського в назві Національної музичної академії України, а дехто навіть вийшов на одиночний пікет. Керівництво академії попри постійні протести студентів та частини викладачів і висновок Інституту національної пам'яті намагається зберегти ім'я російського композитора Петра Чайковського в назві.

Мистецькі заклади вищої освіти на чолі з ректором Національної музичної академії України Максимом Тимошенком намагалися добитися дозволу на вступ до мистецьких закладів вищої освіти лише на основі творчого конкурсу, як це було під час вступної кампанії 2022-2023 років.

Міністр освіти Оксен Лісовий відреагував на цю заяву та зазначив, що "ключове завдання університетів – не набрати якомога більше студентів, а створити всі необхідні умови для здобуття студентами якісної вищої освіти".

Також восени 2023 року МКІП відреагувало на конфлікт між Державним підприємством "Центр розвитку сучасного мистецтва" та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури. Раніше між ними виникла суперечка через опалення приміщення, в якому розташовуються гуртожитки НАОМА і художні майстерні Центру розвитку сучасного мистецтва.