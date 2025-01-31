Працівники театру, який очолює Білоус, підтверджують випадки домагання

Частина колективу Молодого театру, який очолює звинувачений в домаганнях Андрій Білоус, зізналася, що або зазнали домагань чи неприйнятного ставлення, або їм було відомо про такі факти стосовно інших колег. Вони також подали заяву з проханням відсторонити Білоуса на час розслідування до Київської міської державної адміністрації.

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Про це стало відомо під час зборів колективу Молодого театру у четвер, 30 січня.

Відео опублікувала у Facebook театральна діячка Вікторія Філончук. Вона посилається на Тікток театру, але там цього ролика нема.

На відео наприкінці зборів у присутніх питають: "Кого принижували, кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками чи ставили питання про інтимне життя, кому не давали роль, бо ви відмовили, хто отримав роль, бо не відмовив, кого шантажували, на кого тиснули, кого змушували надсилати оголені фото, або кому надсилали їх без згоди, кого змушували до сексу? Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег, будь ласка, підведіться".

У відповідь приблизно половина з присутніх у залі людей встає.

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Також Філончук закликала втрутитися у ситуацію Департамент культури КМДА та Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

"30.01.2025 визначний день! Історичний для Молодого театру. Це була точка неповернення", – написала в сторіс акторка Вікторія Ромашко.

Скріншот з Facebook Вікторії Ромашко

Колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова написала: "Після всього, що трапилось в Молодому на зборі мої висновки такі: Ті, що знайшли в собі сили визнати жах жахом – це герої сьогоднішнього дня. Деяким вже нічого не допоможе". Вона додала, що в театрі є люди, які "його [Білоуса – УП.Культура] захищають і збираються писати заяву на підтримку".

"Найцікавіше, що дуже багато людей знають, що це правда. Але людьми керує страх і він зжер їхню людяність", – додала Соклакова. І поінформувала, що частина колективу подала заяву з проханням відсторонити Білоуса до КМДА.

Скріншот з Instagram Ліди Соклакової

Також на збори колективу відреагувала акторка Молодого театру Олена Узлюк. "Збір трупи. Я хочу висловити підтримку своїм молодим колегам, що змогли говорити про дуже важкі для них питання…Трансформація – ознака часу. Я глибоко вірю. Совість. Честь. Правда", – написала вона.

Скандал довкола звинувачень у домаганнях у Карпенка-Карого

22 січня дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого, в анонімному відео заявила про домагання від викладача вишу та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. Ролик з'явився на одному з YouTube-каналів, де раніше публікували відео іспитів студентів університету. Спочатку вона свідчила анонімно, але потім розкрила свою особу.

Керівництво КНУТКіТ повідомило, що заклад звернувся із заявою до поліції, щоб перевірити інформацію, яка шириться в медіа. У виші заявили, що розпочали службову перевірку, але нібито не отримували скарг на дії Білоуса від студентів. Згодом провели зустріч між дирекцією та студентами вишу.

"Вчорашня зустріч адміністрації КНУ театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та публічне обговорення вже моделей поведінки керівництва та студентів ЗВО, а також збільшення переліку взаємних претензій в геометричній прогресії, це черговий сюжетний поворот в цій історії і я вдячна Валерію Філіпенко, який вів стрім в Інсті, аби можна було позазирати в цю безодню", – писала в авторській колонці театрознавиця Ірина Чужинова.

У "Молодому театрі" відмовилися прокоментувати ситуацію редакції УП. Життя, повідомивши, що Андрій Білоус "перебуває у відпустці".

Пізніше Андрій Білоус відреагував на заяви про харасмент і повідомив, що подав заяву до поліції. У коментарі "Громадському" про сексуальні домагання Білоуса анонімно засвідчили ще кілька дівчат.

30 січня Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки першим серед державних театрів оприлюднив свою позицію щодо скандалу про сексуальне насильство в київському університеті Карпенка-Карого.

Також цього дня стало відомо, що ще одного викладача університету звинуватили в неетичній поведінці щодо студенток та психологічному насильстві. Це актор і заслужений діяч мистецтв України Юрій Висоцький.